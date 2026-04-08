Coureur die zichzelf beter vindt dan Verstappen wil meer respect

Coureur die zichzelf beter vindt dan Verstappen wil meer respect

NASCAR-kampioen Kyle Larson zorgde eerder voor ophef door te stellen dat hij een betere coureur is dan Max Verstappen. Hij kreeg veel kritiek, en kwam later met een nuancering. Larson gaat nu nogmaals in op deze uitspraken, en stelt dat hij en zijn Amerikaanse collega's te weinig respect krijgen.

De Amerikaanse coureur Larson wist het zeker: hij is over het algemeen een betere coureur dan Verstappen. Hij was ervan overtuigd dat hij Verstappen kan bijhouden én verslaan als ze in hetzelfde materiaal rijden. Het resulteerde in hoongelach vanuit de Formule 1, en Larson besloot terug te krabbelen. Toch blijven deze uitspraken hem nog altijd achtervolgen.

Hoe kijkt Larson terug op zijn uitspraken?

In de podcast Speed with Harvick and Buxton komt Larson er nog eens op terug: "Ik zou iedereen wel eens een NASCAR Cup-race willen zien proberen, gewoon om te kunnen horen wat ze ervan vinden. Het is echt iets totaal anders dan wat ze gewend zijn. Maar Max is echt extreem goed. Als je ziet hoeveel complimenten hij ontvangt, coureurs en teambazen, dan moet je accepteren dat hij waarschijnlijk de beste is."

Larson heeft er zin in, en wijst naar de onderlinge verschillen bij Red Bull: "Dat laat echt zien hoe goed hij is, en dat zijn teamgenoten nooit bij hem in de buurt kunnen komen. Terwijl de andere teams vaak wel dichter bij elkaar zitten."

'We kregen te weinig respect'

Larson maakt daarna de vergelijking met zijn eigen wereld, en stelt dat hij te weinig respect krijgt: "Ik denk dat Amerikanen in het algemeen niet het respect krijgen dat ze verdienen van Europeanen, in welke sport dan ook. Zeker in de autosport. Veel mensen zien NASCAR als iets simpels, omdat je alleen naar links stuurt, maar het is echt veel moeilijker dan mensen denken."

Hij stelt dan ook dat dit goed te zien is in de vergelijking met de Formule 1: "De Formule 1 is wereldwijd het grootste kampioenschap, dus het is logisch dat de fans zich daarop focussen en minder kijken naar wat wij in Amerika doen. Daardoor denken ze dat er nooit een coureur kan zijn die net zo goed is als de slechtste F1-coureur."

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.957

    Foto, Max kan er hartelijk om lachen ....en terecht.

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 13:31
    • Golf-GTI

      Posts: 1.709

      Logisch die lui kunnen alleen maar naar links sturen, op ieder normaal circuit schieten ze bij rechter bochten de baan af….

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:05
    • Larry Perkins

      Posts: 64.180

      "Max, ken je deze al? Komt een Amerikaan bij de dokter..."

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 14:29
    • iOosterbaan

      Posts: 2.150

      Waar ik het dan niet mee eens ben, is dat ik als Europeaan echt wel kan zien dat er andere coureurs zijn buiten de F1, die beter zijn dan de slechtste F1 coureur.

      Maar verder moet je niet zo miepen als je als land zelf steeds dingen World Series oid noemt. Dan de rest vd wereld denkt ja doeiiii

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 16:00
  • Bertrand Gachot

    Posts: 464

    Ik volg de Nascar al sinds de moonshine jaren, toen de wagens nog met afgehakte koppen van de maffia werden rondgereden op de dirttracks. Ik ben geen fan van de heer Larson, maar zijn talent is wel van de buitencategorie, dat kan je niet ontkennen. Grote mond ja, schorsingen en ontslagen daardoor aan zijn broek ja. Maar ik geloof dat de heer Larson inderdaad weinig moeite zou hebben om in het middenveld mee te kunnen doen in de f1.

    • + 3
    • 8 apr 2026 - 13:35
    • f(1)orum

      Posts: 9.943

      Is een Nassencar eigenlijk hetzelfde als een Foodtruck?

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 13:37
    • Skoda F1

      Posts: 668

      Klopt @forum komt oorspronkelijk uit Indonesië daar heet een foodtruck een Nasikar! Een soort tuktuk waar ze in hun vrij tijd tegen elkaar gingen racen..

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 13:53
    • Golf-GTI

      Posts: 1.709

      Forum ene ex team maat van Max staat er regelmatig in de rij voor taco’s 🌮

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:03
    • HarryLam

      Posts: 5.378

      Misschien moet Kyle maar eens de nurburgring proberen, dan moet je wat meer bochten dan 2 proberen te onthouden.

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 15:18
    • StevenQ

      Posts: 10.400

      Hij heeft 2 keer Indianapolis gereden en zat daar niet in het middenveld maar achteraan(18e en 24e), dus ik zie hem niet in het middenveld van de F1 meedoen, Formula wagens zijn heel wat anders dan NASCAR

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 16:09
    • f(1)orum

      Posts: 9.943

      @StevenQ: maar in een 2026 F1 auto lukt ‘m dat wellicht wel, als ie tenminste beter is dan een AM kok?

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 16:14
    • Larry Perkins

      Posts: 64.180

      De genoemde podcast...

      Kyle Larson on Defending His Title, The Double, Racing Everything & NASCAR Respect | SPEED
      (24,56 minuten)

      https://youtu.be/3wJTVynUxZE

      Chapters:
      0:00 Intro
      0:45 Kyle Larson Joins The Show
      2:45 Daytona 500 vs Indy 500
      5:00 Thoughts On The New Format
      10:20 Balancing Work & Life
      12:30 How Is Coach Kyle?
      15:00 American Drivers Get Enough Respect?
      18:00 Best Sprint Cup Driver?
      19:40 Favorite Track?
      22:00 Thoughts On SVG
      24:45 Outro

      You're most welcome!

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 17:52
  • Sander

    Posts: 1.710

    "Veel mensen zien NASCAR als iets simpels".
    Het zal vast niet makkelijk zijn om die ongeleide containers een beetje op de baan te houden. Maar op het moment dat er direct na de start al de helft van het veld in de kreukels ligt schakel ik weg.

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 13:37
    • Bertrand Gachot

      Posts: 464

      de "next gen" auto is geen vrachtwagen meer (helaas), kijk eens hoe Button het 2 jaar terug deed op Lemans bij de 24uurs race, verrassend competitief, ' t werd zelfs een eigen categorie tussen de gt autos en de LMP2's in..

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 14:54
  • Aajd Flupke

    Posts: 133

    Laat Kyle Larson meedoen aan de 24h van de Nürnburgring en als ie daar vlak achter Max eindigt, dan krijgt hij van mij alle mogelijke respect.

    • + 2
    • 8 apr 2026 - 14:06
  • The Wolf

    Posts: 572

    "Ik denk dat Amerikanen in het algemeen niet het respect krijgen dat ze verdienen van Europeanen"

    Listen kyle, I’ll tell you about Europe. It’s a disaster. And NATO,a total disaster. We’re paying for everything, we’re protecting everybody, and what do we get? Nothing. We get treated very badly.

    • + 2
    • 8 apr 2026 - 14:22
    • Larry Perkins

      Posts: 64.180

      Larson: "Wat denkt dat arrogante Europa wel niet, terwijl het slechts een kleine provincie van China is..."

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 14:27
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.272

    Kyle heeft wel degelijk een punt. Europeanen lijken met ‘onze F1’ een soort van kwaliteitsrecht naar zich toe getrokken te hebben. Lichtelijke arrogant is dat wel naar mijn idee. Andere autosportklassen zijn simpelweg: anders.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 14:29
    • The Wolf

      Posts: 572

      absoluut, waarom zijn europeanen niet zo nederig als amerikanen

      • + 3
      • 8 apr 2026 - 14:31
    • da_bartman

      Posts: 6.550

      @The Wolf , LOL. een nieuw sarcastisch juweeltje

      • + 4
      • 8 apr 2026 - 14:55
    • HarryLam

      Posts: 5.378

      Ach dat hele amerikaanse racen is toch 3 keer niks, geen hoogstande techniek, bandenwissels van 3 kwartier enz...

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 15:23
    • HarryLam

      Posts: 5.378

      Oh ja en geen 18 jarigen die wedstrijden winnen.

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 15:24
  • Louis Dekker

    Posts: 118

    Je kunt je afvragen wie de domste van deze twee is

    A. Trump
    B. Papa Perez

    Allebei twee lichtgewichten in de politieke wereld en vooral schreeuwen om media aandacht.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 15:10
  • Need5Speed

    Posts: 3.660

    We moeten hem maar een Nobelprijs geven dan.

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 15:15
  • Pleen

    Posts: 891

    Als ze een andere president kiezen, zullen ze meer respect krijgen. ;-P

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 16:47

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

