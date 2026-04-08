NASCAR-kampioen Kyle Larson zorgde eerder voor ophef door te stellen dat hij een betere coureur is dan Max Verstappen. Hij kreeg veel kritiek, en kwam later met een nuancering. Larson gaat nu nogmaals in op deze uitspraken, en stelt dat hij en zijn Amerikaanse collega's te weinig respect krijgen.

De Amerikaanse coureur Larson wist het zeker: hij is over het algemeen een betere coureur dan Verstappen. Hij was ervan overtuigd dat hij Verstappen kan bijhouden én verslaan als ze in hetzelfde materiaal rijden. Het resulteerde in hoongelach vanuit de Formule 1, en Larson besloot terug te krabbelen. Toch blijven deze uitspraken hem nog altijd achtervolgen.

Hoe kijkt Larson terug op zijn uitspraken?

In de podcast Speed with Harvick and Buxton komt Larson er nog eens op terug: "Ik zou iedereen wel eens een NASCAR Cup-race willen zien proberen, gewoon om te kunnen horen wat ze ervan vinden. Het is echt iets totaal anders dan wat ze gewend zijn. Maar Max is echt extreem goed. Als je ziet hoeveel complimenten hij ontvangt, coureurs en teambazen, dan moet je accepteren dat hij waarschijnlijk de beste is."

Larson heeft er zin in, en wijst naar de onderlinge verschillen bij Red Bull: "Dat laat echt zien hoe goed hij is, en dat zijn teamgenoten nooit bij hem in de buurt kunnen komen. Terwijl de andere teams vaak wel dichter bij elkaar zitten."

'We kregen te weinig respect'

Larson maakt daarna de vergelijking met zijn eigen wereld, en stelt dat hij te weinig respect krijgt: "Ik denk dat Amerikanen in het algemeen niet het respect krijgen dat ze verdienen van Europeanen, in welke sport dan ook. Zeker in de autosport. Veel mensen zien NASCAR als iets simpels, omdat je alleen naar links stuurt, maar het is echt veel moeilijker dan mensen denken."

Hij stelt dan ook dat dit goed te zien is in de vergelijking met de Formule 1: "De Formule 1 is wereldwijd het grootste kampioenschap, dus het is logisch dat de fans zich daarop focussen en minder kijken naar wat wij in Amerika doen. Daardoor denken ze dat er nooit een coureur kan zijn die net zo goed is als de slechtste F1-coureur."