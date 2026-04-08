Isack Hadjar maakt indruk bij Red Bull Racing. De jonge Fransman, die in 2025 debuteerde in de Formule 1 en dit jaar promoveerde naar het hoofdteam, laat zich meteen zien naast Max Verstappen. Ondanks de tegenvallende resultaten van de renstal, klinkt er intern veel vertrouwen.

Teambaas Laurent Mekies ziet een coureur die zich razendsnel ontwikkelt en vooral opvalt door zijn werkethiek. Hadjar verhuisde zelfs naar het Verenigd Koninkrijk om dichter bij de fabriek in Milton Keynes te zitten en optimaal te kunnen integreren.

‘Hij leeft voor dit werk’

Volgens Mekies is de inzet van Hadjar uitzonderlijk. De jonge coureur zou bijna dagelijks op de fabriek te vinden zijn en geen moment onbenut laten om beter te worden.

“Hij is om de dag in de fabriek en zit zoveel mogelijk in de simulator om alles te begrijpen,” legt Mekies uit in Beyond the Grid. “Hij is extreem gedreven. Volgens mij is hij zelfs tussen tests door even op en neer gevlogen om extra werk te doen. Maar voor hem voelt dat niet als opoffering.”

De Fransman ziet vooral passie bij zijn pupil. “Dit is wat hij het liefst doet. Hij heeft hier zijn hele leven van gedroomd. Waar anderen het als werk zien, leeft hij hier gewoon voor. En je ziet nu al in de eerste races dat dat zich begint uit te betalen.”

‘Talent én mentaliteit om te groeien’

Ook op de baan laat Hadjar zich meteen gelden. Met onder meer een sterke kwalificatie in Melbourne toont hij volgens Mekies dat hij het juiste niveau heeft.

“Hij had meteen de snelheid te pakken,” stelt de teambaas. “Maar het seizoen is lang en hij gaat ook moeilijke momenten kennen. Wij geloven dat hij stappen zal blijven zetten, want hij heeft zowel het talent als de mentaliteit.”

Mekies wijst daarnaast op de competitieve aard van Hadjar. “Hij is nooit echt tevreden, en dat is precies wat je nodig hebt. Dat zie je bij alle toppers. Je bent pas blij als je wint.”

Vergelijkingen met Verstappen zijn volgens Mekies voorlopig nog niet aan de orde. “Dat is simpelweg niet eerlijk. Max heeft tien jaar ervaring en vier wereldtitels, Isack zit pas in zijn tweede seizoen en eerste jaar in een topteam,” besluit hij. “Maar wat ze gemeen hebben, is hoe gedisciplineerd ze feedback geven. Alleen zit Max al in een fase waarin hij verder kijkt dan alleen het gevoel – en dat is iets waar Isack naartoe kan groeien.”