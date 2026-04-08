Hadjar wekt indruk bij Red Bull: "Isack gaat stappen zetten"

Isack Hadjar maakt indruk bij Red Bull Racing. De jonge Fransman, die in 2025 debuteerde in de Formule 1 en dit jaar promoveerde naar het hoofdteam, laat zich meteen zien naast Max Verstappen. Ondanks de tegenvallende resultaten van de renstal, klinkt er intern veel vertrouwen.

Teambaas Laurent Mekies ziet een coureur die zich razendsnel ontwikkelt en vooral opvalt door zijn werkethiek. Hadjar verhuisde zelfs naar het Verenigd Koninkrijk om dichter bij de fabriek in Milton Keynes te zitten en optimaal te kunnen integreren.

‘Hij leeft voor dit werk’

Volgens Mekies is de inzet van Hadjar uitzonderlijk. De jonge coureur zou bijna dagelijks op de fabriek te vinden zijn en geen moment onbenut laten om beter te worden.

“Hij is om de dag in de fabriek en zit zoveel mogelijk in de simulator om alles te begrijpen,” legt Mekies uit in Beyond the Grid. “Hij is extreem gedreven. Volgens mij is hij zelfs tussen tests door even op en neer gevlogen om extra werk te doen. Maar voor hem voelt dat niet als opoffering.”

De Fransman ziet vooral passie bij zijn pupil. “Dit is wat hij het liefst doet. Hij heeft hier zijn hele leven van gedroomd. Waar anderen het als werk zien, leeft hij hier gewoon voor. En je ziet nu al in de eerste races dat dat zich begint uit te betalen.”

‘Talent én mentaliteit om te groeien’

Ook op de baan laat Hadjar zich meteen gelden. Met onder meer een sterke kwalificatie in Melbourne toont hij volgens Mekies dat hij het juiste niveau heeft.

“Hij had meteen de snelheid te pakken,” stelt de teambaas. “Maar het seizoen is lang en hij gaat ook moeilijke momenten kennen. Wij geloven dat hij stappen zal blijven zetten, want hij heeft zowel het talent als de mentaliteit.”

Mekies wijst daarnaast op de competitieve aard van Hadjar. “Hij is nooit echt tevreden, en dat is precies wat je nodig hebt. Dat zie je bij alle toppers. Je bent pas blij als je wint.”

Vergelijkingen met Verstappen zijn volgens Mekies voorlopig nog niet aan de orde. “Dat is simpelweg niet eerlijk. Max heeft tien jaar ervaring en vier wereldtitels, Isack zit pas in zijn tweede seizoen en eerste jaar in een topteam,” besluit hij. “Maar wat ze gemeen hebben, is hoe gedisciplineerd ze feedback geven. Alleen zit Max al in een fase waarin hij verder kijkt dan alleen het gevoel – en dat is iets waar Isack naartoe kan groeien.”

Larry Perkins

Posts: 64.166

Dan issie sneller dan Lily...

  • 8 apr 2026 - 10:29
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Golf-GTI

    Posts: 1.701

    Als hij is maar niet gaat Verstappen

    • 8 apr 2026 - 10:21
  • Larry Perkins

    Posts: 64.163

    Dan issie sneller dan Lily...

    • 8 apr 2026 - 10:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.163

    De genoemde podcast…

    Laurent Mekies: Relishing Red Bull Challenge | F1 Beyond The Grid Podcast
    (52,14 minuten)

    https://youtu.be/ADjpL-YeW-k

    (herhaalde plaatsing)

    • 8 apr 2026 - 10:34

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 26
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

show sidebar