user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen blikt terug op diskwalificatie: "Was gewoon een topweekend"

Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn laatste optreden op de Nürburgring. De Red Bull-coureur zag een dominante prestatie in de NLS-race uitmonden in een diskwalificatie, maar houdt vertrouwen richting zijn aanstaande debuut in de 24-uursrace.

De Nederlander, die medio mei zijn opwachting maakt in de endurance-klassieker op de Nordschleife, spreekt van een “schande”, maar ziet tegelijkertijd ook een positief effect voor zijn team.

Verstappen baalt van diskwalificatie, maar ziet leermoment

Verstappen maakte recent indruk op de Nürburgring samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon, maar het trio werd na afloop uit de uitslag geschrapt vanwege een overschrijding van het aantal toegestane bandensets.

“Het was gewoon een topweekend”, blikt Verstappen terug. “We hebben echt genoten met z’n allen. Alleen ging het mis bij het oefenen van de pitstops. Daar is een extra set banden op de auto gezet en dat heeft ons uiteindelijk genekt. Zonde, want in de race zelf doet iedereen het gewoon met vier nieuwe sets.”

De viervoudig wereldkampioen baalt zichtbaar van het resultaat, maar ziet ook een keerzijde. “Het is natuurlijk zuur dat je zo’n overwinning kwijtraakt, dat mag duidelijk zijn. Maar misschien is het ook wel goed geweest. Dit soort fouten zetten het team weer op scherp, en dat kunnen we richting die 24 uur alleen maar gebruiken.”

Nürburgring geeft Verstappen plezier dat F1 mist

De diskwalificatie verandert niets aan Verstappens enthousiasme voor zijn Nürburgring-avontuur. Door de aangepaste F1-kalender keert hij op 18 en 19 april al terug voor de kwalificatieraces, waarin hij ook ’s nachts de Nordschleife zal trotseren.

“De samenwerking binnen het team voelde meteen goed”, stelt Verstappen. “Die gasten weten precies wat ze doen en zijn al jaren succesvol in GT-racen. Voor mij was het echt genieten om daar onderdeel van te zijn.”

Op de vraag of hij in Duitsland iets vindt wat hij momenteel mist in de Formule 1, blijft Verstappen eerlijk. “Het is lastig om dat te vergelijken, maar dit stond al lang op mijn lijstje. Dit is gewoon puur racen en daar haal ik veel plezier uit. Ik stapte elke keer met een glimlach uit die auto, en dat zegt eigenlijk alles.”

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.953

    Wat kan Max het verrotten dat ze gediskwalificeerd zijn.
    Die heeft genoten van dat weekend, de racer die hij is.

    En voordeel is dat Max hier in Nederland het GT racen grotendeels op de kaart heeft gezet.
    Als ik de reacties hier las was er weinig interesse in, maar door Max zijn er meerderen die het toch wel tof vonden...

    • + 0
    • 8 apr 2026 - 09:43
    • Larry Perkins

      Posts: 64.166

      Correctie:

      Als ik de reacties hier las was er weinig interesse in, maar door Max is de Max-horde het toch wel tof gaan vinden...

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 10:45
  • snailer

    Posts: 32.330

    Zo is dat. Lekker hard racen en gediskwalificeerd worden in GT3 is gewoon tig keer lekkerder dan met zo'n duffe FE clone met hulpmotor moeten verplaatsen. Je kan het niet eens rijden noemen in deze fake F1 auto's.

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 10:01
    • Larry Perkins

      Posts: 64.166

      Gediskwalificeerd worden voordat jij je met zo'n duffe FE-clone met hulpmotor moet verplaatsen is ook een oplossing...

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 10:47

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar