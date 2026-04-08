Max Verstappen kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn laatste optreden op de Nürburgring. De Red Bull-coureur zag een dominante prestatie in de NLS-race uitmonden in een diskwalificatie, maar houdt vertrouwen richting zijn aanstaande debuut in de 24-uursrace.

De Nederlander, die medio mei zijn opwachting maakt in de endurance-klassieker op de Nordschleife, spreekt van een “schande”, maar ziet tegelijkertijd ook een positief effect voor zijn team.

Verstappen baalt van diskwalificatie, maar ziet leermoment

Verstappen maakte recent indruk op de Nürburgring samen met teamgenoten Daniel Juncadella en Jules Gounon, maar het trio werd na afloop uit de uitslag geschrapt vanwege een overschrijding van het aantal toegestane bandensets.

“Het was gewoon een topweekend”, blikt Verstappen terug. “We hebben echt genoten met z’n allen. Alleen ging het mis bij het oefenen van de pitstops. Daar is een extra set banden op de auto gezet en dat heeft ons uiteindelijk genekt. Zonde, want in de race zelf doet iedereen het gewoon met vier nieuwe sets.”

De viervoudig wereldkampioen baalt zichtbaar van het resultaat, maar ziet ook een keerzijde. “Het is natuurlijk zuur dat je zo’n overwinning kwijtraakt, dat mag duidelijk zijn. Maar misschien is het ook wel goed geweest. Dit soort fouten zetten het team weer op scherp, en dat kunnen we richting die 24 uur alleen maar gebruiken.”

Nürburgring geeft Verstappen plezier dat F1 mist

De diskwalificatie verandert niets aan Verstappens enthousiasme voor zijn Nürburgring-avontuur. Door de aangepaste F1-kalender keert hij op 18 en 19 april al terug voor de kwalificatieraces, waarin hij ook ’s nachts de Nordschleife zal trotseren.

“De samenwerking binnen het team voelde meteen goed”, stelt Verstappen. “Die gasten weten precies wat ze doen en zijn al jaren succesvol in GT-racen. Voor mij was het echt genieten om daar onderdeel van te zijn.”

Op de vraag of hij in Duitsland iets vindt wat hij momenteel mist in de Formule 1, blijft Verstappen eerlijk. “Het is lastig om dat te vergelijken, maar dit stond al lang op mijn lijstje. Dit is gewoon puur racen en daar haal ik veel plezier uit. Ik stapte elke keer met een glimlach uit die auto, en dat zegt eigenlijk alles.”