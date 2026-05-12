De vijfde plaats van Max Verstappen in Miami vertelde niet het volledige verhaal van Red Bull Racing. Achter de schermen groeide het optimisme juist, want het omvangrijke upgradepakket op de RB22 lijkt eindelijk het gewenste effect te hebben. Niet alleen voelde Verstappen zich comfortabeler in de wagen, ook technisch directeur Pierre Waché ziet signalen dat Red Bull de weg omhoog opnieuw heeft ingezet.

Hoewel een podium uitbleef in Florida, werd het raceweekend door Verstappen zelf omschreven als “licht aan het einde van de tunnel”. Zonder de problemen in de openingsfase had een veel beter resultaat er mogelijk ingezeten, terwijl vooral de nieuwe onderdelen de hoop binnen het team opnieuw aanwakkerden.

‘Pakket leverde precies wat we verwacht hadden’

In Miami verscheen Red Bull met een stevig pakket aan updates. Zo werden onder meer de voorvleugel, sidepods, vloer en het stuursysteem aangepakt. Vooral die laatste ingreep bleek cruciaal, want Verstappen voelde volgens het team meteen meer vertrouwen achter het stuur.

“De upgrades hebben precies gebracht waar we op gehoopt hadden”, legt Waché uit bij Motorsport.com. “Toen we enkele andere problemen oplosten, ontdekten we bovendien extra prestaties bij Max die we vooraf misschien niet eens hadden verwacht.”

Daarmee lijkt Red Bull eindelijk een antwoord te hebben gevonden op de problemen die de ploeg sinds de start van 2026 parten speelden. Waar eerdere updates in Japan amper voelbaar waren, leverde Miami voor het eerst tastbare winst op. De RB22 werd volgens Verstappen voorspelbaarder en natuurlijker om te besturen, iets wat zowel over één ronde als in races een groot verschil kan maken.

Red Bull mikt nu op cruciale stap richting minimumgewicht

Toch stopt de ontwikkeling niet in Miami. Een belangrijk aandachtspunt blijft het overgewicht van de RB22, dat volgens geruchten al flink werd teruggebracht. Red Bull zou het overschot inmiddels ongeveer gehalveerd hebben, waardoor de wagen nog zo’n zes kilogram boven het FIA-minimumgewicht zit.

“Er komt zeker nog een volgende stap”, blikt Waché vooruit. “Ik weet alleen nog niet exact wanneer, maar mogelijk kunnen we richting Oostenrijk opnieuw gewicht van de auto halen.” Dat moet Red Bull in de Europese fase van het seizoen nog competitiever maken tegenover McLaren en Ferrari.

De Fransman geeft toe dat de openingsfase van het seizoen zwaar woog binnen het team, maar ziet Miami als een eerste bevestiging dat het project de juiste richting uitgaat. “Het was absoluut geen makkelijke periode en ik ben nog steeds niet tevreden met onze resultaten. Maar Miami liet wel zien dat de auto opnieuw snelheid heeft. Dat is een belangrijk signaal voor de hele ploeg.”