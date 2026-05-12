user icon
icon

'Red Bull nog niet tevreden: Verstappen krijgt nog meer updates'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Red Bull nog niet tevreden: Verstappen krijgt nog meer updates'

De vijfde plaats van Max Verstappen in Miami vertelde niet het volledige verhaal van Red Bull Racing. Achter de schermen groeide het optimisme juist, want het omvangrijke upgradepakket op de RB22 lijkt eindelijk het gewenste effect te hebben. Niet alleen voelde Verstappen zich comfortabeler in de wagen, ook technisch directeur Pierre Waché ziet signalen dat Red Bull de weg omhoog opnieuw heeft ingezet.

Hoewel een podium uitbleef in Florida, werd het raceweekend door Verstappen zelf omschreven als “licht aan het einde van de tunnel”. Zonder de problemen in de openingsfase had een veel beter resultaat er mogelijk ingezeten, terwijl vooral de nieuwe onderdelen de hoop binnen het team opnieuw aanwakkerden.

Meer over Red Bull Racing FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

FIA-president denkt na over verbieden van Red Bull-constructie

5 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

‘Pakket leverde precies wat we verwacht hadden’

In Miami verscheen Red Bull met een stevig pakket aan updates. Zo werden onder meer de voorvleugel, sidepods, vloer en het stuursysteem aangepakt. Vooral die laatste ingreep bleek cruciaal, want Verstappen voelde volgens het team meteen meer vertrouwen achter het stuur.

“De upgrades hebben precies gebracht waar we op gehoopt hadden”, legt Waché uit bij Motorsport.com. “Toen we enkele andere problemen oplosten, ontdekten we bovendien extra prestaties bij Max die we vooraf misschien niet eens hadden verwacht.”

Daarmee lijkt Red Bull eindelijk een antwoord te hebben gevonden op de problemen die de ploeg sinds de start van 2026 parten speelden. Waar eerdere updates in Japan amper voelbaar waren, leverde Miami voor het eerst tastbare winst op. De RB22 werd volgens Verstappen voorspelbaarder en natuurlijker om te besturen, iets wat zowel over één ronde als in races een groot verschil kan maken.

Red Bull mikt nu op cruciale stap richting minimumgewicht

Toch stopt de ontwikkeling niet in Miami. Een belangrijk aandachtspunt blijft het overgewicht van de RB22, dat volgens geruchten al flink werd teruggebracht. Red Bull zou het overschot inmiddels ongeveer gehalveerd hebben, waardoor de wagen nog zo’n zes kilogram boven het FIA-minimumgewicht zit.

“Er komt zeker nog een volgende stap”, blikt Waché vooruit. “Ik weet alleen nog niet exact wanneer, maar mogelijk kunnen we richting Oostenrijk opnieuw gewicht van de auto halen.” Dat moet Red Bull in de Europese fase van het seizoen nog competitiever maken tegenover McLaren en Ferrari.

De Fransman geeft toe dat de openingsfase van het seizoen zwaar woog binnen het team, maar ziet Miami als een eerste bevestiging dat het project de juiste richting uitgaat. “Het was absoluut geen makkelijke periode en ik ben nog steeds niet tevreden met onze resultaten. Maar Miami liet wel zien dat de auto opnieuw snelheid heeft. Dat is een belangrijk signaal voor de hele ploeg.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Waché Red Bull Racing

Reacties (1)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 32.817

    red-bull-nog-niet-tevreden-verstappen-krijgt-nog-meer-updates

    Arme Hadjar. Krijgt SennaS alsnog gelijk.

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 14:12

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar