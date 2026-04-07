user icon
icon

In de voetsporen van Verstappen: Antonelli hint op GT3-avontuur

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Andrea Kimi Antonelli is na de eerste drie raceweekenden de trotse leider in het wereldkampioenschap. Hij kan door de aprilbreak even genieten van zijn nieuwe status, maar hij had het liever anders gezien. Antonelli is niet blij met de break, maar zinspeelt wel op wat meters in GT3-bolides.

Antonelli wist twee van de eerste drie Grands Prix in het nieuwe seizoen te winnen. Hij heeft het momentum stevig in handen, maar door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië, duurt het nu ruim een maand voordat de volgende race op de planning staat. Het zorgt ervoor dat Antonelli even moet wachten, en dat vindt hij niet fijn.

Is Antonelli blij met de aprilbreak?

Een cameraploeg van Sky Sports Italia kwam op bezoek bij Antonelli thuis, waar hij heel eerlijk was over deze break: "Het is jammer dat we zo'n lange pauze hebben. Maar ik klaag ook niet, want ik kan veel dagen thuis doorbrengen. Dat is ook belangrijk, want het was een heel intense start van het seizoen."

"Maar ik baal ook wel een beetje, want we hebben een positieve start van het seizoen achter de rug en de auto presteert ook heel erg goed. Als je in zo'n goed momentum zit, dan wil je liever doorgaan, want door deze pauze raak je je ritme een beetje kwijt."

Wat staat er op de planning?

Antonelli zal in ieder geval niet stilzitten, want hij zal veelvuldig de baan opgaan. Hij heeft wilde plannen: "Ik ga een GT-test afwerken, we hebben een test met Pirelli, we gaan karten en misschien zelfs racen in de GT3. Het wordt een zeer actieve periode, met circuitdagen, veel uren in de simulator en trainingen."

In de voetsporen van Verstappen

Als Antonelli daadwerkelijk gaat racen in de GT3-bolide, dan treedt hij in de voetsporen van Max Verstappen. De viervoudig wereldkampioen neemt later dit jaar deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en neemt deze break deel aan races op de Ring. Ook Lance Stroll waagt zich aankomend weekend aan een GT3-avontuur, als hij in actie komt op het circuit van Paul Ricard.

Voor Antonelli is de GT-racerij geen onbekend terrein, want zijn vader Marco is de eigenaar van een eigen raceteam. In het verleden nam hij als jongeling ook deel aan een handjevol GT3-races in Italië.

F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar