Tienersensatie Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend zijn vierde Grand Prix-zege op rij op zijn naam. Antonelli lijkt op weg te zijn naar de wereldtitel, en deelde in Canada het podium met meervoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hamilton lacht dat hij Antonelli geen tips meer gaat geven.

Antonelli maakt al het hele jaar een ijzersterke indruk in de Formule 1. De jonge Italiaan beschikt bij Mercedes over een pijlsnelle auto, en is vooralsnog sneller dan zijn ervaren teamgenoot George Russell. De Brit kampte afgelopen weekend met pech, maar Antonelli liet in het rechtstreekse duel zien dat hij zeker niet voor hem onderdoet. Met speels gemak hield hij daarna Hamilton en Verstappen op afstand.

Heeft Hamilton tips voor Antonelli?

Hamilton kent Antonelli goed uit zijn Mercedes-periode, en hij was blij voor hem. Toen Hamilton na afloop tijdens de FIA-persconferentie werd gevraagd of hij vanuit zijn eigen ervaring advies heeft voor Antonelli, moest hij lachen: "Ik denk dat je bent vergeten dat we tegenstanders zijn! Hij doet het al geweldig. Ik ga hem geen tips meer geven!"

Hoe was het vroeger voor Hamilton?

Hamilton wijst daarna naar zijn eigen verleden: "Voor mij was 2007 de eerste waar ik echt voor vocht. Het was zwaar. Ik was iets ouder dan jij nu bent, ik was 22. Ik denk dat de dingen toen anders waren, dat gevoel heb ik. Ik denk niet dat ik dezelfde steun kreeg als Kimi nu."

Volgens Hamilton pakt Mercedes de situatie met Antonelli heel erg goed aan. Hij prijst zijn voormalig werkgever: "Toto Wolff heeft geweldig werk geleverd door hem te omringen met de juiste support, en ik had dat gevoel vroeger zeker niet. Het team was leuk, maar de juiste elementen misten om je te steunen en te begeleiden. Dat was heel erg intens, vooral in mijn eerste jaar in de sport. Maar ik zou het voor geen goud willen veranderen."

Hamilton pakte afgelopen weekend zijn tweede podiumplek van het jaar, en zijn tweede plek in Canada was direct ook zijn beste prestatie voor Ferrari.