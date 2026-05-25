Vrolijke Hamilton wil Antonelli geen tips meer geven

Tienersensatie Andrea Kimi Antonelli schreef afgelopen weekend zijn vierde Grand Prix-zege op rij op zijn naam. Antonelli lijkt op weg te zijn naar de wereldtitel, en deelde in Canada het podium met meervoudig wereldkampioenen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Hamilton lacht dat hij Antonelli geen tips meer gaat geven.

Antonelli maakt al het hele jaar een ijzersterke indruk in de Formule 1. De jonge Italiaan beschikt bij Mercedes over een pijlsnelle auto, en is vooralsnog sneller dan zijn ervaren teamgenoot George Russell. De Brit kampte afgelopen weekend met pech, maar Antonelli liet in het rechtstreekse duel zien dat hij zeker niet voor hem onderdoet. Met speels gemak hield hij daarna Hamilton en Verstappen op afstand.

Heeft Hamilton tips voor Antonelli?

Hamilton kent Antonelli goed uit zijn Mercedes-periode, en hij was blij voor hem. Toen Hamilton na afloop tijdens de FIA-persconferentie werd gevraagd of hij vanuit zijn eigen ervaring advies heeft voor Antonelli, moest hij lachen: "Ik denk dat je bent vergeten dat we tegenstanders zijn! Hij doet het al geweldig. Ik ga hem geen tips meer geven!"

Hoe was het vroeger voor Hamilton?

Hamilton wijst daarna naar zijn eigen verleden: "Voor mij was 2007 de eerste waar ik echt voor vocht. Het was zwaar. Ik was iets ouder dan jij nu bent, ik was 22. Ik denk dat de dingen toen anders waren, dat gevoel heb ik. Ik denk niet dat ik dezelfde steun kreeg als Kimi nu."

Volgens Hamilton pakt Mercedes de situatie met Antonelli heel erg goed aan. Hij prijst zijn voormalig werkgever: "Toto Wolff heeft geweldig werk geleverd door hem te omringen met de juiste support, en ik had dat gevoel vroeger zeker niet. Het team was leuk, maar de juiste elementen misten om je te steunen en te begeleiden. Dat was heel erg intens, vooral in mijn eerste jaar in de sport. Maar ik zou het voor geen goud willen veranderen."

Hamilton pakte afgelopen weekend zijn tweede podiumplek van het jaar, en zijn tweede plek in Canada was direct ook zijn beste prestatie voor Ferrari.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Andrea Kimi Antonelli Ferrari Mercedes GP Canada 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 65.250

    Wat Lewis precies zei hoor je hier. En ook Max ging in op tips voor Kimi...

    F1 Drivers Post Race Press Conference | Canadian Grand Prix 2026
    (31,36 minuten)
    https://youtu.be/eMl52mDyc2Y

    (herhaalde plaatsing)

    • 25 mei 2026 - 14:20

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

