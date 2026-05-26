'Ferrari maakt serieus werk van komst Antonelli'

De Italiaanse tienersensatie Andrea Kimi Antonelli is momenteel de grote ster van de Formule 1. De jonge Italiaan schreef afgelopen weekend in Canada zijn vierde Grand Prix op rij op zijn naam, en hij wordt gezien als de nieuwe superster van de sport. Bij Ferrari zouden ze er alles aan doen om hem binnen te halen.

Antonelli maakte afgelopen weekend in Canada weer een ijzersterke indruk. Hij vocht rondenlang een geweldig duel uit met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, en kreeg daarmee het publiek op de banken. Nadat Russell uitviel met technische problemen, moest Antonelli het hoofd koel houden en de auto veilig naar de streep brengen. Hij bleef rustig, won en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Gaat Antonelli naar Ferrari?

In Italië ontstaat er inmiddels een soort Antonelli-hype, en daar wil iedereen van profiteren. Antonelli rijdt echter in het zilver van Mercedes, en niet in het scharlakenrood van Ferrari. Verslaggever Felix Görner schrijft bij Sport.de dat Ferrari ervan droomt om Antonelli zo snel mogelijk naar Maranello te halen. Ze zouden er werk van willen maken, maar het lijkt geen eenvoudige opgave te zijn.

Volgens Görner zou het binnenhalen van Antonelli de belangrijkste taak zijn van de grote Ferrari-baas John Elkann. Het lijkt echter geen eenvoudige opgave te worden, want Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zijn nieuwe ster vanzelfsprekend niet zomaar laten vertrekken.

Toekomstgeruchten nemen toe

Het gonst al tijden van de geruchten over de toekomst van Ferrari. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc wordt in verband gebracht met een vertrek bij de Scuderia, en meerdere coureurs worden genoemd als de eventuele opvolgers. De meest logische kandidaat is Oliver Bearman, die nu door Ferrari is gestald bij Haas. Daarnaast worden ook topcoureurs zoals Max Verstappen genoemd.

Goede start van Ferrari

Vooralsnog is het team van Ferrari bezig met een goede start van het seizoen. Ze zijn na Mercedes het tweede team, en Hamilton kwam afgelopen weekend in Canada achter Antonelli als tweede over de streep. Hij was zeer tevreden met zijn resultaat, wat zijn beste prestatie voor Ferrari tot nu toe was.

F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.307

    Vier races lang klinkt het Italiaanse volkslied na de race. Helaas voor de Italianen wordt het steevast gevolgd door het Duitse volkslied en hoewel de herinnering aan Schumacher daarmee volop levend wordt gehouden is het niet de manier waarop de Italianen het graag zien.
    Lewis rijdt leuk maar is zijn top toch echt wel voorbij en Leclerc heeft zijn standaard inzinking waarbij hij weer eens niks presteert. Maar Ferrari heeft beide muurvast in een contract en Lewis heeft het veel te leuk om weg te gaan en ook Charles gaat nergens heen. Dus leuk voor Ferrari maar Kimi rijdt gewoon voor Mercedes tot 2028. Wellicht langer want Toto zit eerste rang en regelt wel een waterdicht contract in ruil voor een leuk salaris. Zeker nu Max hardnekkig aan RB blijft vasthouden.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 09:38
  • TylaHunter

    Posts: 10.697

    Je moet wat roepen dat ambitie uitstraalt, nadat je een Volvo hebt gepresenteerd als eerste elektrische Ferrari.

    • + 0
    • 26 mei 2026 - 09:55
    • The Wolf

      Posts: 877

      een half miljoen voor dat apparaat. Maar dan heb je wél een Ferrari......... gestyled door een schele aap

      • + 0
      • 26 mei 2026 - 09:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 281
  • Podiums 8
  • Grand Prix 29
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2006
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
