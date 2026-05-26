De Italiaanse tienersensatie Andrea Kimi Antonelli is momenteel de grote ster van de Formule 1. De jonge Italiaan schreef afgelopen weekend in Canada zijn vierde Grand Prix op rij op zijn naam, en hij wordt gezien als de nieuwe superster van de sport. Bij Ferrari zouden ze er alles aan doen om hem binnen te halen.

Antonelli maakte afgelopen weekend in Canada weer een ijzersterke indruk. Hij vocht rondenlang een geweldig duel uit met zijn Mercedes-teamgenoot George Russell, en kreeg daarmee het publiek op de banken. Nadat Russell uitviel met technische problemen, moest Antonelli het hoofd koel houden en de auto veilig naar de streep brengen. Hij bleef rustig, won en breidde zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uit.

Gaat Antonelli naar Ferrari?

In Italië ontstaat er inmiddels een soort Antonelli-hype, en daar wil iedereen van profiteren. Antonelli rijdt echter in het zilver van Mercedes, en niet in het scharlakenrood van Ferrari. Verslaggever Felix Görner schrijft bij Sport.de dat Ferrari ervan droomt om Antonelli zo snel mogelijk naar Maranello te halen. Ze zouden er werk van willen maken, maar het lijkt geen eenvoudige opgave te zijn.

Volgens Görner zou het binnenhalen van Antonelli de belangrijkste taak zijn van de grote Ferrari-baas John Elkann. Het lijkt echter geen eenvoudige opgave te worden, want Mercedes-teambaas Toto Wolff wil zijn nieuwe ster vanzelfsprekend niet zomaar laten vertrekken.

Toekomstgeruchten nemen toe

Het gonst al tijden van de geruchten over de toekomst van Ferrari. Zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc wordt in verband gebracht met een vertrek bij de Scuderia, en meerdere coureurs worden genoemd als de eventuele opvolgers. De meest logische kandidaat is Oliver Bearman, die nu door Ferrari is gestald bij Haas. Daarnaast worden ook topcoureurs zoals Max Verstappen genoemd.

Goede start van Ferrari

Vooralsnog is het team van Ferrari bezig met een goede start van het seizoen. Ze zijn na Mercedes het tweede team, en Hamilton kwam afgelopen weekend in Canada achter Antonelli als tweede over de streep. Hij was zeer tevreden met zijn resultaat, wat zijn beste prestatie voor Ferrari tot nu toe was.