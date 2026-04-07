De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De nieuwe regels zorgen ervoor dat hij zijn motivatie begint te verliezen, en Verstappen gaat de komende weken en maanden gebruiken om na te denken. Mogelijk gaat hij in Monaco om de tafel met Red Bull.

Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij begint zijn motivatie te verliezen. De nieuwe regels, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op energiemanagement, liggen hem niet en het feit dat Red Bull nog niet snel genoeg is, maakt het alleen maar zwaarder. Verstappen gaf eerlijk toe dat hij serieus gaat nadenken over zijn toekomst in de sport, en dat deed alle alarmbellen afgaan bij de volgers en fans.

Waarom Verstappen voor problemen bij Red Bull kan zorgen

Alleen bij Red Bull lijken ze zich geen zorgen te maken, al zou een vertrek van Verstappen rampzalig zijn voor het team. Verstappens contract loopt tot en met 2028, en volgens AutoRacer kan Red Bull het zich niet veroorloven om Verstappen te verliezen zonder een geschikte vervanger te hebben. Volgens het medium zou dit in de ogen van de aandeelhouders en de investeerders een soort teken van bezuinigingen zijn.

Gesprekken in Monaco

Het is dan ook de verwachting dat Red Bull snel met Verstappen om tafel zal gaan. Volgens AutoRacer nadert dit moment, en is het normaal gesproken zo dat ze rond de Grand Prix van Monaco met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Wat ze precies gaan bespreken, is niet helemaal duidelijk. Wat op dit moment wél duidelijk is, is dat Verstappen helemaal klaar is met de nieuwe regels. Hij hoopt dat er snel wat gaat veranderen, maar het is nog maar de vraag of dat snel gaat gebeuren.

Hoe staat Verstappen ervoor?

Na drie raceweekenden staat Verstappen nu op de teleurstellende negende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts twaalf punten bij elkaar gereden, en moet het vooralsnog zelfs afleggen tegen Haas-coureur Oliver Bearman en Alpine-coureur Pierre Gasly.