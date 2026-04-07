'Red Bull gaat in Monaco met Verstappen over F1-toekomst praten'

'Red Bull gaat in Monaco met Verstappen over F1-toekomst praten'

De toekomst van Max Verstappen is hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. De nieuwe regels zorgen ervoor dat hij zijn motivatie begint te verliezen, en Verstappen gaat de komende weken en maanden gebruiken om na te denken. Mogelijk gaat hij in Monaco om de tafel met Red Bull.

Verstappen maakte er na afloop van de Japanse Grand Prix geen geheim van: hij begint zijn motivatie te verliezen. De nieuwe regels, waarbij de nadruk meer is komen te liggen op energiemanagement, liggen hem niet en het feit dat Red Bull nog niet snel genoeg is, maakt het alleen maar zwaarder. Verstappen gaf eerlijk toe dat hij serieus gaat nadenken over zijn toekomst in de sport, en dat deed alle alarmbellen afgaan bij de volgers en fans.

Waarom Verstappen voor problemen bij Red Bull kan zorgen

Alleen bij Red Bull lijken ze zich geen zorgen te maken, al zou een vertrek van Verstappen rampzalig zijn voor het team. Verstappens contract loopt tot en met 2028, en volgens AutoRacer kan Red Bull het zich niet veroorloven om Verstappen te verliezen zonder een geschikte vervanger te hebben. Volgens het medium zou dit in de ogen van de aandeelhouders en de investeerders een soort teken van bezuinigingen zijn.

Gesprekken in Monaco

Het is dan ook de verwachting dat Red Bull snel met Verstappen om tafel zal gaan. Volgens AutoRacer nadert dit moment, en is het normaal gesproken zo dat ze rond de Grand Prix van Monaco met elkaar in gesprek gaan over de toekomst. Wat ze precies gaan bespreken, is niet helemaal duidelijk. Wat op dit moment wél duidelijk is, is dat Verstappen helemaal klaar is met de nieuwe regels. Hij hoopt dat er snel wat gaat veranderen, maar het is nog maar de vraag of dat snel gaat gebeuren.

Hoe staat Verstappen ervoor?

Na drie raceweekenden staat Verstappen nu op de teleurstellende negende plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts twaalf punten bij elkaar gereden, en moet het vooralsnog zelfs afleggen tegen Haas-coureur Oliver Bearman en Alpine-coureur Pierre Gasly.

  • 7 apr 2026 - 10:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

  • Pietje Bell

    Posts: 34.164

    Het Italiaanse Motorsport kwam weer eens met een verhaal dat als ik het goed
    vertaald heb met DeepL enkel speculaties zijn. Het artikel:

    Red Bull RB22: è giunonica anche per bilanciare la distribuzione dei pesi

    In Japan bracht het team een updatepakket mee in de hoop de situatie te verbeteren, maar de nieuwe onderdelen, die uitsluitend aan Max Verstappen werden toevertrouwd, werkten niet; ze maakten de auto erg onstabiel en moeilijk te besturen voor de viervoudig wereldkampioen. Waarschijnlijk is het moeilijke werk om de auto lichter te maken begonnen en met de nieuwe radiatorroosters en een slankere vorm van de zijkanten kan de efficiëntie worden verbeterd door de luchtweerstand te verminderen, maar door het aerodynamische drukpunt te veranderen is het mogelijk dat de RB22 een soort op hol geslagen paard is geworden.

    Er wordt gefluisterd over de mogelijkheid om de wielbasis iets te verkorten,
    wellicht door ingrijpen in de structuur van de versnellingsbak: het is de bedoeling
    om een differentieel te hebben dat verder naar achteren is geplaatst dan nu het geval is, om zo misschien te profiteren van een idee dat door Ferrari is geïntroduceerd.

    Hoe komen ze aan die "info" ?

    • 7 apr 2026 - 10:19
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.942

    "Volgens Aut*Racer kan Red Bull het zich niet veroorloven om Verstappen te verliezen zonder een geschikte vervanger te hebben."

    Haha, de smiegt.
    Heeft hij zo vast Vermeulen al naar Redbull gestuurd om te melden dat Max blijft....maar wel tegen 'n veel hoger salaris.
    Slim van Max....of is het slim van Vermeulen.

    • 7 apr 2026 - 10:28
  • 919

    Posts: 4.200

    Als men niet rigoreus dit jaar om gaat met de regelgeving, lekker stoppen, genoeg te doen on wel plezier uit te halen.

    • 7 apr 2026 - 10:39
  • Bertrand Gachot

    Posts: 452

    Breaking: Max denkt na. Red Bull wil praten. Auto is traag. Regels zijn stom. Stand is meh.
    Morgen: “insider” meldt dat Max mogelijk óf blijft, óf weggaat, óf koffie drinkt.
    Overmorgen: nieuwe theorie met exact dezelfde inhoud. @larry hoe staat het met de tussenstand van de pensioen berichten, dit gaat ongekend hard!

    • 7 apr 2026 - 11:25

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
