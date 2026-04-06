Red Bull opvallend positief over prestaties Hadjar

Het team van Red Bull Racing heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Ze zijn niet in staat om de andere topteams bij te houden, maar teambaas Laurent Mekies ziet wel lichtpuntjes. Hij wijst naar Isack Hadjar, die het volgens hem heel goed voor elkaar heeft.

Red Bull hoopte dit seizoen direct de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes, McLaren en Ferrari. In de eerste drie Grands Prix liep het team echter tegen de nodige problemen aan, en zijn ze ver teruggezakt. Bij Max Verstappen begint de frustratie toe te nemen, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar ook nog zoekende lijkt te zijn.

Op welke manier maakt Hadjar indruk?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is echter heel erg tevreden over Hadjar. In de podcast Beyond the Grid komt hij superlatieven te kort: "Isack heeft het momenteel goed voor elkaar. Hij heeft alles gedaan wat hij kon doen om zijn integratie binnen het team goed te laten verlopen. Hij verhuisde begin januari naar Londen en is sindsdien vrijwel om de dag op de fabriek. Hij brengt zoveel mogelijk tijd door in de simulator om alle technische aspecten rond de auto te begrijpen."

Mekies ziet veel mooie dingen bij Hadjar: "Hij is zo gedreven als je maar kunt zijn. Volgens mij is hij zelfs tussen de twee testweken in Bahrein teruggevlogen om extra werk in de simulator te doen, om daarna weer naar Bahrein te gaan. Alle lof voor zijn toewijding! Maar de waarheid is: voor hem voelt het niet eens als een inspanning."

Waarom is Hadjar belangrijk voor Red Bull?

Volgens Mekies is zijn jonge landgenoot tot op het bot gemotiveerd, en dat helpt: "Dit is wat hij het liefste doet. Hij droomt hier al heel erg lang van. Voor hem, maar ook voor ons, is het een droom om zoveel tijd en energie te kunnen steken in werk met de engineers en in de simulator. Hij heeft dat dus met enorme intensiteit gedaan."

  Glasvezelcoureur

    Posts: 1.056

    Hoezo is dat opvallende positiviteit, hij dóet het toch gewoon goed?!

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 16:17

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 26
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

