Het team van Red Bull Racing heeft een zware start van het seizoen achter de rug. Ze zijn niet in staat om de andere topteams bij te houden, maar teambaas Laurent Mekies ziet wel lichtpuntjes. Hij wijst naar Isack Hadjar, die het volgens hem heel goed voor elkaar heeft.

Red Bull hoopte dit seizoen direct de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes, McLaren en Ferrari. In de eerste drie Grands Prix liep het team echter tegen de nodige problemen aan, en zijn ze ver teruggezakt. Bij Max Verstappen begint de frustratie toe te nemen, terwijl zijn nieuwe teamgenoot Isack Hadjar ook nog zoekende lijkt te zijn.

Op welke manier maakt Hadjar indruk?

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is echter heel erg tevreden over Hadjar. In de podcast Beyond the Grid komt hij superlatieven te kort: "Isack heeft het momenteel goed voor elkaar. Hij heeft alles gedaan wat hij kon doen om zijn integratie binnen het team goed te laten verlopen. Hij verhuisde begin januari naar Londen en is sindsdien vrijwel om de dag op de fabriek. Hij brengt zoveel mogelijk tijd door in de simulator om alle technische aspecten rond de auto te begrijpen."

Mekies ziet veel mooie dingen bij Hadjar: "Hij is zo gedreven als je maar kunt zijn. Volgens mij is hij zelfs tussen de twee testweken in Bahrein teruggevlogen om extra werk in de simulator te doen, om daarna weer naar Bahrein te gaan. Alle lof voor zijn toewijding! Maar de waarheid is: voor hem voelt het niet eens als een inspanning."

Waarom is Hadjar belangrijk voor Red Bull?

Volgens Mekies is zijn jonge landgenoot tot op het bot gemotiveerd, en dat helpt: "Dit is wat hij het liefste doet. Hij droomt hier al heel erg lang van. Voor hem, maar ook voor ons, is het een droom om zoveel tijd en energie te kunnen steken in werk met de engineers en in de simulator. Hij heeft dat dus met enorme intensiteit gedaan."