Hamilton trots op Ferrari na rampzalige prestaties

Lewis Hamilton is op een positieve wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Vorig jaar reed hij voor het eerst in het scharlakenrood, maar dat draaide uit op een enorme teleurstelling. Hamilton onthult nu dat hij in die periode zeer veel steun kreeg van Ferrari.

Hamilton maakte begin vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. De verwachtingen waren hoog, maar in zijn eerste jaar in dienst van de Scuderia zakte Hamilton volledig door het ijs. Hij wist alleen de sprintrace in China te winnen, maar kwam verder niet in de buurt van het podium. Dit jaar lijkt hij haast herboren te zijn, en wist hij zijn eerste podium voor Ferrari te pakken.

Hoe was de sfeer binnen Ferrari?

Hamilton krabbelt langzaam op uit een diep dal, en maakt er ook geen geheim van dat hij het heel zwaar had. In een interview met F1 TV bedankt hij zijn collega's bij Ferrari: "Het team is in het afgelopen jaar echt geweldig geweest, vooral in de garage. De support die ik heb ontvangen, was heel erg groot."

Hamilton leek vorig jaar helemaal niet meer te weten wat hij moest doen. Hij sloot het seizoen af met een aantal dramatische weekenden, maar Ferrari probeerde hem op te vrolijken: "Elk weekend waarin ik vorig jaar slecht presteerde, dan baal je omdat je niet hebt kunnen presteren voor het team. Maar ze zeiden altijd: 'Volgende keer, volgende keer!' Ze zijn altijd positief en ze blijven me steunen."

Hoe staat Hamilton ervoor?

Die steun lijkt zich nu uit te betalen, want Hamilton staat na drie raceweekenden op de keurige vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen stond in China op het podium, vocht in de andere races om de podiumplekken en heeft tot nu toe 41 WK-punten bij elkaar gereden. Hamilton heeft een kleine achterstand op zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, die derde staat met 49 punten achter zijn naam.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.566
  • Podiums 133
  • Grand Prix 234
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

