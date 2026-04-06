Lewis Hamilton is op een positieve wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Vorig jaar reed hij voor het eerst in het scharlakenrood, maar dat draaide uit op een enorme teleurstelling. Hamilton onthult nu dat hij in die periode zeer veel steun kreeg van Ferrari.

Hamilton maakte begin vorig jaar de veelbesproken overstap van Mercedes naar Ferrari. De verwachtingen waren hoog, maar in zijn eerste jaar in dienst van de Scuderia zakte Hamilton volledig door het ijs. Hij wist alleen de sprintrace in China te winnen, maar kwam verder niet in de buurt van het podium. Dit jaar lijkt hij haast herboren te zijn, en wist hij zijn eerste podium voor Ferrari te pakken.

Hoe was de sfeer binnen Ferrari?

Hamilton krabbelt langzaam op uit een diep dal, en maakt er ook geen geheim van dat hij het heel zwaar had. In een interview met F1 TV bedankt hij zijn collega's bij Ferrari: "Het team is in het afgelopen jaar echt geweldig geweest, vooral in de garage. De support die ik heb ontvangen, was heel erg groot."

Hamilton leek vorig jaar helemaal niet meer te weten wat hij moest doen. Hij sloot het seizoen af met een aantal dramatische weekenden, maar Ferrari probeerde hem op te vrolijken: "Elk weekend waarin ik vorig jaar slecht presteerde, dan baal je omdat je niet hebt kunnen presteren voor het team. Maar ze zeiden altijd: 'Volgende keer, volgende keer!' Ze zijn altijd positief en ze blijven me steunen."

Hoe staat Hamilton ervoor?

Die steun lijkt zich nu uit te betalen, want Hamilton staat na drie raceweekenden op de keurige vierde plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. De zevenvoudig wereldkampioen stond in China op het podium, vocht in de andere races om de podiumplekken en heeft tot nu toe 41 WK-punten bij elkaar gereden. Hamilton heeft een kleine achterstand op zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc, die derde staat met 49 punten achter zijn naam.