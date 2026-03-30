Isack Hadjar heeft absoluut niet genoten van de Grand Prix van Japan. De teamgenoot van Max Verstappen beweert dat zijn wagen onbestuurbaar was op het circuit van Suzuka. De Fransman eindigde als twaalfde in Japan.

Hadjar startte de race als achtste en het leek erop dat punten mogelijk waren voor de Franse Red Bull-coureur. De 21-jarige rijder viel echter terug naar de elfde positie en na de Safety Car wist hij niet meer op te klimmen en eindigde als twaalfde. De Fransman staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap en heeft acht punten minder dan Verstappen.

Hadjar kan niet genieten van Red Bull

De jonge Fransman zegt tegenover de internationale media niet te kunnen genieten van de RB22. "Het is nog geen 1% van hoe slecht deze race was. Dus het is geen ramp. Ik moet alleen begrijpen waarom die batterijproblemen zo vroeg optraden. Want ik zat comfortabel op de achtste plaats. Het plan was om met Pierre te vechten, en dat deden we ook, maar toen viel alles weg door een lege batterij. En dan ben je gewoon machteloos."

Ook tegenover Canal+ is Hadjar niet al te zuinig over de Red Bull-bolide. "We hadden sowieso al geen goed tempo. Dat was te verwachten, maar het was erger dan eerder in het weekend. Het was echt, echt onbestuurbaar– het was zelfs gevaarlijk. Dus dat was lastig", zo klaagde Hadjar. "Het enige positieve is dat ik nu hard kan rijden. Maar we hebben geen idee hoe we de auto sneller kunnen maken."

Hadjar heeft een matige start van het seizoen

Hadjar startte niet heel best met Red Bull. Hoewel zijn allereerste kwalificatie veelbelovend was met de derde positie, viel hij uit en behaalde hij geen punten. In China wist hij dat wel te doen, maar vier punten was het maximaal haalbare. In Japan komt Hadjar opnieuw niet aan de punten.