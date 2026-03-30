Hadjar kraakt Red Bull af: "Het was gevaarlijk"

Hadjar kraakt Red Bull af: "Het was gevaarlijk"

Isack Hadjar heeft absoluut niet genoten van de Grand Prix van Japan. De teamgenoot van Max Verstappen beweert dat zijn wagen onbestuurbaar was op het circuit van Suzuka. De Fransman eindigde als twaalfde in Japan. 

Hadjar startte de race als achtste en het leek erop dat punten mogelijk waren voor de Franse Red Bull-coureur. De 21-jarige rijder viel echter terug naar de elfde positie en na de Safety Car wist hij niet meer op te klimmen en eindigde als twaalfde. De Fransman staat momenteel twaalfde in het wereldkampioenschap en heeft acht punten minder dan Verstappen.

Hadjar kan niet genieten van Red Bull

De jonge Fransman zegt tegenover de internationale media niet te kunnen genieten van de RB22. "Het is nog geen 1% van hoe slecht deze race was. Dus het is geen ramp. Ik moet alleen begrijpen waarom die batterijproblemen zo vroeg optraden. Want ik zat comfortabel op de achtste plaats. Het plan was om met Pierre te vechten, en dat deden we ook, maar toen viel alles weg door een lege batterij. En dan ben je gewoon machteloos."

Ook tegenover Canal+ is Hadjar niet al te zuinig over de Red Bull-bolide. "We hadden sowieso al geen goed tempo. Dat was te verwachten, maar het was erger dan eerder in het weekend. Het was echt, echt onbestuurbaar– het was zelfs gevaarlijk. Dus dat was lastig", zo klaagde Hadjar. "Het enige positieve is dat ik nu hard kan rijden. Maar we hebben geen idee hoe we de auto sneller kunnen maken."

Hadjar heeft een matige start van het seizoen

Hadjar startte niet heel best met Red Bull. Hoewel zijn allereerste kwalificatie veelbelovend was met de derde positie, viel hij uit en behaalde hij geen punten. In China wist hij dat wel te doen, maar vier punten was het maximaal haalbare. In Japan komt Hadjar opnieuw niet aan de punten.

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Japan 2026

  • den-man21

    Posts: 66

    Je hoort nog maar 1 ding.....batterij. Je wodt er kotsmisselijk van. Wat hebben ze deze sport verneukt

    • + 10
    • 30 maa 2026 - 08:51
    • snailer

      Posts: 32.216

      Het ergste is dat 1 man het eind zomer 2023 al heeft geroepen nadat hij de eerste sim test deed bij RBR.

      Gevaarlijk en geen echt racen.

      Het ergste is dat de architecten van de FIA een enorm slechte job hebben gedaan.
      De huidige tijd gaat over besparen. Dus wat doen ze? Ze leggen een architectuur neer waar men brandstof moet verbranden om groene energie op te wekken.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:26
    • snailer

      Posts: 32.216

      O ja. Moet je straks op Monza voorstellen.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 09:28

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 26
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
