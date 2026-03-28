Voor de tweede keer in drie raceweekenden wist Isack Hadjar zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen te verslaan in de kwalificatie. Normaal gesproken zou dit reden voor een feestje zijn, maar Hadjar is zeker niet tevreden. Hij ziet nog genoeg problemen bij Red Bull.

De nieuwe Formule 1-regels werken vooralsnog niet in het voordeel van Red Bull Racing en Max Verstappen. De nieuwe auto is nog niet in staat om de Mercedessen, McLarens en Ferrari's bij te houden, en Verstappen maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van de regels. De frustratie was vandaag weer groot, en Verstappen kwam niet verder dan de zeer teleurstellende elfde tijd.

Hoe was het gevoel bij Hadjar?

Zijn teamgenoot Hadjar noteerde de achtste tijd, maar dat was ook geen reden tot lachen. Bij Hadjar spatte de frustratie ook van zijn gezicht toen hij zich na afloop uitsprak bij de internationale media: "De auto was erg lastig te besturen en ik heb mijn best gedaan. Eerlijk gezegd was niet alles perfect, maar wel van een hoog niveau. Ik verpestte alleen mijn laatste ronde, mijn laatste poging, en dat is zonde. We hadden twee setjes banden gespaard voor Q3 en we hebben alleen de eerste gebruikt."

Toen Hadjar aan de kwalificatie begon, merkte hij direct dat er iets was veranderd. Ten opzichte van de derde vrije training was het gevoel heel anders: "In mijn eerste ronde dacht ik dat ik zou crashen. De auto gleed overal, ik stuurde amper. We moeten gewoon werken met wat we hadden en het gedurende de sessie verbeteren. En dat hebben we goed gedaan."

'De auto is niet logisch'

De Red Bull-bolide is volgens Hadjar lastig te besturen, en is ook nog eens te langzaam. Het feit dat de RB22 onvoorspelbaar is, doet hem geen vreugd: "Van ronde tot ronde, van sessie tot sessie moet je eigenlijk gokken wat je krijgt. Het is dus heel erg lastig om iets op te bouwen."

Bij Red Bull moeten ze de nieuwe auto nog zien te begrijpen, en ook Hadjar ziet dat er nog genoeg misgaat: "Wat we dit weekend zien, is gewoon niet logisch."