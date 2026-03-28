Ook Hadjar kraakt Red Bull: "Het is niet logisch!"

Voor de tweede keer in drie raceweekenden wist Isack Hadjar zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen te verslaan in de kwalificatie. Normaal gesproken zou dit reden voor een feestje zijn, maar Hadjar is zeker niet tevreden. Hij ziet nog genoeg problemen bij Red Bull.

De nieuwe Formule 1-regels werken vooralsnog niet in het voordeel van Red Bull Racing en Max Verstappen. De nieuwe auto is nog niet in staat om de Mercedessen, McLarens en Ferrari's bij te houden, en Verstappen maakt er geen geheim van dat hij geen fan is van de regels. De frustratie was vandaag weer groot, en Verstappen kwam niet verder dan de zeer teleurstellende elfde tijd.

Hoe was het gevoel bij Hadjar?

Zijn teamgenoot Hadjar noteerde de achtste tijd, maar dat was ook geen reden tot lachen. Bij Hadjar spatte de frustratie ook van zijn gezicht toen hij zich na afloop uitsprak bij de internationale media: "De auto was erg lastig te besturen en ik heb mijn best gedaan. Eerlijk gezegd was niet alles perfect, maar wel van een hoog niveau. Ik verpestte alleen mijn laatste ronde, mijn laatste poging, en dat is zonde. We hadden twee setjes banden gespaard voor Q3 en we hebben alleen de eerste gebruikt."

Toen Hadjar aan de kwalificatie begon, merkte hij direct dat er iets was veranderd. Ten opzichte van de derde vrije training was het gevoel heel anders: "In mijn eerste ronde dacht ik dat ik zou crashen. De auto gleed overal, ik stuurde amper. We moeten gewoon werken met wat we hadden en het gedurende de sessie verbeteren. En dat hebben we goed gedaan."

'De auto is niet logisch'

De Red Bull-bolide is volgens Hadjar lastig te besturen, en is ook nog eens te langzaam. Het feit dat de RB22 onvoorspelbaar is, doet hem geen vreugd: "Van ronde tot ronde, van sessie tot sessie moet je eigenlijk gokken wat je krijgt. Het is dus heel erg lastig om iets op te bouwen."

Bij Red Bull moeten ze de nieuwe auto nog zien te begrijpen, en ook Hadjar ziet dat er nog genoeg misgaat: "Wat we dit weekend zien, is gewoon niet logisch."

  • MaxRaw

    Posts: 970

    "Bij Red Bull moeten ze de nieuwe auto nog zien te begrijpen"

    Wat valt er te begrijpen als je de Auto zelf ontwikkeld hebt?
    Begrijp je dan niet wat je gedaan hebt, of wat?

    Het is echt een lachertje geworden die F1.

    • + 1
    • 28 maa 2026 - 15:33
    • MLTG

      Posts: 1.194

      Dat heeft echt helemaal niks met F1 te maken maar met RBR. Je kan de F1 overal wel de schuld van geven maar RBR heeft de plank misgeslagen en snapt de auto niet.

      • + 8
      • 28 maa 2026 - 16:13
    • HarryLam

      Posts: 5.355

      Het wordt tijd voor een echte ontwerper ipv die franse uitvinder.

      • + 1
      • 28 maa 2026 - 17:08
    • MaxRaw

      Posts: 970

      MLTG,

      Goed lezen blijft toch een hele opgave af en toe.

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:52
    • MLTG

      Posts: 1.194

      Nou leg hem dan even uit MaxRaw, wat heeft dit te maken met RBR die hun eigen auto niet snappen " Het is echt een lachertje geworden die F1."

      • + 0
      • 28 maa 2026 - 17:58
  • Spannenburg

    Posts: 159

    Ik begrijp het nooit zo goed wat ze dan geleerd hebben in al die dagen testen. Niks dus…

    • + 0
    • 28 maa 2026 - 17:55

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

