Verstappen ontbreekt bij belangrijke Red Bull-test in Suzuka

Het team van Red Bull Racing is blijven hangen op het circuit van Suzuka. Na een teleurstellende Grand Prix, voeren ze vandaag een speciale bandentest uit voor Pirelli. Max Verstappen is afwezig, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar lijkt wel achter het stuur te zitten.

Het team van Red Bull Racing is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze kunnen de strijd niet aangaan met de topteams van Mercedes, McLaren en Ferrari, en de frustratie begint langzaam toe te nemen. Verstappen kwam afgelopen weekend slechts als achtste over de streep, en stelde na afloop dat hij twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1. Hij hekelt de nieuwe regels en de nieuwe Red Bull-bolide fungeert ook nog niet naar wens.

Wie zit er achter het stuur bij Red Bull?

Red Bull krijgt vandaag de kans om weer wat meters te maken. Samen met zusterteam Racing Bulls zijn ze blijven hangen op het circuit van Suzuka, waar ze een speciale bandentest voor Pirelli uitvoeren. Het kwam vanochtend met bakken uit de hemel, maar dat hield de teams niet tegen. Vanochtend spotten Japanse fans beide teams op de baan. Bij Red Bull zat Isack Hadjar achter het stuur, terwijl Liam Lawson de Racing Bull bestuurde.

Het lijkt erop dat Hadjar vandaag de hele dag rijdt, en dat hij ook morgen in actie zal komen. Eerder werd gesteld dat reservecoureur Yuki Tsunoda zijn eerste meters in de nieuwe F1-wagen zou maken, maar dat lijkt dus niet het geval te zijn. De Japanner heeft dit jaar nog amper testmeters gemaakt, en kwam begin dit jaar alleen in actie tijdens een demorun in San Francisco.

Waarom is Verstappen afwezig?

Max Verstappen is niet aanwezig op het circuit van Suzuka. Hij vloog zondag na de Grand Prix direct naar huis, en reisde gisteravond alweer af naar Duitsland. Verstappen zal daar vandaag in actie komen tijdens een testdag met zijn Mercedes AMG GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife. Voor hem geldt dit als een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei.

Reacties (5)

  • JV fan

    Posts: 2.968

    Ah extra voordeel voor Hadjar, wat voordeel die extra meters in de regen

    • 31 maa 2026 - 10:16
  • snailer

    Posts: 32.238

    Ondertussen is wel duidelijk wasr de prio van Verstappen ligt. Daarbij schijnt het te regenen. Dus lekker belangrijk.

    • 31 maa 2026 - 10:54
    • da_bartman

      Posts: 6.520

      "Ondertussen is wel duidelijk wasr de prio van Verstappen ligt" het is gewoon een ordinaire Pirelli test hoor, geen RedBull-test. Het is niet zo dat ze bij RedBull verschillende configuraties mogen testen. Max heeft daar niet veel te zoeken, heeft op zaterdag en zondag met de waardeloze updates gereden, terwijl Isaak met de oude troep (die ook niet werkt) heeft rondgereden. Lijkt me dat ze genoeg data hebben verzameld om de vergelijking te kunnen maken. Voor nu is het "back to the drawing board"voor Waché

      • 31 maa 2026 - 12:20
  • Larry Perkins

    Posts: 63.910

    Waar is Max?
    Met stille trom vertrokken?
    Waar is hij naartoe?
    En waarom?
    Moet er al een AMBER Alert uit?
    Paniek, PANIEK, PANIEK!

    Oh, hij is op de Nordschleife.
    Oef!
    En adem in, en uit...

    • 31 maa 2026 - 11:38
  • Regenrace

    Posts: 2.524

    Gewoon weer een verwaarloosbaar bericht. Die worden altijd opgepimpt met termen als opmerkelijk of belangrijk; je ruikt ze dus op afstand. Echter wel nuttig voor 't Verstappen quotum.

    • 31 maa 2026 - 12:16

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

