Het team van Red Bull Racing is blijven hangen op het circuit van Suzuka. Na een teleurstellende Grand Prix, voeren ze vandaag een speciale bandentest uit voor Pirelli. Max Verstappen is afwezig, maar zijn teamgenoot Isack Hadjar lijkt wel achter het stuur te zitten.

Het team van Red Bull Racing is op een teleurstellende wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Ze kunnen de strijd niet aangaan met de topteams van Mercedes, McLaren en Ferrari, en de frustratie begint langzaam toe te nemen. Verstappen kwam afgelopen weekend slechts als achtste over de streep, en stelde na afloop dat hij twijfelde aan zijn toekomst in de Formule 1. Hij hekelt de nieuwe regels en de nieuwe Red Bull-bolide fungeert ook nog niet naar wens.

Wie zit er achter het stuur bij Red Bull?

Red Bull krijgt vandaag de kans om weer wat meters te maken. Samen met zusterteam Racing Bulls zijn ze blijven hangen op het circuit van Suzuka, waar ze een speciale bandentest voor Pirelli uitvoeren. Het kwam vanochtend met bakken uit de hemel, maar dat hield de teams niet tegen. Vanochtend spotten Japanse fans beide teams op de baan. Bij Red Bull zat Isack Hadjar achter het stuur, terwijl Liam Lawson de Racing Bull bestuurde.

Het lijkt erop dat Hadjar vandaag de hele dag rijdt, en dat hij ook morgen in actie zal komen. Eerder werd gesteld dat reservecoureur Yuki Tsunoda zijn eerste meters in de nieuwe F1-wagen zou maken, maar dat lijkt dus niet het geval te zijn. De Japanner heeft dit jaar nog amper testmeters gemaakt, en kwam begin dit jaar alleen in actie tijdens een demorun in San Francisco.

Waarom is Verstappen afwezig?

Max Verstappen is niet aanwezig op het circuit van Suzuka. Hij vloog zondag na de Grand Prix direct naar huis, en reisde gisteravond alweer af naar Duitsland. Verstappen zal daar vandaag in actie komen tijdens een testdag met zijn Mercedes AMG GT3-bolide op de Nürburgring Nordschleife. Voor hem geldt dit als een voorbereiding op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring in mei.