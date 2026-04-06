Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. De Duitse renstal wist de eerste drie races te winnen, en Andrea Kimi Antonelli en George Russell moeten vooral naar elkaar kijken. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de situatie met verregaande interesse, en is redelijk verbaasd over de huidige situatie.

Het team van Mercedes heeft de nieuwe F1-regels het beste onder de knie, en lijkt alle concurrentie de baas te zijn. Hiermee komen de voorspellingen van de kenners uit, want iedereen verwachtte al maanden dat Mercedes keihard zou gaan toeslaan. McLaren, Ferrari en Red Bull hebben een grotere achterstand, en de titel lijkt vrijwel zeker naar Brackley te gaan.

Waarom zorgt Mercedes voor verbazing?

Voormalig Red Bull-adviseur Marko wijst in gesprek met Kleine Zeitung naar de sterke combinatie van een goede motor en een goed chassis. Hij denkt niet dat andere teams het gat dicht kunnen rijden: "Je hebt nu de gegevens. Iedereen weet wat de sterke punten zijn, en als je Mercedes niet bent, wat de zwakke punten zijn. Die proberen ze nu te corrigeren. Door het budgetplafond zijn zulke aanpassingen echter niet eenvoudig."

Marko zag Mercedes ook als de favoriet, maar had echter niet gerekend op het feit dat ze ook een goed chassis zouden bouwen: "Men had verwacht dat ze dominant zouden zijn met de krachtbron. Maar ook wat het chassis betreft zijn ze vooralsnog de positieve verrassing. Ze hebben niet alleen de beste motor, maar ook het beste chassis."

Wie is de titelfavoriet?

Marko denkt dan ook dat de andere teams het beste de witte vlag kunnen hijsen: "Mercedes zal domineren, dat hebben we wel gezien zodra ze in de schone lucht rijden. Antonelli was in alle juniorklassen al heel erg snel. Nu heeft hij ook meer ervaring. Als hij nu geen terugval gaat krijgen, dan gaat dit nog een heel grote uitdaging worden voor George Russell."