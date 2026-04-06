user icon
icon

Marko zag overheersing van Mercedes niet aankomen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. De Duitse renstal wist de eerste drie races te winnen, en Andrea Kimi Antonelli en George Russell moeten vooral naar elkaar kijken. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de situatie met verregaande interesse, en is redelijk verbaasd over de huidige situatie.

Het team van Mercedes heeft de nieuwe F1-regels het beste onder de knie, en lijkt alle concurrentie de baas te zijn. Hiermee komen de voorspellingen van de kenners uit, want iedereen verwachtte al maanden dat Mercedes keihard zou gaan toeslaan. McLaren, Ferrari en Red Bull hebben een grotere achterstand, en de titel lijkt vrijwel zeker naar Brackley te gaan.

Meer over Mercedes 'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

24 maa
 'Red Bull sluit miljoenendeal met grote Mercedes-partner'

'Red Bull sluit miljoenendeal met grote Mercedes-partner'

30 maa

Waarom zorgt Mercedes voor verbazing?

Voormalig Red Bull-adviseur Marko wijst in gesprek met Kleine Zeitung naar de sterke combinatie van een goede motor en een goed chassis. Hij denkt niet dat andere teams het gat dicht kunnen rijden: "Je hebt nu de gegevens. Iedereen weet wat de sterke punten zijn, en als je Mercedes niet bent, wat de zwakke punten zijn. Die proberen ze nu te corrigeren. Door het budgetplafond zijn zulke aanpassingen echter niet eenvoudig."

Marko zag Mercedes ook als de favoriet, maar had echter niet gerekend op het feit dat ze ook een goed chassis zouden bouwen: "Men had verwacht dat ze dominant zouden zijn met de krachtbron. Maar ook wat het chassis betreft zijn ze vooralsnog de positieve verrassing. Ze hebben niet alleen de beste motor, maar ook het beste chassis."

Wie is de titelfavoriet?

Marko denkt dan ook dat de andere teams het beste de witte vlag kunnen hijsen: "Mercedes zal domineren, dat hebben we wel gezien zodra ze in de schone lucht rijden. Antonelli was in alle juniorklassen al heel erg snel. Nu heeft hij ook meer ervaring. Als hij nu geen terugval gaat krijgen, dan gaat dit nog een heel grote uitdaging worden voor George Russell."

F1 Nieuws Helmut Marko Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.208

    Wat gek. Er waren toch ook mensen die het wel zagen aankomen. Denk dat Marko het vrij eenzijdig zag en dat daar het probleem lag.

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 15:02
  • Bertrand Gachot

    Posts: 449

    Niemand............? Echt niet, nou vooruit omdat het Pasen is: "in het land der blinden is de man met 1 oog, koning"

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 16:34

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Helmut Marko -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Oostenrijk
  • Geb. datum 27 apr 1943 (82)
  • Geb. plaats Graz, Austria, Oostenrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar