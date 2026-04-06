Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars titelrivalen. Eddie Irvine verwacht dat dit misgaat, en maakt een vergelijking met Max Verstappen.

Het team van Mercedes is als een raket uit de startblokken geschoten. Ze hebben een flinke voorsprong op de concurrentie, en ze hebben de eerste drie races van het seizoen gewonnen. Verrassend genoeg is het niet de ervaren Russell die de bovenhand heeft, maar de jonge Antonelli. Hij heeft twee races gewonnen, en lijkt in een geweldige vorm te verkeren.

Hoe kijkt Irvine naar Antonelli?

In Italië dromen ze langzaam van een nieuwe wereldtitel, en Eddie Irvine geeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport zijn mening: "Ik hoorde voor het eerst over Kimi via Luca Baldisserri, die mijn race-engineer was bij Ferrari. Hij omschreef hem als een buitengewoon talent nadat hij hem in de lagere klassen had zien racen."

Irvine begrijpt inmiddels waarom iedereen zo onder de indruk was: "Ik moet wel toegeven dat hij gelijk had! Het was al lang geleden dat Italië een coureur van dit niveau heeft gehad. Kimi is nu een echte titelkandidaat, maar het is nog vroeg om te zeggen hoe het seizoen zal eindigen."

Vergelijking met Verstappen

Volgens oud-coureur Irvine kan het nu elk moment misgaan. Hij verwacht een incident tussen de twee Mercedes-coureurs: "Daar ben ik honderd procent zeker van. Er staat heel erg veel op het spel en de coureurs zijn aan elkaar gewaagd. Daarom kan Toto Wolff ook niet gaan ingrijpen met teamorders. Hij heeft zelf heel erg gespannen situaties meegemaakt, toen Lewis Hamilton vocht met Nico Rosberg en later met Max Verstappen."

"In dat laatste geval had je dat zware incident op Silverstone. Ik denk dat de zevenvoudig wereldkampioen, één van de beste coureurs uit de geschiedenis, gefrustreerd was omdat die Nederlander zich als een bullebak gedroeg."