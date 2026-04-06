Irvine verwacht Verstappen-achtig conflict bij Mercedes

Het team van Mercedes is op een ijzersterke wijze aan het nieuwe Formule 1-seizoen begonnen. Coureurs Andrea Kimi Antonelli en George Russell zijn niet alleen elkaars teamgenoten, maar ook elkaars titelrivalen. Eddie Irvine verwacht dat dit misgaat, en maakt een vergelijking met Max Verstappen.

Het team van Mercedes is als een raket uit de startblokken geschoten. Ze hebben een flinke voorsprong op de concurrentie, en ze hebben de eerste drie races van het seizoen gewonnen. Verrassend genoeg is het niet de ervaren Russell die de bovenhand heeft, maar de jonge Antonelli. Hij heeft twee races gewonnen, en lijkt in een geweldige vorm te verkeren.

Hoe kijkt Irvine naar Antonelli?

In Italië dromen ze langzaam van een nieuwe wereldtitel, en Eddie Irvine geeft in gesprek met La Gazzetta dello Sport zijn mening: "Ik hoorde voor het eerst over Kimi via Luca Baldisserri, die mijn race-engineer was bij Ferrari. Hij omschreef hem als een buitengewoon talent nadat hij hem in de lagere klassen had zien racen."

Irvine begrijpt inmiddels waarom iedereen zo onder de indruk was: "Ik moet wel toegeven dat hij gelijk had! Het was al lang geleden dat Italië een coureur van dit niveau heeft gehad. Kimi is nu een echte titelkandidaat, maar het is nog vroeg om te zeggen hoe het seizoen zal eindigen."

Vergelijking met Verstappen

Volgens oud-coureur Irvine kan het nu elk moment misgaan. Hij verwacht een incident tussen de twee Mercedes-coureurs: "Daar ben ik honderd procent zeker van. Er staat heel erg veel op het spel en de coureurs zijn aan elkaar gewaagd. Daarom kan Toto Wolff ook niet gaan ingrijpen met teamorders. Hij heeft zelf heel erg gespannen situaties meegemaakt, toen Lewis Hamilton vocht met Nico Rosberg en later met Max Verstappen."

"In dat laatste geval had je dat zware incident op Silverstone. Ik denk dat de zevenvoudig wereldkampioen, één van de beste coureurs uit de geschiedenis, gefrustreerd was omdat die Nederlander zich als een bullebak gedroeg."

F1 Nieuws Max Verstappen Eddie Irvine Mercedes Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Rimmer

    Posts: 13.211

    Nee nee nee Eddie. Nu niet geen beweren dat Lewis opzettelijk een poging tot moord deed in Silverstone. Niet doen! Zo is Lewis “ik tik je op het achterwiel” Hamilton niet. Absoluut niet!! Nee nee nee! Ik weiger dat te geloven. Een man die met 6 grote zwarte mannen monopolie speelt in een afgelegen berghut doet dit niet. No way.

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 19:54
  • GetInThereLewis

    Posts: 1.026

    Soms moet je bullenbakken terug bullenbakken.

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 21:10

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

