Max Verstappen laat zich de laatste weken kritisch uit over de richting van de Formule 1, maar bij Red Bull Racing blijven ze opvallend rustig onder alle speculaties. Teambaas Laurent Mekies maakt zich geen zorgen over een eventueel vertrek of vroegtijdig pensioen van de Nederlander.

Ondanks een moeizame seizoensstart en een tegenvallende RB22 blijft het vertrouwen binnen het team groot dat Verstappen gewoon aan boord blijft.

‘Hij maakt simpelweg geen fouten’

Mekies steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. Volgens de Fransman blijft de viervoudig wereldkampioen presteren op een niveau dat zelden wordt gezien.

“Wat hij laat zien, is echt uitzonderlijk”, klinkt het in de F1-podcast Beyond the Grid. “Sessie na sessie, race na race: je weet gewoon dat hij geen fouten gaat maken. Dat is misschien nog wel het meest indrukwekkende van allemaal.”

Ook op de vraag of Verstappen de beste coureur is met wie hij ooit heeft gewerkt, blijft Mekies lovend. “Vergelijken is altijd lastig, maar zulke rijders kom je niet vaak tegen. Hij hoort absoluut in dat rijtje thuis.”

‘We denken helemaal niet aan een vertrek’

Hoewel Verstappen zelf meermaals heeft gehint op zijn toekomst en zichtbaar worstelt met de huidige generatie auto’s, blijft Mekies kalm onder de geruchten.

“We zijn totaal niet bezig met scenario’s waarin Max stopt of vertrekt”, benadrukt hij. “Onze focus ligt volledig op het verbeteren van de auto. Dat is waar het om draait.”

De teambaas heeft er bovendien vertrouwen in dat de sport zelf zal bijsturen. “Ik geloof dat de Formule 1 de regels kan aanpassen, zodat coureurs weer meer voluit kunnen rijden. Als dat gebeurt, zal Max ook weer zien waarom dit de ultieme competitie is.”

Volgens Mekies is de sleutel simpel: prestaties. “Als wij een snelle auto bouwen, is er geen discussie over zijn toekomst”, besluit hij. “Daar ligt al onze aandacht.”