Red Bull niet bang voor vertrek Verstappen: "Max blijft een echte racer"

Max Verstappen laat zich de laatste weken kritisch uit over de richting van de Formule 1, maar bij Red Bull Racing blijven ze opvallend rustig onder alle speculaties. Teambaas Laurent Mekies maakt zich geen zorgen over een eventueel vertrek of vroegtijdig pensioen van de Nederlander.

Ondanks een moeizame seizoensstart en een tegenvallende RB22 blijft het vertrouwen binnen het team groot dat Verstappen gewoon aan boord blijft.

‘Hij maakt simpelweg geen fouten’

Mekies steekt zijn bewondering voor Verstappen niet onder stoelen of banken. Volgens de Fransman blijft de viervoudig wereldkampioen presteren op een niveau dat zelden wordt gezien.

“Wat hij laat zien, is echt uitzonderlijk”, klinkt het in de F1-podcast Beyond the Grid. “Sessie na sessie, race na race: je weet gewoon dat hij geen fouten gaat maken. Dat is misschien nog wel het meest indrukwekkende van allemaal.”

Ook op de vraag of Verstappen de beste coureur is met wie hij ooit heeft gewerkt, blijft Mekies lovend. “Vergelijken is altijd lastig, maar zulke rijders kom je niet vaak tegen. Hij hoort absoluut in dat rijtje thuis.”

‘We denken helemaal niet aan een vertrek’

Hoewel Verstappen zelf meermaals heeft gehint op zijn toekomst en zichtbaar worstelt met de huidige generatie auto’s, blijft Mekies kalm onder de geruchten.

“We zijn totaal niet bezig met scenario’s waarin Max stopt of vertrekt”, benadrukt hij. “Onze focus ligt volledig op het verbeteren van de auto. Dat is waar het om draait.”

De teambaas heeft er bovendien vertrouwen in dat de sport zelf zal bijsturen. “Ik geloof dat de Formule 1 de regels kan aanpassen, zodat coureurs weer meer voluit kunnen rijden. Als dat gebeurt, zal Max ook weer zien waarom dit de ultieme competitie is.”

Volgens Mekies is de sleutel simpel: prestaties. “Als wij een snelle auto bouwen, is er geen discussie over zijn toekomst”, besluit hij. “Daar ligt al onze aandacht.”

HarryLam

Posts: 5.370

Mekkies zegt het zelf al, Max is echte racer, dus totaal ongeschikt voor de huidige F1.

  • 4 apr 2026 - 11:31
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.370

    Mekkies zegt het zelf al, Max is echte racer, dus totaal ongeschikt voor de huidige F1.

    • 4 apr 2026 - 11:31
    • snailer

      Posts: 32.294

      Dus totaal ongei teresseerd in.....

      • 5 apr 2026 - 07:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.918

    Red Bull niet bang voor vertrek Verstappen: "Max blijft een echte racer".

    Maar dat echte racen is voorlopig van de baan in de F1
    De uitlaatklep die Max nu heeft in de GT is hem voor nu op het lijf geschreven...

    Als de F1 blijft aanmodderen met deze formule zal er voor de echte racers niets meer te halen zijn.

    Dus ik verwacht in de loop van het seizoen dat de boel weer 'n beetje wordt rechtgetrokken....met kleine sprongetjes....dat dan weer wel.

    • 4 apr 2026 - 11:54
    • Spearhead

      Posts: 477

      "Dus ik verwacht in de loop van het seizoen dat de boel weer 'n beetje wordt rechtgetrokken"

      Laat ons hopen dat je gelijk krijgt Ouw!

      • 4 apr 2026 - 12:23
    • Snelrondje

      Posts: 8.991

      Kansloos, @Ouw. Met de huidige technische regels kan alleen de snelheid flink omlaag om het clipping op te vangen. Alle andere oplossingen vragen om technische ontwikkelingen die tijd kosten. Bovendien wijst de praktijk uit dat bestuurders die problemen veroorzaakt hebben, zodanig onderdeel van het probleem zijn dat ze te ver van oplossingen verwijdert zijn. Wen maar aan Formule Clipping. Het verlost je wel van het Verstappen syndroom en er zijn veel pure racefans die dat belangrijker vinden dan het vernachelen van de F1.

      • 4 apr 2026 - 16:27
  • Bertrand Gachot

    Posts: 439

    @larry pensioensbericht alarm!

    • 4 apr 2026 - 17:16
  • Jermaine

    Posts: 7.168

    Dat hij een echte racer is juist de reden dat hij dit niks vind.

    • 4 apr 2026 - 18:04
  • Larry Perkins

    Posts: 64.101

    Max vertrekt naar iedere GP en bij de volgende GP, hup daarissieweer!

    • 4 apr 2026 - 20:52

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

