Helmut Marko mag dan eind 2025 afscheid hebben genomen van Red Bull Racing, helemaal verdwenen is de Oostenrijker allerminst. Achter de schermen blijft de ervaren adviseur nog altijd een rol spelen binnen het team.

Dat bevestigt teambaas Laurent Mekies in de podcast Beyond The Grid, die aangeeft dat de deur richting Marko nooit écht dicht is gegaan na zijn vertrek uit de Formule 1.

‘Hij is nooit echt weg geweest’

Volgens Mekies blijft het contact met Marko intensief, ook al is hij niet meer zichtbaar in de paddock. De invloed van de Oostenrijker sijpelt nog altijd door binnen het team.

“Helmut is altijd bereikbaar gebleven voor ons”, klinkt het. “We hebben nog geregeld contact en vragen hem ook om advies wanneer dat nodig is. Je ziet hem misschien niet meer op het circuit, maar achter de schermen is hij er nog wel.”

Daarmee onderstreept Mekies hoe belangrijk Marko’s ervaring en visie nog steeds zijn voor Red Bull. Na twee decennia aan de top laat zo’n figuur zich niet zomaar vervangen.

‘Zijn erfenis blijft bepalend’

De vraag is wel wat het vertrek van Marko betekent voor jonge talenten binnen het opleidingsprogramma, zoals Arvid Lindblad en Isack Hadjar. Mekies ziet daarin echter geen grote verandering.

“De druk die een coureur voelt, komt vooral van zichzelf”, legt hij uit. “Dat verandert niet plots omdat iemand vertrekt. Als rijder leg je de lat altijd zo hoog mogelijk, ongeacht de omstandigheden.”

Volgens de Fransman bouwt Red Bull simpelweg verder op het fundament dat Marko heeft gelegd. “Je kunt niet zomaar een punt zetten achter wat hij in twintig jaar heeft opgebouwd. Dat systeem blijft overeind en wij gaan daarmee door.”

En hoewel Marko officieel afscheid heeft genomen, blijft zijn stempel dus nadrukkelijk aanwezig. “We werken verder op zijn nalatenschap”, besluit Mekies. “En als we hem nodig hebben, is hij er gewoon nog.”