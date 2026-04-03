Red Bull bevestigt aanwezigheid Marko: "Hij is er gewoon nog"

Red Bull bevestigt aanwezigheid Marko: "Hij is er gewoon nog"

Helmut Marko mag dan eind 2025 afscheid hebben genomen van Red Bull Racing, helemaal verdwenen is de Oostenrijker allerminst. Achter de schermen blijft de ervaren adviseur nog altijd een rol spelen binnen het team.

Dat bevestigt teambaas Laurent Mekies in de podcast Beyond The Grid, die aangeeft dat de deur richting Marko nooit écht dicht is gegaan na zijn vertrek uit de Formule 1.

‘Hij is nooit echt weg geweest’

Volgens Mekies blijft het contact met Marko intensief, ook al is hij niet meer zichtbaar in de paddock. De invloed van de Oostenrijker sijpelt nog altijd door binnen het team.

“Helmut is altijd bereikbaar gebleven voor ons”, klinkt het. “We hebben nog geregeld contact en vragen hem ook om advies wanneer dat nodig is. Je ziet hem misschien niet meer op het circuit, maar achter de schermen is hij er nog wel.”

Daarmee onderstreept Mekies hoe belangrijk Marko’s ervaring en visie nog steeds zijn voor Red Bull. Na twee decennia aan de top laat zo’n figuur zich niet zomaar vervangen.

‘Zijn erfenis blijft bepalend’

De vraag is wel wat het vertrek van Marko betekent voor jonge talenten binnen het opleidingsprogramma, zoals Arvid Lindblad en Isack Hadjar. Mekies ziet daarin echter geen grote verandering.

“De druk die een coureur voelt, komt vooral van zichzelf”, legt hij uit. “Dat verandert niet plots omdat iemand vertrekt. Als rijder leg je de lat altijd zo hoog mogelijk, ongeacht de omstandigheden.”

Volgens de Fransman bouwt Red Bull simpelweg verder op het fundament dat Marko heeft gelegd. “Je kunt niet zomaar een punt zetten achter wat hij in twintig jaar heeft opgebouwd. Dat systeem blijft overeind en wij gaan daarmee door.”

En hoewel Marko officieel afscheid heeft genomen, blijft zijn stempel dus nadrukkelijk aanwezig. “We werken verder op zijn nalatenschap”, besluit Mekies. “En als we hem nodig hebben, is hij er gewoon nog.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Helmut Marko Laurent Mekies Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.101

    Ook slim van Mekies, zo kan Helmut helpen om Verstappen in huis te houden...

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 18:25
  • AUDI_F1

    Posts: 3.651

    Workaholic en verslaafd. Maar Verstappen had al aangegeven reelmatig contact nog met hem te hebben. Mekkies dus ook.

    • + 3
    • 3 apr 2026 - 18:33
    • Larry Perkins

      Posts: 64.101

      En Max ook met Horner, dus in feite is Laurent er alleen maar bijgekomen...

      (ik mag Laurent zeggen!)

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 18:36
    • Regenrace

      Posts: 2.555

      'S nachts doet ie ook maar 1 oog dicht heb ik begrepen

      • + 7
      • 3 apr 2026 - 19:17
    • Pietje Bell

      Posts: 34.138

      's Nachts doet hij gewoon beide ogen dicht, maar hij ligt wel op één oor!

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 20:21
    • Freek-Willem

      Posts: 6.677

      En dat in die andere legendarische adviseur van de f1, wijlen N. lauda. Die lag op geen oor (afhankelijk op welke zijde hij lag)

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 00:05
  • delange

    Posts: 2.613

    Ouwe zwartwerker!!

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 22:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

