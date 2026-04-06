Hill: 'Antonelli hoeft niet beschermd te worden door Mercedes'

Hill: 'Antonelli hoeft niet beschermd te worden door Mercedes'

Damon Hill is van mening dat Kimi Antonelli niet beschermd hoeft te worden tijdens de strijd om het wereldkampioenschap. De jonge Italiaan staat momenteel eerste in het wereldkampioenschap. Hill is ervan overtuigd dat de Mercedes-coureur een sterke mentaliteit heeft. 

Antonelli is begonnen aan een werelds seizoen. In Australië eindigde hij als tweede, maar in China en Japan wist hij als eerste over de streep te komen. Hierdoor staat hij al negen punten los van teamgenoot George Russell

Antonelli heeft geen bescherming nodig

Hill vertelt in de Chequered Flag-podcast dat Antonelli absoluut niet gek is. "Hoe kan hij hem beschermen? Kimi is 19, hij is niet dom. Hij weet waar hij is. Hij weet dat hij nu aan de leiding staat in het wereldkampioenschap. Als je me wilt vertellen dat de coureur 's avonds naar bed gaat en denkt: 'Ach ja, het is waarschijnlijk een kleine kans, dus ik laat het maar zitten.'"

Volgens de wereldkampioen van 1996 gaat Antonelli relaxed naar bed. "Hij zal naar bed gaan met de gedachte: 'Ik heb mijn teamgenoot verslagen in het tweede Formule 1-seizoen, en het ziet er goed uit. We gaan sowieso met z'n tweeën strijden om het wereldkampioenschap. Dus ja, ga ervoor.' Dat is wat hij zal denken."

Russell had de overhand

Het allereerste Formule 1-seizoen van Antonelli had Russell de overhand. Het beeld tussen de twee teamgenoten is daardoor erg vertekend. Antonelli is nog maar vijf keer boven Russell geëindigd, maar dat is dit seizoen al twee keer gebeurd. Hierdoor verschuift het beeld steeds meer. Momenteel staat het zowel in de kwalificatie als in de race 22-5 voor Russell. Dit seizoen staat het in zowel de kwalificatie als in de race 2-1 voor de jonge Italiaan. Russell hoopte dit seizoen te kunnen strijden om zijn allereerste wereldtitel, maar had nooit verwacht dat Antonelli zijn concurrent zou zijn.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar