Russell ontvangt harde kritiek: "Hij speelt een rol"

Russell ontvangt harde kritiek: "Hij speelt een rol"

George Russell begon aan het seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar na drie races lijkt alles te zijn veranderd. Russell staat tweede achter zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en volgens Ralf Schumacher begint de frustratie steeds duidelijker te worden.

Het team van Mercedes is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Russell werd voorafgaand aan het seizoen dan ook gezien als de favoriet, aangezien hij veel ervaring heeft en amper foutjes maakt. Hij leek die favorietenrol direct waar te maken met een zege in Australië, maar in China en Japan moest hij het afleggen tegen zijn jongere teamgenoot Antonelli. De Italiaan verkeert in uitstekende vorm, en geniet nu als kampioenschapsleider van de aprilbreak.

Meer over George Russell Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

29 maa
 Marko passeert Verstappen en ziet Russell als favoriet

Marko passeert Verstappen en ziet Russell als favoriet

31 maa

Staat Russell onder druk?

Russell moet aan de bak, en volgens oud-coureur Ralf Schumacher begint de spanning toe te nemen. In de podcast Backstage Boxengasse merkt hij op dat de frustratie bij Russell steeds duidelijker wordt: "Je kan dat ook wel aan hem zien. Als ik nu zijn manager was geweest, dan zou ik het wat rustiger aan doen. Hij is nogal gespannen, ook in zijn uitspraken."

Speelt Russell een rol?

Volgens Schumacher begint de houding van Russell over te slaan, en hij wijst naar mogelijke spanning: "Het is ook een beetje zijn persoonlijkheid. Er was een tijd waarin men tegen hem zei dat hij zich niet zo netjes moest kleden, omdat hij te conservatief overkwam. Inmiddels is dat karakter wel een beetje veranderd in een soort zelfverzekerdheid, maar dat komt naar mijn mening niet altijd even aardig over."

"Maar aan de andere kant is dat ook weer iets waarbij je merkt dat hij niet helemaal zichzelf is. Hij probeert een rol te spelen die niet bij hem past. Ik heb vroeger een heel belangrijke les geleerd van Norbert Haug: je kan van alles doen in het leven, en soms zelfs een klootzak zijn. Maar zorg er wel voor dat mensen het kunnen begrijpen. Als je niet authentiek bent, speel je altijd een rol. Op de lange termijn gaat niemand dat geloven. Dat gevoel krijg ik eerlijk gezegd bij hem ook een beetje."

F1 Nieuws George Russell Ralf Schumacher Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 449

    Ik heb deze podcast beluisterd, lijken wel een stelletje oude wijven zeg; kleding advies, houding advies, omgang met journa's . Waar is de tijd gebleven dat men een coureur op de prestaties op de baan beoordeelde. Vooral van de oud-coureurs zou je meer relevante feedback verwachten.

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 13:52
    • Bertrand Gachot

      Posts: 449

      RPM noemt Woody niet voor niets "Osama Bin Russell"

      • + 4
      • 6 apr 2026 - 14:46
  • schwantz34

    Posts: 41.879

    Het is natuurlijk niet voor niks dat Max al een paar flinke aanvaringen met die matennaaier heeft gehad hé. Voor de camera's speelt Sjors de vergevingsgezinde vermoorde onschuld zelve, maar als hij samen met Max bij de stewards op het matje moet komen verdraait hij doodleuk zijn verhaal, en zal hij er alles aan doen om je een straf aan te naaien zoals al eens eerder is voorgekomen.

    • + 10
    • 6 apr 2026 - 14:04
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.404

    Ik word een beetje moe van die Schumacher. Alleen maar negatief over alles en iedereen. Bahhh.

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 15:19
    • schwantz34

      Posts: 41.879

      Eens, Ralf is inderdaad wel iets te vaak de negatieve valse nicht aan het uithangen.

      • + 2
      • 6 apr 2026 - 15:28

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

