George Russell begon aan het seizoen als de grote favoriet voor de wereldtitel, maar na drie races lijkt alles te zijn veranderd. Russell staat tweede achter zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli, en volgens Ralf Schumacher begint de frustratie steeds duidelijker te worden.

Het team van Mercedes is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Russell werd voorafgaand aan het seizoen dan ook gezien als de favoriet, aangezien hij veel ervaring heeft en amper foutjes maakt. Hij leek die favorietenrol direct waar te maken met een zege in Australië, maar in China en Japan moest hij het afleggen tegen zijn jongere teamgenoot Antonelli. De Italiaan verkeert in uitstekende vorm, en geniet nu als kampioenschapsleider van de aprilbreak.

Staat Russell onder druk?

Russell moet aan de bak, en volgens oud-coureur Ralf Schumacher begint de spanning toe te nemen. In de podcast Backstage Boxengasse merkt hij op dat de frustratie bij Russell steeds duidelijker wordt: "Je kan dat ook wel aan hem zien. Als ik nu zijn manager was geweest, dan zou ik het wat rustiger aan doen. Hij is nogal gespannen, ook in zijn uitspraken."

Speelt Russell een rol?

Volgens Schumacher begint de houding van Russell over te slaan, en hij wijst naar mogelijke spanning: "Het is ook een beetje zijn persoonlijkheid. Er was een tijd waarin men tegen hem zei dat hij zich niet zo netjes moest kleden, omdat hij te conservatief overkwam. Inmiddels is dat karakter wel een beetje veranderd in een soort zelfverzekerdheid, maar dat komt naar mijn mening niet altijd even aardig over."

"Maar aan de andere kant is dat ook weer iets waarbij je merkt dat hij niet helemaal zichzelf is. Hij probeert een rol te spelen die niet bij hem past. Ik heb vroeger een heel belangrijke les geleerd van Norbert Haug: je kan van alles doen in het leven, en soms zelfs een klootzak zijn. Maar zorg er wel voor dat mensen het kunnen begrijpen. Als je niet authentiek bent, speel je altijd een rol. Op de lange termijn gaat niemand dat geloven. Dat gevoel krijg ik eerlijk gezegd bij hem ook een beetje."