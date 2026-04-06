Ferrari onder druk gezet: "Niet juichen om een podiumplek"

Ferrari onder druk gezet: "Niet juichen om een podiumplek"

Het team van Ferrari heeft een aardige start van het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. Ze kunnen de Mercedessen aardig bijhouden, maar ze zijn nog niet in staat hen te verslaan. Volgens Luca di Montezemolo moet men bij Ferrari niet doen alsof ze er al zijn.

Ferrari is vooralsnog de grootste uitdager van Mercedes. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen lieten ze George Russell en Andrea Kimi Antonelli werken voor hun geld, maar ze konden hen nog niet verslaan. In Japan kwam Charles Leclerc als tweede over de streep, en dat is het beste resultaat van Ferrari tot nu toe. Het zorgde wel voor opluchting bij de Scuderia, want vorig jaar ging het veel slechter.

Waarschuwing voor Ferrari?

Dat is volgens voormalig Ferrari-voorzitter Luca di Montezemolo geen reden om te juichen. In het programma La Politica nel Pallone is hij kritisch: "Ik heb een goede auto gezien in de eerste drie races. Hij was betrouwbaar en consistent, maar nog niet goed genoeg om races te winnen. Hij heeft power nodig, energie. Het wordt cruciaal om te zien hoe het team de auto kan ontwikkelen."

De ervaren Italiaan vindt het dan ook overdreven om nu al tevreden te zijn: "Na zoveel jaren is het niet genoeg om een paar races te winnen of blij te worden van een podiumplek. Je moet het kampioenschap winnen, en hopelijk kan je door ontwikkelingen een auto afleveren die echt vooraan kan meevechten."

Zijn er nog kansen?

Di Montezemolo wil het seizoen voor Ferrari echter nog niet afschrijven, want hij ziet kansen: "In Miami begint er voor iedereen een nieuw kampioenschap. Ze hebben een maand de tijd om aan het werk te gaan, en hopelijk heeft Ferrari de mogelijkheid om de auto goed door te ontwikkelen."

Hoe groot is de achterstand op Mercedes?

Ferrari staat na drie raceweekenden op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Leclerc en Lewis Hamilton hebben in de eerste drie raceweekenden 90 WK-punten bij elkaar gereden, maar hebben wel een grote achterstand op Mercedes. De Duitse renstal staat nu op 135 punten.

F1 Nieuws Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.934

    "Charles en Lewis, jullie zijn tweede en derde, waarom juichen jullie niet, zijn jullie niet blij met deze prestaties?
    Dat mogen we niet van Luca"....aldus Charles en Lewis.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 14:30
  • Rimmer

    Posts: 13.208

    Lewis was zo blij als een kind maar staat inmiddels weer met de hooggehakte voetjes op de vloer.

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 15:03
  • Skoda F1

    Posts: 651

    En daar heeft di Montezemolo natuurlijk helemaal gelijk in. Die man heeft ook een race Hart en benzine door zijn aderen stromen.. stel je wordt eerste! Dan heb je dus de hele race op Kop voor l.u.l gereden En dan kom je op het podium Sta je daar weer voor l.u.l omdat je de beste bent van een totale fiasco.. je moet er eigenlijk bij staan janken als je op het podium komt..

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 16:44

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

