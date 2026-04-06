Het team van Ferrari heeft een aardige start van het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. Ze kunnen de Mercedessen aardig bijhouden, maar ze zijn nog niet in staat hen te verslaan. Volgens Luca di Montezemolo moet men bij Ferrari niet doen alsof ze er al zijn.

Ferrari is vooralsnog de grootste uitdager van Mercedes. In de eerste drie Grands Prix van het seizoen lieten ze George Russell en Andrea Kimi Antonelli werken voor hun geld, maar ze konden hen nog niet verslaan. In Japan kwam Charles Leclerc als tweede over de streep, en dat is het beste resultaat van Ferrari tot nu toe. Het zorgde wel voor opluchting bij de Scuderia, want vorig jaar ging het veel slechter.

Waarschuwing voor Ferrari?

Dat is volgens voormalig Ferrari-voorzitter Luca di Montezemolo geen reden om te juichen. In het programma La Politica nel Pallone is hij kritisch: "Ik heb een goede auto gezien in de eerste drie races. Hij was betrouwbaar en consistent, maar nog niet goed genoeg om races te winnen. Hij heeft power nodig, energie. Het wordt cruciaal om te zien hoe het team de auto kan ontwikkelen."

De ervaren Italiaan vindt het dan ook overdreven om nu al tevreden te zijn: "Na zoveel jaren is het niet genoeg om een paar races te winnen of blij te worden van een podiumplek. Je moet het kampioenschap winnen, en hopelijk kan je door ontwikkelingen een auto afleveren die echt vooraan kan meevechten."

Zijn er nog kansen?

Di Montezemolo wil het seizoen voor Ferrari echter nog niet afschrijven, want hij ziet kansen: "In Miami begint er voor iedereen een nieuw kampioenschap. Ze hebben een maand de tijd om aan het werk te gaan, en hopelijk heeft Ferrari de mogelijkheid om de auto goed door te ontwikkelen."

Hoe groot is de achterstand op Mercedes?

Ferrari staat na drie raceweekenden op de tweede plaats in het constructeurskampioenschap. Leclerc en Lewis Hamilton hebben in de eerste drie raceweekenden 90 WK-punten bij elkaar gereden, maar hebben wel een grote achterstand op Mercedes. De Duitse renstal staat nu op 135 punten.