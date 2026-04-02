Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert denkt dat er binnen Mercedes mogelijk al sprake is van een subtiele voorkeur in een eventuele titelstrijd tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Volgens de Brit zou teambaas Toto Wolff nét iets meer richting de jonge Italiaan leunen, al spreekt Herbert ook zijn hoop uit voor Russell.

Antonelli schreef in Japanese Grand Prix geschiedenis door als jongste coureur ooit de leiding te pakken in het wereldkampioenschap. De Mercedes-rookie blijft zelf nog op de rem staan als het over de titel gaat, maar zijn naam zingt steeds nadrukkelijker rond in de paddock.

Herbert ziet duidelijke lijn bij Mercedes

Herbert twijfelt er niet aan dat Antonelli het in zich heeft om wereldkampioen te worden. Volgens de Brit zit er nog flink rek in de jonge Italiaan, die zich razendsnel ontwikkelt binnen Mercedes.

“Hij kan absoluut wereldkampioen worden. Je ziet dat hij alleen maar beter gaat worden naarmate hij meer ervaring opdoet en volwassener wordt”, klinkt het tegenover Motorsport Week. Tegelijkertijd wijst Herbert op de steun van Wolff: “Hij heeft iemand achter zich staan die hem volledig beschermt en begeleidt. Dat is enorm waardevol. En hoe graag je het ook wil ontkennen: het lijkt er toch op dat de voorkeur een beetje richting Antonelli gaat.”

Herbert spreekt steun uit voor Russell

Toch hoopt Herbert dat Russell er met de titel vandoor gaat. De Brit heeft volgens hem al meermaals bewezen dat hij zich kan meten met de absolute top van de Formule 1.

“Ik gun het George echt. Hij heeft zich hier naartoe geknokt en laten zien wat hij kan”, aldus Herbert. “Hij heeft naast iemand als Lewis Hamilton gereden en zelfs bewezen dat hij hem kon verslaan. Dat zegt genoeg. Maar eerlijk is eerlijk: Antonelli oogt op dit moment ontzettend sterk. Dit gevecht ligt nog helemaal open.”