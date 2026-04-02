user icon
icon

Hakt Mercedes een knoop door? "Ze verkiezen Antonelli boven Russell"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voormalig Formule 1-coureur Johnny Herbert denkt dat er binnen Mercedes mogelijk al sprake is van een subtiele voorkeur in een eventuele titelstrijd tussen Andrea Kimi Antonelli en George Russell. Volgens de Brit zou teambaas Toto Wolff nét iets meer richting de jonge Italiaan leunen, al spreekt Herbert ook zijn hoop uit voor Russell.

Antonelli schreef in Japanese Grand Prix geschiedenis door als jongste coureur ooit de leiding te pakken in het wereldkampioenschap. De Mercedes-rookie blijft zelf nog op de rem staan als het over de titel gaat, maar zijn naam zingt steeds nadrukkelijker rond in de paddock.

Meer over Mercedes 'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

'Verstappen gaat binnenkort gesprekken voeren met Mercedes'

24 maa
 'Red Bull sluit miljoenendeal met grote Mercedes-partner'

'Red Bull sluit miljoenendeal met grote Mercedes-partner'

30 maa

Herbert ziet duidelijke lijn bij Mercedes

Herbert twijfelt er niet aan dat Antonelli het in zich heeft om wereldkampioen te worden. Volgens de Brit zit er nog flink rek in de jonge Italiaan, die zich razendsnel ontwikkelt binnen Mercedes.

“Hij kan absoluut wereldkampioen worden. Je ziet dat hij alleen maar beter gaat worden naarmate hij meer ervaring opdoet en volwassener wordt”, klinkt het tegenover Motorsport Week. Tegelijkertijd wijst Herbert op de steun van Wolff: “Hij heeft iemand achter zich staan die hem volledig beschermt en begeleidt. Dat is enorm waardevol. En hoe graag je het ook wil ontkennen: het lijkt er toch op dat de voorkeur een beetje richting Antonelli gaat.”

Herbert spreekt steun uit voor Russell

Toch hoopt Herbert dat Russell er met de titel vandoor gaat. De Brit heeft volgens hem al meermaals bewezen dat hij zich kan meten met de absolute top van de Formule 1.

“Ik gun het George echt. Hij heeft zich hier naartoe geknokt en laten zien wat hij kan”, aldus Herbert. “Hij heeft naast iemand als Lewis Hamilton gereden en zelfs bewezen dat hij hem kon verslaan. Dat zegt genoeg. Maar eerlijk is eerlijk: Antonelli oogt op dit moment ontzettend sterk. Dit gevecht ligt nog helemaal open.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 64.021

    Als Kimi het WDC wint zal Toffe Toto zichzelf meer op de borst slaan: "Kijk eens hoe goed ik ben dat ik het met Kimi heb aangedurfd..."

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 14:27
    • k.w

      Posts: 1.182

      Dat is één aspect dat juist is , maar Kimi heeft nog veel jaren hij W.K kan worden . Russel daarentegen is dit zijn enige kans denk( kimi wordt nog steker ) . komt er nog boven op dat Wolff manenger is van Russel . Russel heeft maar een 1 jarig contract dacht ik . Een w.k kampioen verkopen als manager brengt ook wel wat meer op voor Toto denk.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 15:53
    • snailer

      Posts: 32.257

      Wat deze regels doen is de wapens van de exceptionele rijders wegnemen. Het is allemaal rustig door de bocht en dan volgas. Vandaar ook dat Gasly er voor blijft. De hybride van de Mercedes is zo veel beter dan die van RBR.
      De bochten, het gebied van de exceptionelen is juist de bochten.
      Daarom zie je nu Piastri voor Norris. Hamilton dichter bij de veel betere rijder Leclerx. En ja. Ook Antonelli die vrij makkelijk bij Russell blijft.

      De rijder die dit jaar kampioen wordt zegt amper iets over de kwaliteit.
      Set Stroll in de Mercedes en Russell zou het ook met hem zwaar krijgen.

      Met de auto's van vorig jaar zou Antonelli nog vrij kansloos zijn. Maar met de huidige auto is pech voor een rijder het geluk van de teamgenoot.

      Op papier wordt er iemand kampioen dit jaar. Maar het zegt helemaal niets.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 16:25
  • 919

    Posts: 4.182

    De term second choice George komt toch ergens vandaan.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 14:29
    • Larry Perkins

      Posts: 64.021

      Een zeer treffende term bovendien en knap bedacht...

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 17:23
  • Zeeuw1980

    Posts: 9

    Twee gewonnen races maakt je nog geen 'kampioenskandidaat', maar ik zou het prachtig vinden als Kimi prinsesje George verslaat.

    • + 9
    • 2 apr 2026 - 14:37
  • Edgar

    Posts: 1.742

    Ik zou het fantastisch vinden, alles beter dan die Russel..

    • + 8
    • 2 apr 2026 - 14:52
  • Flying Dutchman

    Posts: 3.083

    Muuaaawh, denk niet dat ze nu al Russell minder vinden

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 14:55
  • Pleen

    Posts: 883

    Russeltje zal er echt de p aan hebben zeg. Zal zo van zijn gezicht af te lezen zijn.

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 17:11
  • monzaron

    Posts: 883

    Das wel lekker voor het merk en italie , de jongste rijder WK van de Mario Karts 🤣

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 17:24

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar