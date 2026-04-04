Andrea Kimi Antonelli is op een geweldige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. De jonge Italiaan wist twee van de eerste drie races te winnen en voert het wereldkampioenschap aan. Hij geeft vooralsnog zijn Mercedes-teamgenoot George Russell het nakijken, en hij heeft ook veel meer rondjes aan kop gereden.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. Ze lijken de nieuwe regels het best onder de knie te hebben, en voorafgaand aan het seizoen werd Russell gezien als de titelfavoriet. De Brit heeft veel meer ervaring, had al races gewonnen en wist in de afgelopen jaren zeer stabiel te presteren. Toch staat hij na twee raceweekenden op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, en wist Antonelli meer races te winnen.

Hoe groot is het verschil?

Antonelli lijkt het momentum in handen te hebben, en dat is op veel vlakken terug te zien. Hij is niet alleen de man met de meeste punten en de meeste zeges, maar ook de coureur die de meeste rondjes aan kop heeft gereden. Het verschil in rondjes aan kop met Russell is echter veel groter dan mensen in eerste instantie hadden gedacht.

In de eerste drie Grands Prix van het seizoen reed Antonelli namelijk in totaal 88 rondjes aan kop. De jonge Italiaan heeft ruim vijftig (!) rondjes meer aan de leiding gereden dan Russell, want de Brit blijft vooralsnog haken op 36 rondjes in leidende positie.

Wie reden er verder een rondje aan kop?

Slechts drie andere coureurs hebben in de eerste drie Grands Prix van het seizoen een raceronde mogen leiden. Het gaat hier om Ferrari-coureurs Charles Leclerc (23 rondjes aan kop) en Lewis Hamilton (4 rondjes aan kop) en McLaren-coureur Oscar Piastri, die afgelopen weekend in Japan zestien rondjes aan de leiding reed.

Piastri pakte afgelopen weekend op het circuit van Suzuka de leiding bij de start, en kwam als tweede over de streep, achter Antonelli. Voor Piastri was dit een opvallende prestatie, want in Australië en China had hij door een crash en technische problemen nog geen racerondje gereden.