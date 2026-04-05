Ralf Schumacher is van mening dat Max Verstappen niets te zeuren heeft bij Red Bull Racing. De Nederlander is absoluut niet blij met de huidige reglementen en de RB22, maar daar moet Schumacher niets van hebben.

Verstappen heeft jarenlang zijn teamgenoten gedomineerd en dat weet Schumacher ook. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel negende in het wereldkampioenschap en is echt niet blij met de huidige stand van zaken.

Verstappen moet niet zeuren

Schumacher vertelt in zijn podcast van Sky Deutschland Backstage Boxengasse dat hij het niet eens is met de Nederlander. "Naar mijn mening moet de focus nu liggen op het team van Max Verstappen. Ja, er zijn teams die kunnen winnen, dus hij kan dat ook." Verstappen is erg kritisch op de nieuwe reglementen en heeft meermaals laten horen dat hij het niet leuk vindt.

"Hij moet gewoon met het team samenwerken om de auto zo te bouwen dat hij dat kan. Dat is natuurlijk de extra frustratie. Ik denk dat als hij nu zou winnen, hij het natuurlijk nog steeds niet echt leuk zou vinden, maar het zou wel makkelijker voor hem zijn, en we zouden er minder over horen", aldus de oud-coureur.

Schumacher heeft een doel voor Verstappen

De oplossing bij Red Bull is dan ook erg makkelijk, aldus de zesvoudig racewinnaar. Ook moet Jos Verstappen zich minder met het team bemoeien. "Dus dat is wat hij nu moet laten zien: zijn eigen ego opzijzetten, want hij wordt er tenslotte goed voor betaald, en zich voorlopig gewoon als teamspeler gedragen. Papa komt misschien nog wel langs, maar dat is niet eerlijk tegenover zijn teamgenoten."

Red Bull kan niet altijd blijven wachten op Verstappen, die ook andere dingen leuk vindt buiten de Formule 1. "Want, ik bedoel, op een gegeven moment zullen Red Bull en dergelijke zich natuurlijk afvragen: 'Hij heeft al die tijd gezegd dat hij er geen zin in had, en nu rijdt hij nog steeds rondjes op de Nordschleife, en dan wil hij ineens wel op Le Mans rijden.'"