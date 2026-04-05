Schumacher is duidelijk over Verstappen: "Zet je ego aan de kant"

Schumacher is duidelijk over Verstappen: "Zet je ego aan de kant"

Ralf Schumacher is van mening dat Max Verstappen niets te zeuren heeft bij Red Bull Racing. De Nederlander is absoluut niet blij met de huidige reglementen en de RB22, maar daar moet Schumacher niets van hebben. 

Verstappen heeft jarenlang zijn teamgenoten gedomineerd en dat weet Schumacher ook. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel negende in het wereldkampioenschap en is echt niet blij met de huidige stand van zaken.

Verstappen moet niet zeuren

Schumacher vertelt in zijn podcast van Sky Deutschland Backstage Boxengasse dat hij het niet eens is met de Nederlander. "Naar mijn mening moet de focus nu liggen op het team van Max Verstappen. Ja, er zijn teams die kunnen winnen, dus hij kan dat ook." Verstappen is erg kritisch op de nieuwe reglementen en heeft meermaals laten horen dat hij het niet leuk vindt. 

"Hij moet gewoon met het team samenwerken om de auto zo te bouwen dat hij dat kan. Dat is natuurlijk de extra frustratie. Ik denk dat als hij nu zou winnen, hij het natuurlijk nog steeds niet echt leuk zou vinden, maar het zou wel makkelijker voor hem zijn, en we zouden er minder over horen", aldus de oud-coureur. 

Schumacher heeft een doel voor Verstappen

De oplossing bij Red Bull is dan ook erg makkelijk, aldus de zesvoudig racewinnaar. Ook moet Jos Verstappen zich minder met het team bemoeien. "Dus dat is wat hij nu moet laten zien: zijn eigen ego opzijzetten, want hij wordt er tenslotte goed voor betaald, en zich voorlopig gewoon als teamspeler gedragen. Papa komt misschien nog wel langs, maar dat is niet eerlijk tegenover zijn teamgenoten."

Red Bull kan niet altijd blijven wachten op Verstappen, die ook andere dingen leuk vindt buiten de Formule 1. "Want, ik bedoel, op een gegeven moment zullen Red Bull en dergelijke zich natuurlijk afvragen: 'Hij heeft al die tijd gezegd dat hij er geen zin in had, en nu rijdt hij nog steeds rondjes op de Nordschleife, en dan wil hij ineens wel op Le Mans rijden.'"

StevenQ

Posts: 10.392

Ralf snapt ook niet wat de kritiek van Max is kennelijk en is vergeten dat Max in 2023 al kritiek had op deze regels

Misschien moet Max het nog een keer in het Duits vertellen?

  • 16
  • 5 apr 2026 - 08:21
  • Flexwing

    Posts: 325

    Dit artikel staat er al voor de 2e keer op kunnen ze niks anders vinden om max naar beneden te halen.

    • + 13
    • 5 apr 2026 - 08:12
    • monzaron

      Posts: 886

      Kijkersaantal echte fans worden minder, en aangezien er meer antifans zijn, mieten die ook gevoed worden 🤣

      • + 6
      • 5 apr 2026 - 10:40
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Ze zijn al meer 'eigen werk' aan het herhalen, de ene schrijvert weet niet wat de andere al geschreven heeft...

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 17:05
  • Skoda F1

    Posts: 646

    Ligt misschien aan mij hoor! Maar ik vond "Der Ralff" toch stukken leuker toen hij nog met zijn achterwerk in de kast zat..

    • + 10
    • 5 apr 2026 - 08:16
    • schwantz34

      Posts: 41.874

      Er schijnen maar liefst 3 glory holes in die kast van Ralf te hebben gezeten maar zijn vrouw had al die tijd niks in de gaten....

      • + 6
      • 5 apr 2026 - 11:35
    • Skoda F1

      Posts: 646

      Ja arme mevrouw Schumacher nooit in de gaten gehad dat ze de gehele tijd naar een soort poppenkast zat te kijken..

      • + 5
      • 5 apr 2026 - 11:43
  • StevenQ

    Posts: 10.392

    Ralf snapt ook niet wat de kritiek van Max is kennelijk en is vergeten dat Max in 2023 al kritiek had op deze regels

    Misschien moet Max het nog een keer in het Duits vertellen?

    • + 16
    • 5 apr 2026 - 08:21
    • F1jos

      Posts: 5.133

      Het is algemeen bekend dat Max altijd de schuld krijgt, echter Max gaat “Go your own way “

      • + 5
      • 5 apr 2026 - 11:16
    • Larry Perkins

      Posts: 64.127

      Max in 2023:

      youtube(.)com/shorts/ShwNvSqSqik?feature=share

      * haakjes verwijderen

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 12:55
  • Pietje Bell

    Posts: 34.154

    Ralf: www.instagram.com/p/DWj03l5lDdW/

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 09:26
  • monzaron

    Posts: 886

    Pff, wanneer is de volgende race, dat toxische gedoe ben ik nu wel zat hier ☺️

    • + 5
    • 5 apr 2026 - 10:17
  • van lotje,g

    Posts: 1.219

    Ralf bedoeld natuurlijk; zet je eega aan de kant en neem em in je hand.

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 10:24
  • Need5Speed

    Posts: 3.647

    Denkt hij nou echt dat Max weigert om met het team te kijken hoe ze de auto kunnen verbeteren?
    En al die anderen die kritiek hebben geleverd op de regels, doen die ook niks meer on hun auto beter te krijgen?

    Of is het alleen maar bedoeld om Max monddood te maken? Dan heb ik een suggestie.

    • + 5
    • 5 apr 2026 - 11:32
  • HarryLam

    Posts: 5.373

    We kunnen er niet genoeg van horen van Max.

    • + 3
    • 5 apr 2026 - 11:52
  • Snelrondje

    Posts: 8.992

    Ralf is een persoon die een mening heeft en zijn waarneming selectief gebruikt om zijn mening, ja inderdaad, het ego, te versterken. De waarneming staat bij hem in dienst van zijn eigen ego.
    Dat botst met anderen die primair waarnemen en hun denkvermogen gebruiken om de waarnemingen te plaatsen.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 18:48
  • Williams_F1

    Posts: 1.406

    Is het al komkommertijd?

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 20:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

