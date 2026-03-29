George Russell heeft een teleurstellende Japanse Grand Prix achter de rug. Hij kwam slechts als vierde over de streep, en verloor de leiding in het wereldkampioenschap. Balend stelde hij dat hij de zege heeft verloren door de timing van de Safety Car.

Vol frustratie schreeuwde Russell zijn helm vol toen de Safety Car halverwege de race de baan opkwam na een crash van Oliver Bearman. Hij had op dat moment net zijn pitstop gemaakt, en zag hoe zijn rivalen Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton wél wisten te profiteren. Hij moest vechten met de Ferrari's, maar kreeg het niet voor elkaar om Leclerc te passeren.

Hoe verliep de race voor Russell?

Het was een flinke teleurstelling voor Russell, die op veel meer had gehoopt. Voor de camera van Viaplay stelde hij dat dit zijn meest frustrerende race in lange tijd was: "Ja, ik bedoel, als er één rondje verschil was geweest, dan had ik waarschijnlijk gewonnen. Bij de Safety Car had ik last van wat we noemen een harvest limit dus ik kon mijn batterij niet opladen. Ik werd ingehaald door Lewis, en daarna had ik nog een probleempje met mijn batterij toen Charles me passeerde."

Moeten de regels worden aangepast?

Voor de komende races moet er dan ook iets gaan veranderen. Russell is betrokken bij de GPDA, en stelt dat er wat hem betreft wel wat mag gaan veranderen: "Geen harvest limit meer tijdens de formatieronde en onder de Safety Car. Ik kan wel begrijpen waarom je een limiet nodig hebt tijdens je snelle rondjes, maar het slaat helemaal nergens op als je dat moet doen tijdens een formatieronde of als je achter de Safety Car rijdt. Het veroorzaakt gewoon een soort probleem."

Verder zit het volgens Russell wel snor met de nieuwe regels: "Ik denk dat het racen over het algemeen wel goed is, maar in de kwalificatie moeten we misschien ook wat veranderen. Want nu hebben we een hoge snelheid aan het begin en lage snelheden aan het einde. Maar goed, het is nog vroeg."