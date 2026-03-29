user icon
icon

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

George Russell heeft een teleurstellende Japanse Grand Prix achter de rug. Hij kwam slechts als vierde over de streep, en verloor de leiding in het wereldkampioenschap. Balend stelde hij dat hij de zege heeft verloren door de timing van de Safety Car.

Vol frustratie schreeuwde Russell zijn helm vol toen de Safety Car halverwege de race de baan opkwam na een crash van Oliver Bearman. Hij had op dat moment net zijn pitstop gemaakt, en zag hoe zijn rivalen Andrea Kimi Antonelli en Lewis Hamilton wél wisten te profiteren. Hij moest vechten met de Ferrari's, maar kreeg het niet voor elkaar om Leclerc te passeren.

Hoe verliep de race voor Russell?

Het was een flinke teleurstelling voor Russell, die op veel meer had gehoopt. Voor de camera van Viaplay stelde hij dat dit zijn meest frustrerende race in lange tijd was: "Ja, ik bedoel, als er één rondje verschil was geweest, dan had ik waarschijnlijk gewonnen. Bij de Safety Car had ik last van wat we noemen een harvest limit dus ik kon mijn batterij niet opladen. Ik werd ingehaald door Lewis, en daarna had ik nog een probleempje met mijn batterij toen Charles me passeerde."

Moeten de regels worden aangepast?

Voor de komende races moet er dan ook iets gaan veranderen. Russell is betrokken bij de GPDA, en stelt dat er wat hem betreft wel wat mag gaan veranderen: "Geen harvest limit meer tijdens de formatieronde en onder de Safety Car. Ik kan wel begrijpen waarom je een limiet nodig hebt tijdens je snelle rondjes, maar het slaat helemaal nergens op als je dat moet doen tijdens een formatieronde of als je achter de Safety Car rijdt. Het veroorzaakt gewoon een soort probleem."

Verder zit het volgens Russell wel snor met de nieuwe regels: "Ik denk dat het racen over het algemeen wel goed is, maar in de kwalificatie moeten we misschien ook wat veranderen. Want nu hebben we een hoge snelheid aan het begin en lage snelheden aan het einde. Maar goed, het is nog vroeg."

F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Japan 2026

Reacties (26)

Login om te reageren
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.550

    harvest limit daar moet de rest dan toch ook last van gehad hebben het was toch enkel Russell die plekke verloor aa die Ferrari’s

    • + 4
    • 29 maa 2026 - 12:53
    • Skimi

      Posts: 1.110

      Is ook niet uitgelegd hoe dit werkt, je zou idd denken dat het voor iedereen gelijk is

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 13:00
    • Reflex

      Posts: 714

      Als je batterij leeg is of lager is op het moment van de SC dan zou het kunnen dat je minder batterij hebt bij de restart tov de rest. Dat valt dan extra op en geeft je meer nadeel tov de rest omdat iedereen zo dicht bij elkaar zit.

      Dit is overigens niet nieuw en toen andere rijders bij een racestart hier over begonnen dan waren de regels volgens George wel prima. Nu heeft hij een nadeel en is het wel een probleem?

      • + 20
      • 29 maa 2026 - 13:12
    • Astfgl

      Posts: 991

      Die harvest limit is een onderdeel van de reglementen en met name Ferrari heeft er z'n PU design op aangepast, door voor een zwaardere ICE te gaan met een kleinere turbo. Dat geeft hun meer trekkracht bij (her)starts en dat is waarom ze ook zo vaak de leiding overpakken van Mercedes.

      Er zijn meer teams die vragen om herziening van deze regels maar Ferrari veto't dat continu, en het is ook wel begrijpelijk dat ze dit voordeel niet uit handen willen geven. Ze zouden zichzelf gigantisch in de vingers snijden als ze hierin meegaan.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 13:15
    • Rene84

      Posts: 227

      @Astgfl

      Moet je er wel bij vertellen dat Ferarri dit probleem, met name bij de start, vorig jaar al heeft aangekaart. Maar toen wouden de overige teams niets aanpassen. Mede daarom heeft Ferarei voor het motordesign gekozen wat ze nu hebben. Nu willen de teams wel dat er dingen aangepast worden, maar Ferarri niet. En ik kan ze eerlijk gezegd geen ongelijk geven.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 14:42
  • Underkutter

    Posts: 615

    Vandaag eens gekeken na de eerste twee over te hebben geslagen. Ik begrijp er geen hol van. Ze komen er niet langs als je denkt dat het makkelijk zou moeten kunnen en ze schieten er voorbij op momenten dat je het niet verwacht. Waarom ze er op het eind niet meer langs kwamen en in het begin wel is mij een raadsel

    • + 11
    • 29 maa 2026 - 12:58
    • Sander

      Posts: 1.669

      Dat maakt ook niets uit. De fans hebben inhaal acties gezien. Waardoor dit komt is niet van belang.

      • + 8
      • 29 maa 2026 - 13:03
    • 919

      Posts: 4.112

      Het is een soort underkutten en overkutten, maar dan constant en zonder dat daar pitstops mee gemoeid zijn.

      Het nieuwe rijden zeg maar...

      /s

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 13:10
    • Reflex

      Posts: 714

      Dat is het dus wel. De Netflix kijkers blijven niet hangen. De echte liefhebbers van autoracen normaal wel maar die haken af bij dit soort namaak spanning.

      • + 13
      • 29 maa 2026 - 13:13
    • jd2000

      Posts: 7.641

      Sander, speak for yourself.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 13:15
    • NicoS

      Posts: 20.492

      Ik ga ervan uit dat @Sander dit sarcastisch bedoeld…..;)

      • + 9
      • 29 maa 2026 - 13:33
    • Pietje Bell

      Posts: 33.980

      @Sander bedoelt dit uiteraard sarcastisch.

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 13:48
    • Larry Perkins

      Posts: 63.830

      @Sander was ook aan de beurt voor een sarcastische opmerking...

      • + 2
      • 29 maa 2026 - 14:24
  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.313

    Russell wil graag dat de regels net zo lang worden aangepast, totdat hij er wereldkampioen door wordt.

    • + 29
    • 29 maa 2026 - 13:13
    • Need5Speed

      Posts: 3.625

      Nou ja, blij dat hij nu ook inziet dat het zo niet gaat.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 14:06
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.313

      Hij praat zoals de wind waait. Als 'ie de volgende race wint, vindt hij alles weer fantastisch.

      • + 4
      • 29 maa 2026 - 14:12
    • Larry Perkins

      Posts: 63.830

      Nog ff en dan dreigt Russell om op te stappen als kopstuk van de GPDA...

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 14:26
    • Need5Speed

      Posts: 3.625

      Hij kan zich altijd nog op een andere manier nuttig maken.
      Heeft de GPDA ook een achterdeel?

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 63.830

      F1 Japan Grand Prix Race Reaction
      (Conor Moore Racing, 3,01 minuten)

      https://youtu.be/eQgNMc3CA54

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 14:54
  • jd2000

    Posts: 7.641

    Zeik niet Russell,jij bent toch zo blij met deze wagens en regels?

    • + 7
    • 29 maa 2026 - 13:14
    • AUDI_F1

      Posts: 3.633

      de regel is ouder dan hij zelf is, en hij heeft er ook zeker eens geluk mee gehad.
      Daarnaast was hij aan het hameren om een pitstop, dus heeft ie het over zichzelf afgeroepen.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 13:25
    • Polleke2

      Posts: 1.973

      Eh die regel is drie wedstrijden oud.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 14:50
  • Kubica

    Posts: 5.690

    Tsja, prinsesje ineens nadeel ondervindt, moet alles veranderd worden.

    • + 14
    • 29 maa 2026 - 13:25
    • Need5Speed

      Posts: 3.625

      Je kan een hoop lelijks van hem zeggen (of zien) maar een prinsesje is hij niet.

      • + 1
      • 29 maa 2026 - 14:08
  • OrangeArrows

    Posts: 3.367

    Wat en waarom is er harvest limiet? De technische van F1 is interessant, maar soms snap ik er weinig van.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 13:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.865

    Go friend, give them hell....those bastards!!!

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 14:16

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar