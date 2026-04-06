Max Verstappen lijkt serieus na te denken over een vertrek uit de Formule 1. Na afloop van de Japanse Grand Prix maakte hij van zijn hart geen moordkuil, en dat legt ook druk bij Red Bull. Wat moeten ze doen als Verstappen daadwerkelijk stopt?

Verstappen beschikt nog over een contract tot en met 2028 bij Red Bull, maar hij vraagt zich hardop af of hij dat gaat uitdienen. De nieuwe Formule 1-regels hebben ervoor gezorgd dat Verstappen zijn motivatie begint te verliezen, en hij stelde zelf dat hij de komende weken en maanden gaat gebruiken om na te denken over zijn toekomst. Als Verstappen daadwerkelijk stopt, dan moet Red Bull een alternatief zoeken. Maar welke coureurs kunnen Verstappen vervangen?

Arvid Lindblad

De meest logische optie zou het doorschuiven van een Racing Bulls-coureur zijn. Bij het Italiaanse zusterteam van Red Bull rijden nu Liam Lawson en Arvid Lindblad. Lawson faalde vorig jaar bij Red Bull, terwijl de jonge Lindblad wordt gezien als een groot talent. Lindblad is goed aan het seizoen begonnen, en bij Red Bull hebben ze wel vaker jonge coureurs voor de leeuwen gegooid.

Voorheen zorgde dat voor problemen, omdat vrijwel iedereen naar huis werd gereden door Verstappen. Als Verstappen stopt, is die dreiging er niet meer. Red Bull zal dat opnieuw moeten opbouwen, en met vers bloed aan boord kunnen ze echt opnieuw beginnen. Lindblad wordt gezien als de man voor de toekomst, en het zou dan ook niet vreemd zijn als hij sneller dan verwacht een kans krijgt bij het topteam.

Liam Lawson

Red Bull zou Lawson ook een tweede kans kunnen geven. Hij werd vorig jaar al na twee races (!) aan de kant geschoven, omdat hij verdronk in de tweede Red Bull naast Verstappen. Bij Racing Bulls krabbelde hij langzaam op, en is hij inmiddels uitgegroeid tot een stabiele coureur in het middenveld. Hij zal moeten blijven presteren om in beeld te blijven bij Red Bull, maar als Verstappen echt stopt, weten ze in ieder geval wat ze aan Lawson hebben.

Charles Leclerc

Red Bull zou ook buiten de eigen vijver kunnen vissen. Eerder deze week werd de naam van Charles Leclerc weer voorzichtig in verband gebracht met Red Bull. De Monegask is nog altijd de kroonprins van Ferrari, maar hij wil wel om de titel kunnen vechten. Mogelijk kan hij dat eerder bij Red Bull doen dan bij Ferrari, en er werd dan ook bij de recente geruchten gesteld dat Laurent Mekies hem ziet als het enige alternatief voor Verstappen.

Leclerc beschikt bij Ferrari echter over een meerjarig contract, dat zeker tot en met 2027 loopt. Maar in het verleden is vaker gebleken dat een contract weinig waard is in de Formule 1, en Red Bull heeft een nieuwe superster nodig als Verstappen écht stopt.

George Russell

Een andere mogelijkheid zou George Russell kunnen zijn. De Brit is de grote tegenpool van Verstappen, maar werd in het verleden vaker genoemd bij Red Bull. Toen er vorig jaar druk werd gespeculeerd over een overstap van Verstappen naar Mercedes, leek Russell het kind van de rekening te worden. Zover kwam het echter nooit, maar Russells naam viel wel bij Red Bull.

Russell vecht vooralsnog met Mercedes om de titel, maar hij lijkt niet langer de kopman te zijn. Zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli is momenteel sneller, en dat kan later in het jaar voor onrust zorgen. Russell tekende vorig jaar een nieuw contract bij Mercedes, maar het is onduidelijk voor hoeveel jaar hij vastligt.