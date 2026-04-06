Viaplay zendt nieuw Nürburgring-avontuur Verstappen uit

Viaplay zendt nieuw Nürburgring-avontuur Verstappen uit

Max Verstappen zit deze aprilbreak zeker niet stil. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen Formule 1 is namelijk hard bezig met de voorbereidingen op zijn deelname aan de 24 uur van de Nürburgring. Over anderhalve week komt hij weer in actie, en Viaplay heeft besloten deze races uit te zenden.

Verstappen kondigde vorige maand aan dat hij dit jaar gaat deelnemen aan de 24 uur van de Nürburgring. Ter voorbereiding op dit avontuur nam hij al deel aan de NLS2-race, en werkte hij een test af op de Ring. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij meer tijd over, en daarom heeft hij besloten ook deel te nemen aan de kwalificatieraces voor de 24 uur van de Nürburgring.

Wat gaat Viaplay doen?

Streamingdienst Viaplay heeft laten weten dat ze deze twee races live zullen gaan uitzenden. Verstappen en zijn teamgenoot Lucas Auer zullen op 18 en 19 april in actie komen tijdens de kwalificatieraces, en die worden allebei volledig uitgezonden door Viaplay. Beide races duren vier uur, en dienen als voorbereiding op de grote 24-uursrace, die in mei op de planning staat.

Zijn er alternatieven voor Viaplay?

Wie geen Viaplay heeft, hoeft zich echter ook geen zorgen te maken. De NLS-races worden immers ook uitgezonden op YouTube, waar meer kanalen de uitzendrechten in handen hebben en alles livestreamen. Tijdens Verstappens deelname aan de NLS2-race zorgde dit voor een enorme aandachtsboost, en keken er via de verschillende streams ruim een miljoen mensen naar de verrichtingen van de Nederlander.

Hoe verloopt de voorbereiding?

Verstappen deelde tijdens die race de auto met Jules Gounon en Daniel Juncadella. Ze wisten de NLS2-race te winnen, maar werden uren na de finish gediskwalificeerd vanwege een foutje met de banden. Samen met Auer, Gounon en Juncadella gaat Verstappen in mei jagen op zijn eerste zege in een 24-uursrace. Ze besturen een Mercedes AMG GT3-bolide, en worden door sommigen al gezien als de grote favoriet voor de zege.

Bertrand Gachot

Posts: 448

Jammer dat de verfijnde vorm van autosport de langeafstandraces zo ook toegankelijker worden gemaakt voor het campingvolk. Jammer zeg, waar je voorheen nog een orange-army vrij super leuk (en betaalbaar) race weekend kon hebben is dat straks ook voorbij. De lange afstandraces op de Nordschleife z... [Lees verder]

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Viaplay Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Bertrand Gachot

    Posts: 448

    Jammer dat de verfijnde vorm van autosport de langeafstandraces zo ook toegankelijker worden gemaakt voor het campingvolk. Jammer zeg, waar je voorheen nog een orange-army vrij super leuk (en betaalbaar) race weekend kon hebben is dat straks ook voorbij. De lange afstandraces op de Nordschleife zijn echt al sinds jaar en dag te vinden op diverse free-to-air kanalen, met deskundige viaplee vrij commentaar.

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 13:45
    • van lotje,g

      Posts: 1.222

      Verrek zeg kerel ben jij het, nog altijd aan de rol, verrek zeg kerel ben jij het,speelt je zus nog volley bal

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 14:48

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

