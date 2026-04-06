Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben een lastige start van het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. Ze kunnen nog niet meestrijden om de zeges, en de frustraties spuiten de oren uit bij Verstappen. Volgens Ralf Schumacher zijn dit momenten waarop Red Bull en Verstappen Helmut Marko missen.

Marko was jarenlang de teamadviseur en vertrouweling van Verstappen bij Red Bull. De uitgesproken Oostenrijker besloot eind vorig jaar echter te stoppen, en volgt de sport tegenwoordig vanaf de zijlijn. Marko staat nog wel in contact met het team, maar bij Verstappen lijkt de ketel over te koken. Hij dreigde te stoppen met de Formule 1 en stuurde in Japan zelfs een journalist weg voorafgaand aan een persmoment.

Waarom missen ze Marko?

Volgens oud-coureur Ralf Schumacher zorgt de huidige situatie ervoor dat Verstappen meer stress heeft. In de podcast Backstage Boxengasse legt hij een direct verband met het vertrek van Marko: "Helmut Marko zou tegen hem hebben gezegd: 'Kom op, Max, we moeten hier samen doorheen.' Hij wordt trouwens ook enorm gemist bij Red Bull, want op dit moment is Max de enige redelijke daar, als ik eerlijk ben."

"Je hoort daar niemand meer. En dat komt omdat dit niet de taak van Max is. Dat moet je ook gewoon eerlijk zeggen. Hij wordt daar nu gewoon aan zijn lot overgelaten. Hij staat in de spotlight, en hij wordt constant bevraagd. Nu is er blijkbaar een klacht ingediend door journalisten."

Moet Red Bull Verstappen gaan beschermen?

Volgens Schumacher begint de druk op Verstappen nu heel groot te worden: "De journalisten worden nu kritisch, maar dat is logisch, gezien zijn recente uitspraken. En als journalist moet je ook vragen kunnen stellen, en het ene leidt dan weer tot het andere. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat Max wat meer uit de schijnwerpers wordt gehaald, want hij staat er als persvoorlichter, coureur en wereldkampioen echt alleen voor op dit moment."