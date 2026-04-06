Red Bull en Verstappen onder druk: "Ze missen Marko"

Red Bull en Verstappen onder druk: "Ze missen Marko"

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben een lastige start van het nieuwe Formule 1-seizoen achter de rug. Ze kunnen nog niet meestrijden om de zeges, en de frustraties spuiten de oren uit bij Verstappen. Volgens Ralf Schumacher zijn dit momenten waarop Red Bull en Verstappen Helmut Marko missen.

Marko was jarenlang de teamadviseur en vertrouweling van Verstappen bij Red Bull. De uitgesproken Oostenrijker besloot eind vorig jaar echter te stoppen, en volgt de sport tegenwoordig vanaf de zijlijn. Marko staat nog wel in contact met het team, maar bij Verstappen lijkt de ketel over te koken. Hij dreigde te stoppen met de Formule 1 en stuurde in Japan zelfs een journalist weg voorafgaand aan een persmoment.

Waarom missen ze Marko?

Volgens oud-coureur Ralf Schumacher zorgt de huidige situatie ervoor dat Verstappen meer stress heeft. In de podcast Backstage Boxengasse legt hij een direct verband met het vertrek van Marko: "Helmut Marko zou tegen hem hebben gezegd: 'Kom op, Max, we moeten hier samen doorheen.' Hij wordt trouwens ook enorm gemist bij Red Bull, want op dit moment is Max de enige redelijke daar, als ik eerlijk ben."

"Je hoort daar niemand meer. En dat komt omdat dit niet de taak van Max is. Dat moet je ook gewoon eerlijk zeggen. Hij wordt daar nu gewoon aan zijn lot overgelaten. Hij staat in de spotlight, en hij wordt constant bevraagd. Nu is er blijkbaar een klacht ingediend door journalisten."

Moet Red Bull Verstappen gaan beschermen?

Volgens Schumacher begint de druk op Verstappen nu heel groot te worden: "De journalisten worden nu kritisch, maar dat is logisch, gezien zijn recente uitspraken. En als journalist moet je ook vragen kunnen stellen, en het ene leidt dan weer tot het andere. Daarom denk ik dat het belangrijk is dat Max wat meer uit de schijnwerpers wordt gehaald, want hij staat er als persvoorlichter, coureur en wereldkampioen echt alleen voor op dit moment."

misstappen

Posts: 3.507

Mulititasken noemen ze dat, werkuh voor uw knaken Max, nonderdju..

  • 1
  • 6 apr 2026 - 08:50
F1 Nieuws Max Verstappen Ralf Schumacher Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • misstappen

    Posts: 3.507

    Mulititasken noemen ze dat, werkuh voor uw knaken Max, nonderdju..

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 08:50
  • AUDI_F1

    Posts: 3.658

    Verstppen mist Dr. Helmut Marko helemaal niet. Een belletje is zo gedaan en anders pakt ie zijn vliegtuig en gaat ie in Graz lunchen. Nee Verstappen mist Dr. Helmut Marko niet.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 09:31
  • Pietje Bell

    Posts: 34.160

    Eergisteren postte iemand (vermoedelijk Kelly) het volgende:
    "Sophie organiseert een familielunch op Paasmaandag, en Kelly, P, Lily en Max zullen
    erbij zijn... het vliegtuig vertrekt om 9:30 uur en keert om 17:00 uur terug naar Monaco."

    Het schijn idd waar te zijn. De vertrektijd was echter klokslag 10:30u uit Nice.
    Ze vliegen nu richting Nederland.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 10:48
  • Pietje Bell

    Posts: 34.160

    verstappensimracing
    Thank you for 500.000 followers on Twitch 🥹 We’ll host a celebration race this Sunday
    on iRacing where you can race against us on the Nürburgring 🚀
    Max, Chris, Enzo, Diogo, Gustavo & more will be there! With Gabi & Crane commentating 🎙️

    🗓️ Sunday, April 12th
    ⏰ 6 PM CEST
    📺 twitch tv/verstappensimracing

    Dat zijn heel veel nieuwe volgers!

    i.ibb.co/4DqSrrv/S(...)26-04-06-105706.png

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 10:58

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

