user icon
icon

Russell moet oorlog maken om Antonelli te verslaan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
George Russell begon aan dit seizoen als de grote titelfavoriet. Na drie raceweekenden staat hij echter op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, met een kleine achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Volgens David Coulthard moet Russell nu oorlog gaan maken met het oog op de titel.

Russell gold voorafgaand aan het seizoen als de grote man van het team van Mercedes. Hij heeft veel meer ervaring dan Antonelli, en wist in de afgelopen jaren zeer stabiel te presteren. Russell begon goed aan het seizoen met een zege in Australië, maar zag daarna hoe Antonelli op sterke wijze won in China en Japan. Het zorgt ervoor dat de jonge Italiaan nu de gevierde man is, en Russell op zoek moet gaan naar eerherstel.

Meer over George Russell Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

Balende Russell pleit voor aanpassen F1-regels

29 maa
 Marko passeert Verstappen en ziet Russell als favoriet

Marko passeert Verstappen en ziet Russell als favoriet

31 maa

Wat moet Russell gaan doen?

Oud-coureur David Coulthard stelt dat Russell zijn aanpak moet veranderen. In de Up to Speed-podcast geeft hij Russell een welgemeend advies: "Als ik George zou zijn, zou ik er nu een oorlogsgebied van maken. Geen Mr. Nice Guy meer. We hebben het al gezegd nadat Kimi zijn eerste race won. Ik zag toen een heel goed interview dat ik online zag langskomen, waarbij ze een soort debrief hielden. Ik vond het geweldig dat Mercedes dat op hun sociale media deelde."

"Het geeft ons een blik op het feit dat Toto daar staat en George een soort van probeert op te pikken. En dan zegt hij aan de andere kant ook: 'Je hebt het goed gedaan, ik geloof in je.'"

Waar kan Russell het verschil maken?

Coulthard is van mening dat Russell nog niet kansloos is. Hij wijst naar het feit dat hij simpelweg meer ervaring heeft dan Antonelli: "Heeft hij de snelheid voor een volledig seizoen? Wat het is best veeleisend. We zagen dat vorig jaar ook met Oscar Piastri. Hij arriveerde in Bakoe, had daar de zege nodig, en maakte vervolgens een aantal fouten. Dat is waar Lando Norris, die meer ervaring heeft, door kon pakken."

Vooralsnog is er voor Russell nog veel mogelijk. De Brit staat tweede en heeft in de eerste drie Grands Prix weekenden 63 WK-punten bij elkaar gereden. Antonelli staat nu op 72 punten.

F1 Nieuws George Russell David Coulthard Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.883

    Die David laat zich ook foppen door die zg debrief van MB, dit is bewust "gelekt" door MB. George ik geloof ook in je......

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 10:57
  • 919

    Posts: 4.193

    Kimi Talibantonelli vs Osama Bin Russell.

    Let the terrorism begin.

    • + 2
    • 3 apr 2026 - 11:17
  • snailer

    Posts: 32.283

    Dit is al heel lang niet meer mijn F1. Maar ik denk ook dat ik te simpel ben geworden voor deze 'F1'.

    Russell moet vooral focussen op zichzelf. Zichzelf de auto eigen maken. Druk leggen via resultaten. Als Russell dat doet wordt hij vrij eenvoudig kampioen.

    Maar goed en zoals gezegd. Blijkbaar is deze persiflage op F1 voor mij veel te ingewikkeld.

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 14:49
  • DutchTifosi

    Posts: 2.839

    Ze mogen bij Mercedes gerust een Barcelona 2016 weer over doen.

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 15:23
    • snailer

      Posts: 32.283

      Deze keer in het voordeel van Ferrari dan, lees Leclerc.

      Maar goed. Persoonlijk gun ik niemand een crash. Echter gun ik wel dat het Leclerc is die profiteert, mocht er iets onverwachts gebeuren.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 15:40
  • Pleen

    Posts: 886

    Was z'n bijnaam niet "Mr. Saturday"? Nu zien we pas hoe minder goed Russell is. Antonelli vreet hem rauw op. Als hij niet uitkijkt, neemt Toto straks de regie over en moet hij in dienst rijden van Antonelli.

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 16:15
  • Pietje Bell

    Posts: 34.119

    Kan er niets aan doen, maar Russell ging vanavond uit in zijn Mercedes AMG ONE.
    Vind dat zo'n lelijke wagen met die pijp op 't dak die helemaal doorloopt naar achteren.
    Wat kost die, 3 - 4 miljoen euro?

    www.instagram.com/p/DWrqyIdAiAI/

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 23:16

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.083
  • Podiums 26
  • Grand Prix 154
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar