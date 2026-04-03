George Russell begon aan dit seizoen als de grote titelfavoriet. Na drie raceweekenden staat hij echter op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, met een kleine achterstand op zijn Mercedes-teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Volgens David Coulthard moet Russell nu oorlog gaan maken met het oog op de titel.

Russell gold voorafgaand aan het seizoen als de grote man van het team van Mercedes. Hij heeft veel meer ervaring dan Antonelli, en wist in de afgelopen jaren zeer stabiel te presteren. Russell begon goed aan het seizoen met een zege in Australië, maar zag daarna hoe Antonelli op sterke wijze won in China en Japan. Het zorgt ervoor dat de jonge Italiaan nu de gevierde man is, en Russell op zoek moet gaan naar eerherstel.

Wat moet Russell gaan doen?

Oud-coureur David Coulthard stelt dat Russell zijn aanpak moet veranderen. In de Up to Speed-podcast geeft hij Russell een welgemeend advies: "Als ik George zou zijn, zou ik er nu een oorlogsgebied van maken. Geen Mr. Nice Guy meer. We hebben het al gezegd nadat Kimi zijn eerste race won. Ik zag toen een heel goed interview dat ik online zag langskomen, waarbij ze een soort debrief hielden. Ik vond het geweldig dat Mercedes dat op hun sociale media deelde."

"Het geeft ons een blik op het feit dat Toto daar staat en George een soort van probeert op te pikken. En dan zegt hij aan de andere kant ook: 'Je hebt het goed gedaan, ik geloof in je.'"

Waar kan Russell het verschil maken?

Coulthard is van mening dat Russell nog niet kansloos is. Hij wijst naar het feit dat hij simpelweg meer ervaring heeft dan Antonelli: "Heeft hij de snelheid voor een volledig seizoen? Wat het is best veeleisend. We zagen dat vorig jaar ook met Oscar Piastri. Hij arriveerde in Bakoe, had daar de zege nodig, en maakte vervolgens een aantal fouten. Dat is waar Lando Norris, die meer ervaring heeft, door kon pakken."

Vooralsnog is er voor Russell nog veel mogelijk. De Brit staat tweede en heeft in de eerste drie Grands Prix weekenden 63 WK-punten bij elkaar gereden. Antonelli staat nu op 72 punten.