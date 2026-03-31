Marko passeert Verstappen en ziet Russell als favoriet

Na twee raceweekenden lijkt Max Verstappen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 al uit zijn hoofd te kunnen zetten. Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt er weinig vertrouwen in te hebben, en hij wijst Verstappens grote rivaal George Russell aan als de favoriet. 

Het team van Mercedes schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op hun naam. Mercedes-coureur George Russell won de seizoensopener in Australië, waarna zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli wist te winnen in China en Japan. Bij Ferrari kunnen ze het gevecht nog niet de hele race aangaan, terwijl McLaren en Red Bull nog steeds een grotere achterstand hebben.

'Mercedes is echt een klasse apart'

Bij Red Bull en Verstappen overheersen er teleurstelling, omdat ze voorafgaand aan het seizoen werden gezien als gevaarlijke outsiders. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko beaamt dat gevoel, en legt het uit in een interview met zijn landgenoten van OE24: "Mercedes is nu echt een klasse apart. En ze laten nog niet eens alles zien op dit moment. Antonelli is echt een goede coureur. Hij is altijd al snel geweest, en met de ervaring die hij heeft, maakt hij ook minder fouten."

Maakt Antonelli kans op de wereldtitel?

Antonelli is volgens sommigen een echte uitdager voor de titel. De Italiaan is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar weet ook dat Russell veel sneller is en een streepje voor lijkt te hebben.

Ook Marko denkt dat Antonelli snel is, maar dat hij zeker niet de favoriet is. Als de Oostenrijker wordt gevraagd naar de kansen van Antonelli, dan wijst hij met een grijns naar de andere kant van de pitbox: "Alles wijst nu echt naar Russell, hij heeft de ervaring."

Voor Verstappen lijkt de titel dus uit zicht te zijn verdwenen. In Japan kwam hij niet verder dan de achtste plaats, en twijfelde hij na afloop openlijk over zijn toekomst in de Formule 1.

  • Larry Perkins

    Posts: 63.945

    Marko passeerde Verstappen en toen zwaaide Verstappen naar Marko...

    • bonensoep

      Posts: 743

      Helaas jeek Marko de verkeerde kant op en zat vestappen in zijn dode hoek, die bij Marko nou eenmaal wat groter is dan normaal.

  • trucker0werner

    Posts: 528

    Zo dat is moeilijk.
    Je weet dat rb een slechte wagen heeft en dat mercedes te gemakkelijk af gaat.

  • Regenrace

    Posts: 2.533

    14 Verstappen berichten vandaag, en 4 non Verstappen berichten - hoe debiel wil je het hebben? Hoe kun je met droge ogen volhouden dat dit een F1 site is.

    • F1 bekijker

      Posts: 193

      Nog even geduld en het stopt.

    • snailer

      Posts: 32.251

      Correctie. 14 Verstappen berichten, 5 non Verstappen berichten en een Marco bericht.

      Zomaar 3 berichten er bij. En dat met maar 1 bericht. Best knap.

  • Taures

    Posts: 1.552

    Russell zet alles op in om wereldkampioen te worden, want zo'n kans krijgt hij nooit meer.

    • snailer

      Posts: 32.251

      Ook op deze sait denkt men dat Russell kampioen wordt. Hij leidt hier met 51 punten gevolgd door Antonelli met 4 punten minder.

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

