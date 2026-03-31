Na twee raceweekenden lijkt Max Verstappen zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 al uit zijn hoofd te kunnen zetten. Ook voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko lijkt er weinig vertrouwen in te hebben, en hij wijst Verstappens grote rivaal George Russell aan als de favoriet.

Het team van Mercedes schreef afgelopen weekend de Japanse Grand Prix op hun naam. Mercedes-coureur George Russell won de seizoensopener in Australië, waarna zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli wist te winnen in China en Japan. Bij Ferrari kunnen ze het gevecht nog niet de hele race aangaan, terwijl McLaren en Red Bull nog steeds een grotere achterstand hebben.

'Mercedes is echt een klasse apart'

Bij Red Bull en Verstappen overheersen er teleurstelling, omdat ze voorafgaand aan het seizoen werden gezien als gevaarlijke outsiders. Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko beaamt dat gevoel, en legt het uit in een interview met zijn landgenoten van OE24: "Mercedes is nu echt een klasse apart. En ze laten nog niet eens alles zien op dit moment. Antonelli is echt een goede coureur. Hij is altijd al snel geweest, en met de ervaring die hij heeft, maakt hij ook minder fouten."

Maakt Antonelli kans op de wereldtitel?

Antonelli is volgens sommigen een echte uitdager voor de titel. De Italiaan is bezig met zijn tweede seizoen in de Formule 1, maar weet ook dat Russell veel sneller is en een streepje voor lijkt te hebben.

Ook Marko denkt dat Antonelli snel is, maar dat hij zeker niet de favoriet is. Als de Oostenrijker wordt gevraagd naar de kansen van Antonelli, dan wijst hij met een grijns naar de andere kant van de pitbox: "Alles wijst nu echt naar Russell, hij heeft de ervaring."

Voor Verstappen lijkt de titel dus uit zicht te zijn verdwenen. In Japan kwam hij niet verder dan de achtste plaats, en twijfelde hij na afloop openlijk over zijn toekomst in de Formule 1.