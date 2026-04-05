Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Sterker nog, hij denkt serieus na over een vervroegd F1-pensioen. Volgens Helmut Marko staat dit los van de tegenvallende prestaties van Red Bull, en hij stelt dat de FIA moet ingrijpen.

Verstappen heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie races wist hij niet in de top vijf te finishen, en liep hij tegen de nodige problemen aan te lopen. In Japan was de frustratie verdwenen, en had dit plaatsgemaakt voor twijfel. Verstappen twijfelt aan zijn toekomst in de sport, en dat komt vooral door de nieuwe regels die volgens hem anti-racen zijn.

Hoe kijkt Marko naar deze zaak?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de situatie van een afstandje. In gesprek met Kleine Zeitung wijst Marko eerst naar de problemen van Red Bull: "Aan de kant van het chassis is de achterstand best wel groot. Maar Red Bull heeft een traditie om dat soort zaken nog om te draaien. Het is alleen te ingewikkeld, en de software speelt nu een te dominante rol."

Wat moet de FIA gaan doen?

Marko is dan ook van mening dat de FIA moet gaan ingrijpen, ook met het oog op het dreigement van Verstappen om te stoppen: "Of je dit binnen één seizoen kunt corrigeren, dat weet ik niet. Er moet wel iets gebeuren en het rijvaardige aspect moet weer op de voorgrond komen. De stemming onder de coureurs is nu te negatief. Er moet nu worden bijgestuurd en hopelijk zal de FIA alles gaan doen om het aandeel van de batterij te verminderen en dat er meer nadruk komt te liggen op de verbrandingsmotor."

Marko denkt dat de FIA genoeg tijd heeft om in te grijpen, en wijst naar de huidige aprilbreak: "In dat opzicht is het niet zo heel slecht dat er twee races zijn geannuleerd."