Marko spoort FIA aan om regels te wijzigen na dreigement Verstappen

Marko spoort FIA aan om regels te wijzigen na dreigement Verstappen

Max Verstappen maakte er in de afgelopen weken geen geheim van: hij is geen fan van de nieuwe Formule 1-regels. Sterker nog, hij denkt serieus na over een vervroegd F1-pensioen. Volgens Helmut Marko staat dit los van de tegenvallende prestaties van Red Bull, en hij stelt dat de FIA moet ingrijpen.

Verstappen heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. In de eerste drie races wist hij niet in de top vijf te finishen, en liep hij tegen de nodige problemen aan te lopen. In Japan was de frustratie verdwenen, en had dit plaatsgemaakt voor twijfel. Verstappen twijfelt aan zijn toekomst in de sport, en dat komt vooral door de nieuwe regels die volgens hem anti-racen zijn.

Hoe kijkt Marko naar deze zaak?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko volgt de situatie van een afstandje. In gesprek met Kleine Zeitung wijst Marko eerst naar de problemen van Red Bull: "Aan de kant van het chassis is de achterstand best wel groot. Maar Red Bull heeft een traditie om dat soort zaken nog om te draaien. Het is alleen te ingewikkeld, en de software speelt nu een te dominante rol."

Wat moet de FIA gaan doen?

Marko is dan ook van mening dat de FIA moet gaan ingrijpen, ook met het oog op het dreigement van Verstappen om te stoppen: "Of je dit binnen één seizoen kunt corrigeren, dat weet ik niet. Er moet wel iets gebeuren en het rijvaardige aspect moet weer op de voorgrond komen. De stemming onder de coureurs is nu te negatief. Er moet nu worden bijgestuurd en hopelijk zal de FIA alles gaan doen om het aandeel van de batterij te verminderen en dat er meer nadruk komt te liggen op de verbrandingsmotor."

Marko denkt dat de FIA genoeg tijd heeft om in te grijpen, en wijst naar de huidige aprilbreak: "In dat opzicht is het niet zo heel slecht dat er twee races zijn geannuleerd."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.925

Nou, ik vind het toch wel heeeel jammer dat er twee races tussenuit zijn gehaald.
Twee races waar ik voor op ... [Lees verder]

  • 2
  • 5 apr 2026 - 09:57
F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.924

    Ouwvriend Helmut denkt dat de FIA genoeg tijd heeft om in te grijpen, en wijst naar de huidige aprilbreak: "In dat opzicht is het niet zo heel slecht dat er twee races zijn geannuleerd."

    Nou, ik vind het toch wel heeeel jammer dat er twee races tussenuit zijn gehaald.
    Twee races waar ik voor op het puntje van m'n stoel ga zitten.
    En twee races waar ik wel voor betaald heb...

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 09:57
  • Taures

    Posts: 1.553

    In plaats van te liften om de batterij op te laden, kunnen ze beter met een turbo knop komen die beperkt is om te gebruiken en dat je wel voluit gas kunt geven.

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 10:16
    • da_bartman

      Posts: 6.543

      Kennelijk snap jij helemaal niets van de problemen met dit reglement. Die Boost knop hebben ze hoor. Het gevolg alleen is dat als je deze te enthousiast gebruikt, dat je dan 3 ronden daarna moet bezuren en zul je daarbij aan alle kanten voorbij worden gereden. Het grote probleem is dat we met een batterij zitten die we nu, zonder MGU-H, niet opgeladen kunnen houden tijdens " normaal" racen en dat er daarom rare trucjes moeten worden uitgehaald, die je tijdens het racen eigenlijk niet wilt zien.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 12:19
  • HarryLam

    Posts: 5.373

    Als er iets gaat veranderen dan moet de FIA dit snel bekend maken.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 11:50
    • Larry Perkins

      Posts: 64.113

      Gaat niet lukken, de vermaledijde FIA heeft te kampen met een lege batterij...

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 13:42
  • SennaS

    Posts: 11.947

    De fia is nu op scherp gezet

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 14:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 443

    Hey wat interessant, een artikel waar een prominent (of "legende") iets zegt over een mogelijk pensioen voor verstappen, straks komen de commentatoren, de bekende oud-coureurs, de bekekende nederlanders, de tandartsen en uiteindelijk de huisvrouwen zoals Anne greet van ViaPlee

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 15:11
  • Pietje Bell

    Posts: 34.144

    De officiële sociale kanalen van Verstappendotcom plaatsten een toepasselijke foto
    van de coureursline-up op de Nordschleife,
    met een piepjonge Max Verstappen en Lucas Auer.

    De Oostenrijker heeft het tot ver in de single-seaters geschopt voordat hij overstapte
    op GT- en endurance racen. Het neefje van voormalig Formule 1-coureur Gerhard Berger
    heeft vanaf 2012 tot en met 2014 in de Formule 3 gereden en nog een seizoen
    SuperFormula gedaan als Red Bull-atleet. In zijn laatste seizoen in het Europese
    kampioenschap reed hij tegen Esteban Ocon en Verstappen.
    Hij behaalde twee zeges en werd dat jaar vierde in het kampioenschap. Verstappen en
    Auer hebben het podium dus al eens met elkaar gedeeld.
    Op de sociale kanalen plaatste Verstappendotcom dan ook een toepasselijke foto van
    de twee, die in april en mei de Mercedes-AMG GT3 Evo zullen delen.

    i.ibb.co/CxYv3NH/S(...)26-04-05-162222.png

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 16:29

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
