Het team van Red Bull Racing lijkt op het punt te staan om een nieuwe megadeal wereldkundig te maken. Het lijkt erop dat het team van Max Verstappen in zee gaat met Adidas, dat de teamkleding gaat leveren. Daarmee treedt Red Bull in de voetsporen van Mercedes en Audi.

Red Bull is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal staat na drie raceweekenden slechts op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar hebben slechts 16 WK-punten bij elkaar gereden, en de frustratie begint toe te nemen. Verstappen stelde zelfs dat hij twijfelde aan zijn toekomst in de sport.

Wat gaat er gebeuren?

Op commercieel gebied lijkt het in ieder geval wél goed te gaan met Red Bull. Volgens het Duitse medium Bild heeft Red Bull namelijk een deal gesloten met het grote kledingmerk Adidas. Het merk wordt vanaf 2027 de teampartner van Red Bull, en neemt daarmee de plaats in van Castore.

Volgens Bild gaat het om een deal die naar verwachting minstens drie jaar zal lopen. Per seizoen zal Red Bull zo'n 27 miljoen euro mogen bijschrijven. Red Bull wordt hiermee het derde team in de Formule 1 dat gaat samenwerken met Adidas, nadat het bedrijf eerder al grote deals sloot met Mercedes en Audi. Afgelopen weekend in Japan hadden ze zelfs een speciale actie met Mercedes, waardoor het personeel rondliep in speciale hoodies en shirts met een grote wolf.

Wat kunnen de fans verwachten?

In gesprek met Bild wil Adidas-woordvoerder Oliver Brüggen de deal nog niet bevestigen of ontkennen: "We doen over het algemeen niet mee aan geruchten en speculaties."

Volgens Bild wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de nieuwe deal, en heeft Adidas geruime tijd geleden al de eerste gezamenlijke collectie aan de mensen van Red Bull laten zien. Op de nieuwe teamkleding zullen niet alleen de drie strepen van Adidas te zien zijn, maar ook het blauw van Red Bull.

Nieuwe commerciële klapper

Voor Red Bull is dit commercieel gezien een grote klapper. Eerder dit jaar verlengde het team hun deal met titelsponsor Oracle, terwijl met Damac een nieuwe sponsor werd aangetrokken. Daarnaast werken ze sinds dit jaar ook samen met Ford.