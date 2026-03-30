'Red Bull sluit miljoenendeal met grote Mercedes-partner'

'Red Bull sluit miljoenendeal met grote Mercedes-partner'

Het team van Red Bull Racing lijkt op het punt te staan om een nieuwe megadeal wereldkundig te maken. Het lijkt erop dat het team van Max Verstappen in zee gaat met Adidas, dat de teamkleding gaat leveren. Daarmee treedt Red Bull in de voetsporen van Mercedes en Audi.

Red Bull is bezig met een teleurstellend seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal staat na drie raceweekenden slechts op de zesde plaats in het constructeurskampioenschap. Verstappen en zijn teamgenoot Isack Hadjar hebben slechts 16 WK-punten bij elkaar gereden, en de frustratie begint toe te nemen. Verstappen stelde zelfs dat hij twijfelde aan zijn toekomst in de sport.

Wat gaat er gebeuren?

Op commercieel gebied lijkt het in ieder geval wél goed te gaan met Red Bull. Volgens het Duitse medium Bild heeft Red Bull namelijk een deal gesloten met het grote kledingmerk Adidas. Het merk wordt vanaf 2027 de teampartner van Red Bull, en neemt daarmee de plaats in van Castore. 

Volgens Bild gaat het om een deal die naar verwachting minstens drie jaar zal lopen. Per seizoen zal Red Bull zo'n 27 miljoen euro mogen bijschrijven. Red Bull wordt hiermee het derde team in de Formule 1 dat gaat samenwerken met Adidas, nadat het bedrijf eerder al grote deals sloot met Mercedes en Audi. Afgelopen weekend in Japan hadden ze zelfs een speciale actie met Mercedes, waardoor het personeel rondliep in speciale hoodies en shirts met een grote wolf.

Wat kunnen de fans verwachten?

In gesprek met Bild wil Adidas-woordvoerder Oliver Brüggen de deal nog niet bevestigen of ontkennen: "We doen over het algemeen niet mee aan geruchten en speculaties."

Volgens Bild wordt er op de achtergrond hard gewerkt aan de nieuwe deal, en heeft Adidas geruime tijd geleden al de eerste gezamenlijke collectie aan de mensen van Red Bull laten zien. Op de nieuwe teamkleding zullen niet alleen de drie strepen van Adidas te zien zijn, maar ook het blauw van Red Bull.

Nieuwe commerciële klapper

Voor Red Bull is dit commercieel gezien een grote klapper. Eerder dit jaar verlengde het team hun deal met titelsponsor Oracle, terwijl met Damac een nieuwe sponsor werd aangetrokken. Daarnaast werken ze sinds dit jaar ook samen met Ford.

Pietje Bell

Posts: 34.010

Als dat waar is is dat heel goed nieuws. Die Castore kleding is flut!
Slechte pasvorm en zeer slechte kwaliteit.

  • 2
  • 30 maa 2026 - 14:32
  • Pietje Bell

    Posts: 34.010

    Als dat waar is is dat heel goed nieuws. Die Castore kleding is flut!
    Slechte pasvorm en zeer slechte kwaliteit.

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 14:32
    • Kampsie

      Posts: 1.627

      Ja ik ben hier ook blij mee, dat Castore is gewoon rommel.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 14:36

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

