In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. Deze regelwijziging zorgt voor veel kritiek, want de coureurs zijn niet langer in staat voluit te racen en moeten meer aan energiemanagement doen. Achter de schermen wordt er al naar de toekomst gekeken, en een comeback van een V8-motor is niet uitgesloten.

De nieuwe motorregels zijn een doorn in het oog van veel Formule 1-coureurs. Vooral Max Verstappen is geen fan van de nieuwe regels, en hij hekelt vooral het feit dat hij niet vol kan pushen en meer moet letten op de inhoud van zijn batterij. Bij de huidige motoren spelen de ouderwetse verbrandingsmotor en de elektrische componenten een even grote rol, en dat zorgt voor ergernis.

Wanneer kunnen er nieuwe regels komen?

Er zijn dan ook veel mensen een voorstander van een regelwijziging, maar dat lijkt niet snel te gaan gebeuren. Wel wordt er al gekeken naar de toekomst, zo stelt het Duitse Auto, Motor und Sport. Achter de schermen wordt er al intensief gediscussieerd over een nieuwe motorformule, die naar verwachting wordt geïntroduceerd in 2031.

Welke plannen liggen er op tafel?

Aangezien er nu wordt gereden met klimaatneutrale brandstoffen, en deze in de toekomst steeds verder worden ontwikkeld, stelt AMuS dat er theoretisch gezien een kans bestaat dat de hybrideonderdelen gaan verdwijnen. Dat zou er dan weer voor kunnen zorgen dat de populaire, schreeuwende atmorsfeerische krachtbronnen kunnen terugkeren.

Voor de fans zou dit een groot pluspunt zijn, maar volgens AMuS zullen de motorfabrikanten op dit punt ingrijpen, als het al zover komt. In productiewagens gebruiken ze nu immers bijna alleen maar turbomotoren, en het zou dan niet logisch zijn om in de koningsklasse van de autosport met iets anders te gaan werken. Volgens AMuS lijkt er al een favoriet te zijn voor een nieuwe motorformule: een 2.4 liter V8-turbomotor.

Wat was Ben Sulayem van plan?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zag vorig jaar al kansen om snel over te stappen naar een nieuwe motorformule. Hij wees naar de introductie van de groene brandstoffen en wilde een comeback van een V10-motor onderzoeken. Zover is het echter niet gekomen.