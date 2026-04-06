user icon
icon

'Formule 1 denkt aan regelwijziging: comeback V8-motor op tafel'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Formule 1 denkt aan regelwijziging: comeback V8-motor op tafel'

In de Formule 1 gelden er sinds dit jaar nieuwe motorregels. Deze regelwijziging zorgt voor veel kritiek, want de coureurs zijn niet langer in staat voluit te racen en moeten meer aan energiemanagement doen. Achter de schermen wordt er al naar de toekomst gekeken, en een comeback van een V8-motor is niet uitgesloten.

De nieuwe motorregels zijn een doorn in het oog van veel Formule 1-coureurs. Vooral Max Verstappen is geen fan van de nieuwe regels, en hij hekelt vooral het feit dat hij niet vol kan pushen en meer moet letten op de inhoud van zijn batterij. Bij de huidige motoren spelen de ouderwetse verbrandingsmotor en de elektrische componenten een even grote rol, en dat zorgt voor ergernis.

Wanneer kunnen er nieuwe regels komen?

Er zijn dan ook veel mensen een voorstander van een regelwijziging, maar dat lijkt niet snel te gaan gebeuren. Wel wordt er al gekeken naar de toekomst, zo stelt het Duitse Auto, Motor und Sport. Achter de schermen wordt er al intensief gediscussieerd over een nieuwe motorformule, die naar verwachting wordt geïntroduceerd in 2031.

Welke plannen liggen er op tafel?

Aangezien er nu wordt gereden met klimaatneutrale brandstoffen, en deze in de toekomst steeds verder worden ontwikkeld, stelt AMuS dat er theoretisch gezien een kans bestaat dat de hybrideonderdelen gaan verdwijnen. Dat zou er dan weer voor kunnen zorgen dat de populaire, schreeuwende atmorsfeerische krachtbronnen kunnen terugkeren.

Voor de fans zou dit een groot pluspunt zijn, maar volgens AMuS zullen de motorfabrikanten op dit punt ingrijpen, als het al zover komt. In productiewagens gebruiken ze nu immers bijna alleen maar turbomotoren, en het zou dan niet logisch zijn om in de koningsklasse van de autosport met iets anders te gaan werken. Volgens AMuS lijkt er al een favoriet te zijn voor een nieuwe motorformule: een 2.4 liter V8-turbomotor.

Wat was Ben Sulayem van plan?

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zag vorig jaar al kansen om snel over te stappen naar een nieuwe motorformule. Hij wees naar de introductie van de groene brandstoffen en wilde een comeback van een V10-motor onderzoeken. Zover is het echter niet gekomen.

F1 Nieuws

Reacties (15)

Login om te reageren
  • Polleken

    Posts: 997

    Laat maar komen ! Hoe eerder hoe beter .

    • + 7
    • 6 apr 2026 - 08:39
    • F1jos

      Posts: 5.135

      Ja graag en per direct. Weg met die milieu belastende batterijen.

      • + 5
      • 6 apr 2026 - 10:41
    • NicoS

      Posts: 20.576

      Als het al gaat gebeuren, ook dat is nog maar afwachten, zal het op z’n vroegst 2031 worden.
      Eerder gaat het zeker niet gebeuren…..

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 11:11
  • misstappen

    Posts: 3.507

    Ben Sulayem for president! (oh wacht..).

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 08:48
  • Elektropunkz

    Posts: 957

    Met de snelheid van de huidige neerwaardse spiraal in de F1 is 2031 veel te laat, ik zie en hoor (alleen al op deze site) te veel mensen die nu echt afhaken, en over 5 jaar win je die mensen (veelal ouwe garde, die al lang voor Verstappen met het F1 virus besmet waren) echt niet meer terug, zelfs al zou men volgens de regels er weer een V10 in hangen.

    Men zou wat mij betreft zo snel mogelijk naar zo goed als vrije motor regels moeten, daarmee kunnen fabrikanten marketing technisch hun nieuwe troeven showen, en wil een fabrikant door met huidige techniek dan kan dat natuurlijk ook, maar wil men door hun ouwe v12 stock opmaken dan zou bv Ferrari dat ook kunnen

    Dan nog mogelijkheid tot bijtanken en minstens twee banden fabrikanten en wat logische setup qua compounds en gaan met die banaan in 2027

    • + 2
    • 6 apr 2026 - 09:44
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.930

      Ik denk dat je daar, in mijn geval, geen gelijk in ga krijgen.
      Ik kijk al 'n halve eeuw (?) F1 en met wat voor formule ze ook gaan rijden, ik blijf kijken.

      V6-V8-V10 ....met of zonder ondersteuning.

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 11:01
    • da_bartman

      Posts: 6.546

      Bijtanken en meerder bandenfabrikanten brengen echt geen beter races op.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 11:48
  • AUDI_F1

    Posts: 3.658

    Of het nu V8 of V6 wordt is niet zo belangrijk. Wel de Hybride component niet meer dan 20% van het vermogen. En waarom niet een ondersteunende electromotor op de turbo zodat die bij lage toerentallen de turbo al aan kan zwengelen wat ten goede komt bij de start en langzame bochten.

    • + 2
    • 6 apr 2026 - 09:49
  • Wingleader

    Posts: 3.399

    Zou tijd worden. Had nooit verbannen mogen worden.

    • + 5
    • 6 apr 2026 - 09:50
  • Edgar

    Posts: 1.744

    Onze geliefde F1 is verworden tot een losgeslagen olietanker...

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 09:51
  • racepace1

    Posts: 664

    Liever dan een 2,8 V8 = 350cc per zuiger komt het geluid veel beter ten goede, beter voor de fans beter voor de F1 en beter voor de race ervaring van de coureurs

    • + 3
    • 6 apr 2026 - 10:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.930

      Moeten ze wel naar de +- 20.000 tpm gaan....dan is het janken gewaarborgd.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 11:12
  • van lotje,g

    Posts: 1.221

    Dit bericht zorgt voor een lach op mijn gezicht :)

    • + 1
    • 6 apr 2026 - 10:42
    • schwantz34

      Posts: 41.876

      Ik ben inmiddels zo cynisch geworden over de toekomst van de steeds groener moeten wordende F1, dat ik vooralsnog niet verder kom dan een voorzichtige "jeuj".

      • + 1
      • 6 apr 2026 - 11:36
  • Snorremans

    Posts: 240

    Leuk zoethoudertje voor de fans...maar gaat echt niet gebeuren.

    • + 0
    • 6 apr 2026 - 11:46

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar