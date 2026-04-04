Bottas twijfelt geen moment: "Verstappen is de meest getalenteerde"

Max Verstappen wordt al jaren in één adem genoemd met de grootste namen uit de Formule 1, maar de discussie over wie nu écht de beste aller tijden is, blijft voer voor debat. Waar de statistieken vaak richting Lewis Hamilton wijzen, klinkt er nu een opvallend ander geluid uit de paddock.

Valtteri Bottas, jarenlang teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, heeft namelijk geen twijfel over wie volgens hem het meeste pure talent bezit.

‘Voor mij is hij de meest getalenteerde’

In een snelvuur-interview wordt Bottas voor het blok gezet: wie is de meest getalenteerde coureur op de huidige grid? De Fin hoeft geen seconde na te denken en kiest resoluut voor Verstappen.

“Als het puur om talent gaat, kom ik uit bij Max Verstappen”, klinkt het stellig. Opvallend, want Bottas reed jarenlang naast Hamilton en kent de zevenvoudig wereldkampioen als geen ander.

Toch ziet hij in Verstappen nét dat extra. De Nederlander maakte al op jonge leeftijd indruk met zijn compromisloze rijstijl en groeide sindsdien uit tot een absolute grootheid, met vier wereldtitels en een indrukwekkend palmares.

Frustraties nemen toe bij Verstappen

De lofzang van Bottas komt op een moment dat Verstappen zelf door een moeilijke fase gaat. In 2026 strijdt hij niet structureel vooraan mee en dat zorgt voor zichtbare frustratie bij de Red Bull-coureur.

De RB22 komt simpelweg tekort, zowel op motorisch vlak als qua chassis. In races als China en Japan werd duidelijk dat Red Bull momenteel niet kan tippen aan de concurrentie, waardoor er werk aan de winkel is in de fabriek.

Daarbovenop botst Verstappen ook met de richting waarin de sport evolueert. “Het draait tegenwoordig te veel om het managen van systemen in plaats van puur racen”, klinkt het kritisch vanuit zijn kamp. “Dat gaat in tegen waar de Formule 1 voor hoort te staan.”

Het zorgt ervoor dat zelfs een vroegtijdig afscheid voorzichtig wordt geopperd, al blijft dat voorlopig speculatie. Eén ding is wel duidelijk: zelfs in een lastige periode blijft Verstappen rekenen op het respect van zijn collega’s — en volgens sommigen is hij nog altijd de meest getalenteerde van allemaal.

schwantz34

Posts: 41.874

Reacties (6)

  • schwantz34

    Posts: 41.872

    Daarbovenop botst Verstappen ook met de richting waarin de sport evolueert. “Het draait tegenwoordig te veel om het managen van systemen in plaats van puur racen”, klinkt het kritisch vanuit zijn kamp. “Dat gaat in tegen waar de Formule 1 voor hoort te staan.”

    Pas maar op Valtteri, er loopt ene Damon op dat eiland die hillemaal over de zeik gaat als je iets niet ok vind van de beroerde staat waarin de huidige F1 zich bevind. Maar gelukkig voor jou ben je geen 4voudig zoals Max wiens hoofd meters hoog boven het Britse maaiveld uitsteekt, en zal hij het daardoor wel weer door de vingers zien ipv het op een hakken te zetten in de media!

    • + 5
    • 4 apr 2026 - 19:47
  • Larry Perkins

    Posts: 64.101

    Maar goed dat het gedeelte beginnend met "Frustraties nemen toe bij Verstappen" nog eens is toegevoegd, want de rotjeugd hier (en @Ouw) kan dat nog geen vijf minuten onthouden.. Of was de tekst nog niet lang genoeg...

    • + 4
    • 4 apr 2026 - 20:02
    • Sander

      Posts: 1.702

      Toch weer 4 alinea's kunnen toevoegen waar de SEO goed op gaat.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 06:29
  • Supa

    Posts: 2.689

    Ik zou Max graag in een ander team zien rijden, naast een snelle teamgenoot.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 00:35
  • koppie toe

    Posts: 5.236

    Alsof max van te voren niet zou weten dat het met de nieuwe motor en dergelijke in de top zou meedoen.
    Zou wel heel naïef zijn.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 02:24
  • Bertrand Gachot

    Posts: 440

    Deze is nieuw maar niet zo verrassend: een combinatie van ‘persoon x vindt Verstappen de beste” gekoppeld aan een pensioen-bericht” . @larry deze telt gewoon mee!

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 08:17

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

