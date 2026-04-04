Max Verstappen wordt al jaren in één adem genoemd met de grootste namen uit de Formule 1, maar de discussie over wie nu écht de beste aller tijden is, blijft voer voor debat. Waar de statistieken vaak richting Lewis Hamilton wijzen, klinkt er nu een opvallend ander geluid uit de paddock.

Valtteri Bottas, jarenlang teamgenoot van Hamilton bij Mercedes, heeft namelijk geen twijfel over wie volgens hem het meeste pure talent bezit.

‘Voor mij is hij de meest getalenteerde’

In een snelvuur-interview wordt Bottas voor het blok gezet: wie is de meest getalenteerde coureur op de huidige grid? De Fin hoeft geen seconde na te denken en kiest resoluut voor Verstappen.

“Als het puur om talent gaat, kom ik uit bij Max Verstappen”, klinkt het stellig. Opvallend, want Bottas reed jarenlang naast Hamilton en kent de zevenvoudig wereldkampioen als geen ander.

Toch ziet hij in Verstappen nét dat extra. De Nederlander maakte al op jonge leeftijd indruk met zijn compromisloze rijstijl en groeide sindsdien uit tot een absolute grootheid, met vier wereldtitels en een indrukwekkend palmares.

Frustraties nemen toe bij Verstappen

De lofzang van Bottas komt op een moment dat Verstappen zelf door een moeilijke fase gaat. In 2026 strijdt hij niet structureel vooraan mee en dat zorgt voor zichtbare frustratie bij de Red Bull-coureur.

De RB22 komt simpelweg tekort, zowel op motorisch vlak als qua chassis. In races als China en Japan werd duidelijk dat Red Bull momenteel niet kan tippen aan de concurrentie, waardoor er werk aan de winkel is in de fabriek.

Daarbovenop botst Verstappen ook met de richting waarin de sport evolueert. “Het draait tegenwoordig te veel om het managen van systemen in plaats van puur racen”, klinkt het kritisch vanuit zijn kamp. “Dat gaat in tegen waar de Formule 1 voor hoort te staan.”

Het zorgt ervoor dat zelfs een vroegtijdig afscheid voorzichtig wordt geopperd, al blijft dat voorlopig speculatie. Eén ding is wel duidelijk: zelfs in een lastige periode blijft Verstappen rekenen op het respect van zijn collega’s — en volgens sommigen is hij nog altijd de meest getalenteerde van allemaal.