Valtteri Bottas heeft in een openhartige bijdrage een inkijk gegeven in de donkere kant van zijn weg naar de Formule 1. De Fin onthult hoe hij al vroeg in zijn carrière kampte met mentale problemen en zelfs een eetstoornis ontwikkelde tijdens zijn eerste jaren bij Williams.

Bottas - inmiddels weer teruggekeerd op de grid bij Cadillac - kende op het oog een stijgende lijn in zijn beginjaren in de koningsklasse van de autosport, maar kende volgens zijn eigen beleving een heftige periode. De 36-jarige deed tegenover The Players Tribune een heftig boekje open.

Dieptepunt na drama in Suzuka

Volgens Bottas begon alles toen het team aangaf dat de wagen voor 2014 te zwaar zou zijn en hij zelf maar kilo’s moest inleveren. “Geef mij zo’n target en ik sla daarin door”, klinkt het in zijn column. “Als er vijf kilo af moet in twee maanden, denkt mijn hoofd meteen: waarom geen tien? Het nam volledig de controle over.”

De situatie escaleerde tot het punt waarop Bottas fysieke klachten kreeg en mentaal volledig vastzat. “Ik kreeg hartkloppingen tijdens trainingen, maar bleef tegen iedereen zeggen dat er niets aan de hand was”, blikt hij terug. Pas na de zware crash van Jules Bianchi tijdens de Japanse Grand Prix 2014 bereikte hij zijn dieptepunt.

“Op de terugvlucht voelde ik helemaal niets meer. Zelfs als het vliegtuig was neergestort, had het me koud gelaten. Alles wat ik leuk vond, was verdwenen.” Uiteindelijk zocht Bottas hulp bij een psycholoog, al hield hij zijn problemen lange tijd verborgen. “In de paddock toon je geen zwakte. Alleen mijn coach en dokter wisten ervan. Het duurde bijna twee jaar voordat ik me weer mezelf voelde.”

Nieuwe balans én veranderende F1

Zijn herstel viel samen met zijn doorbraak bij Mercedes-AMG Petronas Formula One Team, waar hij in 2017 Nico Rosberg opvolgde. Bottas groeide uit tot meervoudig Grand Prix-winnaar, al kreeg hij in 2018 opnieuw te maken met een burn-out. Inmiddels is de sport echter veranderd, met meer aandacht voor zowel fysieke als mentale gezondheid.

Ook andere coureurs, zoals Lando Norris, Lewis Hamilton en Daniel Ricciardo, spraken zich al uit over mentale druk. Tegelijk investeren teams steeds meer in ‘human performance’-programma’s en welzijn. Bottas zelf heeft intussen een nieuw evenwicht gevonden, ook buiten de sport. “Ik ben nog altijd obsessief en geloof nog steeds dat ik de beste ben”, besluit hij. “Maar nu heb ik perspectief en kan ik er ook echt van genieten.”