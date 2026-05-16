Valtteri Bottas heeft een bijzonder verhaal naar buiten gebracht over gebeurtenissen tijdens het raceweekend in Miami. De Finse Cadillac-coureur heeft namelijk onthuld dat zijn auto op zaterdag werd gestolen, en dat zelfs de FBI betrokken raakte bij het onderzoek. Uiteindelijk liep alles met een sisser af.

Bottas kende geen sterk raceweekend op het circuit rondom het Hard Rock Stadium, maar het was voor hem geen minuut saai. In zijn eigen podcast heeft Bottas namelijk laten weten dat de Cadillac Escalade die hij gebruikte in Miami, op zaterdagochtend werd gestolen van de oprit van zijn Airbnb in Fort Lauderdale. Het zorgde voor paniek, maar hij kwam uiteindelijk net op tijd aan op het circuit.

Wat was er aan de hand?

Lachend vertelde Bottas het verhaal in zijn podcast What's Next: "Dus vrijdag kwamen we zoals gewoonlijk terug in de Airbnb, reden we met onze auto de oprit op, aten we snel wat en gingen we lekker vroeg naar bed. De autosleutels lagen in huis, de auto was op slot."

De volgende ochtend schrokken Bottas en zijn entourage zich rot: "Ik kon het niet geloven. Ik ging naar buiten en deed de deur open. De Escalade was verdwenen! De sleutels lagen nog steeds binnen, gewoon op tafel. Ik dacht: 'Hoe kan onze auto nu gestolen zijn van de oprit van de Airbnb?' Gelukkig stuurde het team een nieuwe Escalade die ons naar het circuit bracht, en toen dacht ik: 'O jee, mijn paddockpas lag in de auto!' Has ik ook geen paddockpas meer!"

Waarom was de FBI betrokken?

De auto werd uiteindelijk teruggevonden in een gebied waar volgens Bottas veel criminaliteit was, hierdoor kreeg de zaak een staartje: "Dus de politie en de FBI raakten alleen om deze reden bij de zaak betrokken!"

Uiteindelijk bleef dat de dieven de auto nodig hadden voor hun criminele activiteiten: "Blijkbaar hebben ze met de auto een misdaad gepleegd en hebben ze hem daarna achtergelaten. Ik denk dat het een vluchtauto was. Het is jammer dat we die auto kwijt zijn, maar het was best gaaf! Dit is me nog nooit overkomen!"