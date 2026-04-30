Het team van Red Bull Racing staat voor een belangrijk weekend in Miami. Ze moeten scoren om de concurrentie niet uit het oog te verliezen, en om Max Verstappen tevreden te houden. Helmut Marko heeft het één en ander gehoord, en stelt dat het belangrijk is dat het plezier terugkeert bij Verstappen.

Red Bull heeft een slechte start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal is nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en de achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari is zeer groot. Wat ook niet meehelpt, is dat stercoureur Verstappen zwaar gefrustreerd is. Hij hekelde de huidige regels, en de RB22 voldoet ook niet aan zijn standaarden. Red Bull heeft dus één missie: de glimlach terugbrengen bij Verstappen.

Wat moet Red Bull doen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft het één en ander gehoord. De Oostenrijker legt aan Krone Zeitung uit dat er verbeteringen op komst zijn: "Red Bull heeft een aantal problemen in de auto ontdekt en ze hebben oplossingen gevonden. Als de auto weer competitief is, dan zal ook het plezier bij Max terugkeren en zal zijn humeur verbeteren."

Marko heeft ook een duidelijke boodschap voor de FIA, want de regels zullen toch moeten veranderen om Verstappen tevreden te houden: "Zeker als men wat betreft het reglement al nadenkt richting 2027. Want niet alleen voor Max is het duidelijk dat er weer meer echt racen moet zijn, in plaats van economy runs."

Wie is nu de favoriet?

Marko denkt overigens niet dat Red Bull met de nieuwe updates kan gaan toeslaan op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. De achterstand is simpelweg te groot op de concurrentie.

Als er wordt gevraagd of het kampioenschap door de regelwijzigingen en de updates nu opnieuw begint, haalt Marko zijn schouders op: "Dat geloof ik niet. Mercedes heeft het veel te goed voor elkaar: ze hebben een geweldig chassis en een sterke motor. Ze hebben nog lang niet alles laten zien en ze hebben zeker nog een troef achter de hand. Voor mij blijven Andrea Kimi Antonelli en George Russell de grote favorieten voor de titel."