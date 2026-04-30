Marko zet Red Bull onder druk: "Dan komt het plezier bij Max terug"

Marko zet Red Bull onder druk: "Dan komt het plezier bij Max terug"

Het team van Red Bull Racing staat voor een belangrijk weekend in Miami. Ze moeten scoren om de concurrentie niet uit het oog te verliezen, en om Max Verstappen tevreden te houden. Helmut Marko heeft het één en ander gehoord, en stelt dat het belangrijk is dat het plezier terugkeert bij Verstappen.

Red Bull heeft een slechte start van het seizoen achter de rug. De Oostenrijkse renstal is nog geen enkele keer in de top vijf gefinisht, en de achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari is zeer groot. Wat ook niet meehelpt, is dat stercoureur Verstappen zwaar gefrustreerd is. Hij hekelde de huidige regels, en de RB22 voldoet ook niet aan zijn standaarden. Red Bull heeft dus één missie: de glimlach terugbrengen bij Verstappen.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr

Wat moet Red Bull doen?

Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft het één en ander gehoord. De Oostenrijker legt aan Krone Zeitung uit dat er verbeteringen op komst zijn: "Red Bull heeft een aantal problemen in de auto ontdekt en ze hebben oplossingen gevonden. Als de auto weer competitief is, dan zal ook het plezier bij Max terugkeren en zal zijn humeur verbeteren."

Marko heeft ook een duidelijke boodschap voor de FIA, want de regels zullen toch moeten veranderen om Verstappen tevreden te houden: "Zeker als men wat betreft het reglement al nadenkt richting 2027. Want niet alleen voor Max is het duidelijk dat er weer meer echt racen moet zijn, in plaats van economy runs."

Wie is nu de favoriet?

Marko denkt overigens niet dat Red Bull met de nieuwe updates kan gaan toeslaan op het circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami. De achterstand is simpelweg te groot op de concurrentie.

Als er wordt gevraagd of het kampioenschap door de regelwijzigingen en de updates nu opnieuw begint, haalt Marko zijn schouders op: "Dat geloof ik niet. Mercedes heeft het veel te goed voor elkaar: ze hebben een geweldig chassis en een sterke motor. Ze hebben nog lang niet alles laten zien en ze hebben zeker nog een troef achter de hand. Voor mij blijven Andrea Kimi Antonelli en George Russell de grote favorieten voor de titel."

Reacties (1)

  • LucaF1

    Posts: 535

    haha grappig...

    • 30 apr 2026 - 11:52

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
