Toto Wolff wil dat de Formule 1 snel werk maakt van een grondige evaluatie van de huidige reglementen. Aanleiding is de zware crash van Oliver Bearman tijdens de GP van Japan, die volgens de Mercedes-topman symptomatisch is voor een breder probleem binnen de sport.

De grote snelheidsverschillen tussen wagens — veroorzaakt door het afwisselend gebruiken en terugwinnen van batterij-energie — zorgen al langer voor gevaarlijke situaties. Niet alleen in races, maar zelfs tijdens oefensessies ging het al meerdere keren bijna mis. Met een geplande evaluatie én een onverwachte pauze in de kalender, krijgt de FIA nu de kans om die problematiek grondig onder de loep te nemen.

‘Dit moeten we aanpakken, zo kan het niet verder’

Volgens Wolff is de boodschap helder: er moet iets gebeuren. “Dit is absoluut iets waar we naar moeten kijken”, klinkt het stellig. “We willen niet dat dit soort situaties zich blijven voordoen.”

Tegelijkertijd wijst de Oostenrijker op het prille karakter van de huidige regels. “Je moet je ook afvragen hoe ver we al staan met dit reglement”, legt hij uit. “We zitten nog maar een paar raceweekends ver, dus het is logisch dat nog niet alles volledig uitgekristalliseerd is.” Wolff verwacht dat het incident met Bearman tot in detail zal worden geanalyseerd. “Samen met de FIA en de teams gaan we dit grondig bekijken, om ervoor te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Mercedes zoekt intern al naar oplossingen

Op de vraag of er een snelle en eenvoudige oplossing bestaat, houdt Wolff de boot af. “Er is niet één duidelijke oplossing die alles meteen oplost”, geeft hij toe.

Wel benadrukt hij dat er achter de schermen al volop wordt gewerkt. “Binnen Mercedes hebben we meer dan genoeg slimme mensen die hier nu al mee bezig zijn”, besluit Wolff. “Het is aan ons om uit te zoeken hoe we dit soort gevaarlijke verschillen kunnen wegwerken.”