Wolff pleit toch voor regelverandering: "Dat mag niet meer gebeuren"

Wolff pleit toch voor regelverandering: "Dat mag niet meer gebeuren"

Toto Wolff wil dat de Formule 1 snel werk maakt van een grondige evaluatie van de huidige reglementen. Aanleiding is de zware crash van Oliver Bearman tijdens de GP van Japan, die volgens de Mercedes-topman symptomatisch is voor een breder probleem binnen de sport.

De grote snelheidsverschillen tussen wagens — veroorzaakt door het afwisselend gebruiken en terugwinnen van batterij-energie — zorgen al langer voor gevaarlijke situaties. Niet alleen in races, maar zelfs tijdens oefensessies ging het al meerdere keren bijna mis. Met een geplande evaluatie én een onverwachte pauze in de kalender, krijgt de FIA nu de kans om die problematiek grondig onder de loep te nemen.

‘Dit moeten we aanpakken, zo kan het niet verder’

Volgens Wolff is de boodschap helder: er moet iets gebeuren. “Dit is absoluut iets waar we naar moeten kijken”, klinkt het stellig. “We willen niet dat dit soort situaties zich blijven voordoen.”

Tegelijkertijd wijst de Oostenrijker op het prille karakter van de huidige regels. “Je moet je ook afvragen hoe ver we al staan met dit reglement”, legt hij uit. “We zitten nog maar een paar raceweekends ver, dus het is logisch dat nog niet alles volledig uitgekristalliseerd is.” Wolff verwacht dat het incident met Bearman tot in detail zal worden geanalyseerd. “Samen met de FIA en de teams gaan we dit grondig bekijken, om ervoor te zorgen dat we dit in de toekomst kunnen vermijden.”

Mercedes zoekt intern al naar oplossingen

Op de vraag of er een snelle en eenvoudige oplossing bestaat, houdt Wolff de boot af. “Er is niet één duidelijke oplossing die alles meteen oplost”, geeft hij toe.

Wel benadrukt hij dat er achter de schermen al volop wordt gewerkt. “Binnen Mercedes hebben we meer dan genoeg slimme mensen die hier nu al mee bezig zijn”, besluit Wolff. “Het is aan ons om uit te zoeken hoe we dit soort gevaarlijke verschillen kunnen wegwerken.”

Sander

Posts: 1.696

Volgens sommigen hier zit dat allemaal in de goedbetaalde coureur ingebouwd en moeten ze daarom maar beter opletten... ;-)

  • 6
  • 3 apr 2026 - 08:39
F1 Nieuws Formule 1 F1 Toto Wolff Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.694

    Dit zit toch al op een Mercedes: Collision Prevention Assist Plus?

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 07:46
    • The Wolf

      Posts: 533

      dergelijke veiligheidssystemen zitten al nieuwe auto's met de ster, active-brake-assist, detecteert alles wat op je afkomt (auto's, fietsers, dinosaurussen..) remt vervolgens deels of indien nodig volledig bij... blind-spot-assist, voor als er een of andere mede weggebruiker in de blinde hoek zit, stuurt indien nodig bij, lane-assist, voor het geval je buiten de baan dreigt te raken... én park-assist, zodat je je wagen niet in een bandenstapel of vangrails hoeft te plempen maar 'm netjes langs de kant parkeert.... zeggen ze dat F1 voorop loopt

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 08:11
    • Sander

      Posts: 1.694

      Volgens sommigen hier zit dat allemaal in de goedbetaalde coureur ingebouwd en moeten ze daarom maar beter opletten... ;-)

      • + 6
      • 3 apr 2026 - 08:39
    • f(1)orum

      Posts: 9.904

      Yep @Sander, het is zonde dat Toto hier niet meeleest, want dan had hij beter geweten....

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 09:00
  • Flexwing

    Posts: 322

    Wolff heeft al contact gehad met de Fia dus.
    Ze weten al wat ze aan moeten pakken en zo heeft mercedes al weer een voorsprong.

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 08:45

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

