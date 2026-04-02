F1-coureurs klagen massaal over nieuwe regels

F1-coureurs klagen massaal over nieuwe regels

Veel Formule 1-coureurs hebben zich in de afgelopen weken kritisch uitgelaten over de nieuwe regels. Onder aanvoering van Max Verstappen werd er kritiek geuit op de grote rol van de elektrische componenten, terwijl ze ook wijzen naar de veiligheid. Volgens GPDA-voorzitter is de groepsapp van de coureurs inmiddels 'ontploft'.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels in de Formule 1. De rol voor de elektrische componenten is daarbij veel groter dan dat het geval was in de voorgaande jaren. Dit zorgt voor veel frustratie bij Verstappen, die het omschrijft als anti-racen en hardop twijfelt aan zijn toekomst in de sport. Het zorgt ook voor gevaarlijke situaties, wat in Japan leidde tot een zware crash van Oliver Bearman. Hij moest uitwijken voor Franco Colapinto, die energie aan het sparen was en veel langzamer reed.

Wat is er aan de hand?

Bij de coureursvakbond GPDA maken ze zich zorgen. Voorzitter Alexander Wurz laat in de podcast Lift and Roast weten wat er aan de hand is: "De beroemde WhatsApp-groep voor coureurs, die ik in 2015 of 2016 heb opgericht, ontploft eigenlijk gewoon. De chat is actiever dan ooit, ik heb ze zelden zo actief gezien."

Wat zeggen de coureurs?

Het blijft volgens Wurz niet alleen bij klachten, want de coureurs willen zich constructief opstellen. Hij verklapt wat er besproken wordt: "De coureurs uiten emoties, ze komen met verschillende oplossingen, technische oplossingen en we bespreken hoe we alle mensen ervan kunnen overtuigen dat de coureurs gehoord moeten worden."

Wie vormen het front?

Alle Formule 1-coureurs maken deel uit van de GPDA, die naast oud-coureur Wurz nog een aantal voorzitters heeft. Twee daarvan zijn coureurs uit het huidige veld: George Russell en Carlos Sainz. Vooral Sainz was afgelopen weekend zeer kritisch op de gang van zaken in de Formule 1, en hij stelde dat er naar de veiligheid moest worden gekeken. Ook Verstappen wees naar de crash van Bearman, en hij hoopte dat dit voor verandering zou zorgen.

F1 Nieuws Max Verstappen Alexander Wurz Red Bull Racing

Reacties (18)

Login om te reageren
  • WickieDeViking

    Posts: 918

    Wacht even. Ik snap het niet meer.

    Volgens ClownS en Herman in het zonnetje (is hij op vakantie?) klaagt alleen Max.

    • + 13
    • 2 apr 2026 - 15:30
  • 919

    Posts: 4.184

    Hoe vaak zou r/formuladank voorbij komen in de whatsapp groep van de heren? 😄

    Ik denk heel vaak 😁

    • + 0
    • 2 apr 2026 - 15:34
  • F1 bekijker

    Posts: 197

    Had ik nog niks over gehoord.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 15:56
  • NicoS

    Posts: 20.558

    Gewoon een beetje aanpassen, niet zeuren….

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 16:00
    • hupholland

      Posts: 9.804

      idd, goed ook om het woordje constructief hierboven te lezen.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 16:08
  • snailer

    Posts: 32.266

    Nee hoor. Wat weten die rijders nu? Luister naar de pundits! Naar een grote groep forum ridders, naar de fia, het fom, liberty media. Luister naar de geweldige architecten van de Fia. Die weten het. Vroeger werd er niet geracet. Nu wel.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 16:04
  • The Wolf

    Posts: 528

    F1 kampioenschap is uitgedraaid op een wedstrijdje zeiken, zeveren en miepen, lijkt wel een ouwe vrouwen kantklosclub hihi

    • + 2
    • 2 apr 2026 - 16:08
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Dit is gemeld bij de Koninklijke Nederlandse KantKlos Bond.
      Tante Agaath uit Warmetuut, DJ ome Joop en Trage Tineke uit Damme (West-Vlaanderen) zijn hun troepen aan het verzamelen, dus zou maar ff onderduiken @The Wolf...

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 18:42
    • The Wolf

      Posts: 528

      Trage tineke, stuurt ze dan jean claude van damme op me af,

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 19:59
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Nee, die weigert om een jurk aan te trekken...

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 22:05
  • Pleen

    Posts: 884

    Kunnen wij misschien ook aan de groep worden toegevoegd? :-P

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 16:58
  • Larry Perkins

    Posts: 64.039

    Ennnnnn daarissiedan, de link van de podcast...

    #2 Japan GP: Sport oder Show?
    (Lift and Roast, 37,10 minuten)

    https://youtu.be/PKeaR63KgFs?list=PLjRfC9kROVZ9wiXSFM6FJ9PVoq1TLtwhB

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 18:35
    • Pietje Bell

      Posts: 34.097

      Dank U. Straks ff bekijken. Is wel 37 minuten, pfffff.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 19:50
    • Larry Perkins

      Posts: 64.039

      Lekke fietsband!

      Maar die kun je tijdens de podcast lappen.

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 22:06
  • Larry Perkins

    Posts: 64.039

    "De beroemde WhatsApp-groep voor coureurs, die ik in 2015 of 2016 heb opgericht, ontploft eigenlijk gewoon."

    Zie je nou wel, 'Hans Wurz' heeft toch ooit wel iets aan de GPDA bijgedragen...

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 18:47
  • Sander

    Posts: 1.691

    SennaS? Hallo? Ben je daar nog? Ah oh, ok! Je bent te druk met selectief lezen!

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 06:30

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

