Veel Formule 1-coureurs hebben zich in de afgelopen weken kritisch uitgelaten over de nieuwe regels. Onder aanvoering van Max Verstappen werd er kritiek geuit op de grote rol van de elektrische componenten, terwijl ze ook wijzen naar de veiligheid. Volgens GPDA-voorzitter is de groepsapp van de coureurs inmiddels 'ontploft'.

Sinds dit jaar gelden er nieuwe regels in de Formule 1. De rol voor de elektrische componenten is daarbij veel groter dan dat het geval was in de voorgaande jaren. Dit zorgt voor veel frustratie bij Verstappen, die het omschrijft als anti-racen en hardop twijfelt aan zijn toekomst in de sport. Het zorgt ook voor gevaarlijke situaties, wat in Japan leidde tot een zware crash van Oliver Bearman. Hij moest uitwijken voor Franco Colapinto, die energie aan het sparen was en veel langzamer reed.

Wat is er aan de hand?

Bij de coureursvakbond GPDA maken ze zich zorgen. Voorzitter Alexander Wurz laat in de podcast Lift and Roast weten wat er aan de hand is: "De beroemde WhatsApp-groep voor coureurs, die ik in 2015 of 2016 heb opgericht, ontploft eigenlijk gewoon. De chat is actiever dan ooit, ik heb ze zelden zo actief gezien."

Wat zeggen de coureurs?

Het blijft volgens Wurz niet alleen bij klachten, want de coureurs willen zich constructief opstellen. Hij verklapt wat er besproken wordt: "De coureurs uiten emoties, ze komen met verschillende oplossingen, technische oplossingen en we bespreken hoe we alle mensen ervan kunnen overtuigen dat de coureurs gehoord moeten worden."

Wie vormen het front?

Alle Formule 1-coureurs maken deel uit van de GPDA, die naast oud-coureur Wurz nog een aantal voorzitters heeft. Twee daarvan zijn coureurs uit het huidige veld: George Russell en Carlos Sainz. Vooral Sainz was afgelopen weekend zeer kritisch op de gang van zaken in de Formule 1, en hij stelde dat er naar de veiligheid moest worden gekeken. Ook Verstappen wees naar de crash van Bearman, en hij hoopte dat dit voor verandering zou zorgen.