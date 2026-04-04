De toekomst van Max Verstappen is momenteel het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Na afloop van de Japanse Grand Prix twijfelde hij openlijk aan zijn toekomst, en stelde hij dat hij de komende weken en maanden gaat gebruiken om na te denken. GPDA-voorzitter Alexander Wurz stelt dat Verstappen van de sport houdt, en dat hij eigenlijk niet wil stoppen.

Verstappen stak zijn ergernis over de nieuwe Formule 1-regels niet onder stoelen of banken. Hij is geen fan van de grotere rol van de elektrische motorcomponenten, en stelde dat dit anti-racen is. Het feit dat de Red Bull-bolide nog geen racewinnaar is, helpt ook niet bepaald mee. Na de race in Japan stelde hij dat hij geen frustratie meer voelt, en zinspeelde hij op een vertrek uit de Formule 1 als alles zo blijft.

Wat heeft Verstappen gezegd over zijn toekomst?

Er ging een schok door de F1-wereld, en steeds meer coureurs lieten in Japan weten dat er iets moet gaan veranderen aan de regels. GPDA-voorzitter Alexander Wurz stelt in de podcast Lift and Roast dat Verstappen één van de actiefste leden is van de coureursvakbond.

Volgens de Oostenrijker wil Verstappen helemaal niet stoppen met racen in de Formule 1, maar moet er wel iets gaan veranderen: "Hij is eigenlijk één van de beste leden van de GPDA. Hij wil blijven, dat maakt hij ook wel duidelijk, omdat hij simpelweg van deze sport houdt. En dat hoort ook bij de GPDA."

Wat is de rol van de GPDA?

Naast Wurz zijn ook de actieve Formule 1-coureurs George Russell en Carlos Sainz bestuurders van de vakbond voor de coureurs in de Formule 1. Alle 22 coureurs in het veld zijn aangesloten bij de GPDA, maar ze hebben verder geen belangrijke rol bij de besluitvormingen binnen de sport. Wel kunnen ze druk uitoefenen op de hoge heren van de sport, iets wat Verstappen dus al op verbale wijze heeft gedaan door te dreigen met een pensioen.