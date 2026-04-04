Voorzitter rijdersvakbond geeft update over toekomst Verstappen

Voorzitter rijdersvakbond geeft update over toekomst Verstappen

De toekomst van Max Verstappen is momenteel het onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Na afloop van de Japanse Grand Prix twijfelde hij openlijk aan zijn toekomst, en stelde hij dat hij de komende weken en maanden gaat gebruiken om na te denken. GPDA-voorzitter Alexander Wurz stelt dat Verstappen van de sport houdt, en dat hij eigenlijk niet wil stoppen.

Verstappen stak zijn ergernis over de nieuwe Formule 1-regels niet onder stoelen of banken. Hij is geen fan van de grotere rol van de elektrische motorcomponenten, en stelde dat dit anti-racen is. Het feit dat de Red Bull-bolide nog geen racewinnaar is, helpt ook niet bepaald mee. Na de race in Japan stelde hij dat hij geen frustratie meer voelt, en zinspeelde hij op een vertrek uit de Formule 1 als alles zo blijft.

Wat heeft Verstappen gezegd over zijn toekomst?

Er ging een schok door de F1-wereld, en steeds meer coureurs lieten in Japan weten dat er iets moet gaan veranderen aan de regels. GPDA-voorzitter Alexander Wurz stelt in de podcast Lift and Roast dat Verstappen één van de actiefste leden is van de coureursvakbond.

Volgens de Oostenrijker wil Verstappen helemaal niet stoppen met racen in de Formule 1, maar moet er wel iets gaan veranderen: "Hij is eigenlijk één van de beste leden van de GPDA. Hij wil blijven, dat maakt hij ook wel duidelijk, omdat hij simpelweg van deze sport houdt. En dat hoort ook bij de GPDA."

Wat is de rol van de GPDA?

Naast Wurz zijn ook de actieve Formule 1-coureurs George Russell en Carlos Sainz bestuurders van de vakbond voor de coureurs in de Formule 1. Alle 22 coureurs in het veld zijn aangesloten bij de GPDA, maar ze hebben verder geen belangrijke rol bij de besluitvormingen binnen de sport. Wel kunnen ze druk uitoefenen op de hoge heren van de sport, iets wat Verstappen dus al op verbale wijze heeft gedaan door te dreigen met een pensioen.

NicoS

Posts: 20.572

De toekomst van Max ligt in handen van de mensen die de sport hebben vernagelt, aan hun de taak om dat te herstellen.

  • 5
  • 4 apr 2026 - 12:22
F1 Nieuws Max Verstappen Alexander Wurz Red Bull Racing

Reacties (10)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.374

    Duidelijk. Laatste artikel dus of Max gaat stoppen.

    • + 0
    • 4 apr 2026 - 11:52
  • Flexwing

    Posts: 324

    Als er niks gebeurd is max weg

    • + 2
    • 4 apr 2026 - 12:14
    • Spearhead

      Posts: 477

      Ben van dezelfde mening als u Flexwing.

      Maar zoals ik al hoorde in sommige podcasts zou er op zich niet zo heel veel kunnen aangepast worden. Maar laat ons hopen dat ze er toch iets op vinden want zoals het nu gaat, is het niet meer om aan te zien.
      Dit heeft nog maar weinig te zien met racen.

      • + 2
      • 4 apr 2026 - 12:22
  • NicoS

    Posts: 20.572

    De toekomst van Max ligt in handen van de mensen die de sport hebben vernagelt, aan hun de taak om dat te herstellen.

    • + 5
    • 4 apr 2026 - 12:22
  • Bertrand Gachot

    Posts: 439

    @LARRY, waar ben je nou, weer een pensioen-bericht! het gaat hard zo, einde van de dag graag een update!

    • + 0
    • 4 apr 2026 - 16:47
  • AUDI_F1

    Posts: 3.651

    Als de GPDA een statement wil maken dan is het simpel, je rijd in Maimi na de opwarm ronde de pit in en zet daar de auto stil (start wordt dan afgebroken). Na 5 (of 10) minuten ga je weer beginnen met een verkenningsronde, een opwarm ronde en dan de race. En dat kan ook in Canada, Monaco en Spanje. Alleen iedere keer langer blijven staan.

    • + 0
    • 4 apr 2026 - 18:53
    • Larry Perkins

      Posts: 64.101

      Dan rijdt de blote tietenparade nog wel een extra rondje, zodat het publiek niet de dupe wordt...

      • + 0
      • 4 apr 2026 - 19:41

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
