De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel discussie en controverse. De meningen van de coureurs lopen uiteen, maar de meeste zijn het erover eens dat deze manier van racen niet bij de sport hoort. Volgens GPDA-voorzitter Alexander Wurz willen de meeste coureurs radicale veranderingen zien.

De nieuwe regels hebben nog voor weinig enthousiasme gezorgd in de Formule 1-wereld. Fans kunnen niet genieten van het racen, en ook de coureurs zijn niet bepaald tevreden. Max Verstappen was de meest uitgesproken coureur, hij vindt dat het niets met racen te maken heeft en stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Daarnaast wijst men ook naar de veiligheid, al helemaal na de crash van Oliver Bearman in Japan.

Wat is de mening van de coureurs?

GPDA-voorzitter Wurz legt in de podcast Lift and Roast uit wat er speelt onder de coureurs: "De Formule 1 is een sport waar je volgas staat. Ik denk dat de meeste coureurs, ik wil niet zeggen allemaal, heel graag terug willen gaan naar de normale verbrandingsmotoren."

"Natuurlijk, we leven in de wereld van vandaag de dag, maar met synthetische en duurzame brandstoffen, kunnen we de richtlijnen voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid makkelijk halen. We zijn een wereldwijde sport, en we hebben het recht om op de lange termijn te kunnen bestaan."

Veiligheidszorgen

Daarnaast is Wurz ook van mening dat er naar veiligheid moet worden gekeken. Hij spoort de sport aan om in te grijpen: "Om veiligheidsredenen moeten we plotselinge pieken met de energie op hoge snelheden verbieden. Daar heb je een softwarepakket voor nodig dat standaard is, een pakket dat rekening houdt met de snelheid en de afstand. Dan kunnen we dit soort situaties niet meer zien."

"Het gevaar ontstaat nu dat als de snelheid niet lineair toeneemt, maar dat het abrupt verandert, zoals we hebben gezien bij Bearman."

Of er echt iets gaat veranderen, valt nog te bezien. In de komende weken staan er belangrijke vergaderingen op het programma, en daaruit zal blijken of er zal worden ingegrepen voor de Grand Prix van Miami.