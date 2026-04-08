F1-coureurs zijn het eens over radicale regelwijzigingen

De nieuwe Formule 1-regels zorgen voor veel discussie en controverse. De meningen van de coureurs lopen uiteen, maar de meeste zijn het erover eens dat deze manier van racen niet bij de sport hoort. Volgens GPDA-voorzitter Alexander Wurz willen de meeste coureurs radicale veranderingen zien.

De nieuwe regels hebben nog voor weinig enthousiasme gezorgd in de Formule 1-wereld. Fans kunnen niet genieten van het racen, en ook de coureurs zijn niet bepaald tevreden. Max Verstappen was de meest uitgesproken coureur, hij vindt dat het niets met racen te maken heeft en stelde dat hij gaat nadenken over zijn toekomst. Daarnaast wijst men ook naar de veiligheid, al helemaal na de crash van Oliver Bearman in Japan.

Wat is de mening van de coureurs?

GPDA-voorzitter Wurz legt in de podcast Lift and Roast uit wat er speelt onder de coureurs: "De Formule 1 is een sport waar je volgas staat. Ik denk dat de meeste coureurs, ik wil niet zeggen allemaal, heel graag terug willen gaan naar de normale verbrandingsmotoren."

"Natuurlijk, we leven in de wereld van vandaag de dag, maar met synthetische en duurzame brandstoffen, kunnen we de richtlijnen voor duurzaamheid en milieuvriendelijkheid makkelijk halen. We zijn een wereldwijde sport, en we hebben het recht om op de lange termijn te kunnen bestaan."

Veiligheidszorgen

Daarnaast is Wurz ook van mening dat er naar veiligheid moet worden gekeken. Hij spoort de sport aan om in te grijpen: "Om veiligheidsredenen moeten we plotselinge pieken met de energie op hoge snelheden verbieden. Daar heb je een softwarepakket voor nodig dat standaard is, een pakket dat rekening houdt met de snelheid en de afstand. Dan kunnen we dit soort situaties niet meer zien."

"Het gevaar ontstaat nu dat als de snelheid niet lineair toeneemt, maar dat het abrupt verandert, zoals we hebben gezien bij Bearman."

Of er echt iets gaat veranderen, valt nog te bezien. In de komende weken staan er belangrijke vergaderingen op het programma, en daaruit zal blijken of er zal worden ingegrepen voor de Grand Prix van Miami.

Reacties (8)

  919

    Posts: 4.223

    Ook bij geen twijfel, GAS!

    • + 2
    • 8 apr 2026 - 15:25
  Skoda F1

    Posts: 668

    Coureurs zijn het er allemaal over eens! Maar wat hebben hun er mee te maken?

    • + 1
    • 8 apr 2026 - 15:27
    f(1)orum

      Posts: 9.942

      Nothing, noppes, nada; F1 drivers are F1 car seat occupants!

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 15:35
    Skoda F1

      Posts: 668

      Juist.."Shut Your Piehole and do your Job Biatch"..

      • + 2
      • 8 apr 2026 - 15:42
    The Wolf

      Posts: 572

      juist.. "Shut your trap, quit bitching, just drive the motherfucker!"

      • + 1
      • 8 apr 2026 - 15:49
  Polleken

    Posts: 998

    Terug naar de verbrandingsmotoren.

    • + 4
    • 8 apr 2026 - 15:27
    The Wolf

      Posts: 572

      V twaalf motor erin, wat zeg ik: een V tweehonderd acht en tachtig duizend triljoen triljard motor!

      • + 0
      • 8 apr 2026 - 15:55

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AT Alexander Wurz -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land AT
  • Geb. datum 15 feb 1974 (52)
  • Geb. plaats Waidhofen an der Thaya, Lower Austria, Austria, AT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 1,86 m
Bekijk volledig profiel
