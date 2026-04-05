Andrea Kimi Antonelli en zijn team Mercedes hebben een geweldige seizoenstart achter de rug. Antonelli won twee van de eerste drie races, en hij is vooralsnog zijn teamgenoot George Russell de baas. Antonelli durft zich nog niet rijk te rekenen, en stelt dat Red Bull en Max Verstappen kunnen terugslaan.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn veel sneller dan de concurrentie, en ze gelden als de grote titelfavoriet. Antonelli leek het te moeten afleggen tegen zijn teamgenoot Russell, maar hij nam in China de macht over. Hij won op het circuit van Shanghai zijn eerste Grand Prix, en hij schreef daarna ook de Japanse Grand Prix op zijn naam.

Kan Red Bull terugslaan?

Mercedes heeft de sterkste auto van het veld, en dat geeft Antonelli ook toe in een interview met Bild: "Momenteel hebben we de overhand, dat klopt. Maar dat kan er over een paar races weer helemaal anders uitzien. Ferrari is al erg goed en ze komen snel met een grote update. Misschien zijn ze dan gelijkwaardig aan ons, of zelfs beter."

"McLaren kampt nu nog met een aantal problemen, maar op de lange termijn zouden ze dan weer een bedreiging kunnen vormen. En natuurlijk mogen we ook Red Bull niet vergeten. Voor hun eerste seizoen met eigen motoren zijn ze erg sterk. En ze hebben ook nog steeds veel potentie in hun krachtbron zitten."

Waarom rekent Antonelli zich nog niet rijk?

Antonelli rekent zich nog lang niet rijk, maar geeft tegelijkertijd ook toe dat Mercedes de auto zal blijven ontwikkelen: "Absoluut. We kennen de kracht van de basis die wij hebben gelegd, maar we mogen ook niet op onze lauweren gaan rusten. Kijk bijvoorbeeld naar 2022. Toen leek Ferrari het te kloppen team te zijn. Uiteindelijk won Red Bull toen beide wereldtitels. In 2024 verwachtte iedereen dat ze weer met Max zouden domineren, net als het jaar daarvoor."

"McLaren schudde daar de kaarten opnieuw toen ze met een update kwamen. Daarom zeg ik: we hebben nu een goede start gemaakt, maar we moeten wel gefocust blijven. Want er zit nog veel meer potentie in onze auto."