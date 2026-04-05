user icon
icon

Antonelli vreest voor Verstappen en Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Andrea Kimi Antonelli en zijn team Mercedes hebben een geweldige seizoenstart achter de rug. Antonelli won twee van de eerste drie races, en hij is vooralsnog zijn teamgenoot George Russell de baas. Antonelli durft zich nog niet rijk te rekenen, en stelt dat Red Bull en Max Verstappen kunnen terugslaan.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig in de Formule 1. Ze zijn veel sneller dan de concurrentie, en ze gelden als de grote titelfavoriet. Antonelli leek het te moeten afleggen tegen zijn teamgenoot Russell, maar hij nam in China de macht over. Hij won op het circuit van Shanghai zijn eerste Grand Prix, en hij schreef daarna ook de Japanse Grand Prix op zijn naam.

Kan Red Bull terugslaan?

Mercedes heeft de sterkste auto van het veld, en dat geeft Antonelli ook toe in een interview met Bild: "Momenteel hebben we de overhand, dat klopt. Maar dat kan er over een paar races weer helemaal anders uitzien. Ferrari is al erg goed en ze komen snel met een grote update. Misschien zijn ze dan gelijkwaardig aan ons, of zelfs beter."

"McLaren kampt nu nog met een aantal problemen, maar op de lange termijn zouden ze dan weer een bedreiging kunnen vormen. En natuurlijk mogen we ook Red Bull niet vergeten. Voor hun eerste seizoen met eigen motoren zijn ze erg sterk. En ze hebben ook nog steeds veel potentie in hun krachtbron zitten."

Waarom rekent Antonelli zich nog niet rijk?

Antonelli rekent zich nog lang niet rijk, maar geeft tegelijkertijd ook toe dat Mercedes de auto zal blijven ontwikkelen: "Absoluut. We kennen de kracht van de basis die wij hebben gelegd, maar we mogen ook niet op onze lauweren gaan rusten. Kijk bijvoorbeeld naar 2022. Toen leek Ferrari het te kloppen team te zijn. Uiteindelijk won Red Bull toen beide wereldtitels. In 2024 verwachtte iedereen dat ze weer met Max zouden domineren, net als het jaar daarvoor."

 "McLaren schudde daar de kaarten opnieuw toen ze met een update kwamen. Daarom zeg ik: we hebben nu een goede start gemaakt, maar we moeten wel gefocust blijven. Want er zit nog veel meer potentie in onze auto."

Sander

Posts: 1.703

If you no longer go for a gap that exists, you just pass him on the straight with your battery. (Antonelli 2026)

  • 10
  • 5 apr 2026 - 13:24
F1 Nieuws Max Verstappen Andrea Kimi Antonelli Mercedes Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Sander

    Posts: 1.703

    If you no longer go for a gap that exists, you just pass him on the straight with your battery. (Antonelli 2026)

    • + 10
    • 5 apr 2026 - 13:24
    • SennaS

      Posts: 11.947

      Heeft veel weg van de power drs van rbr waarmee ze vriend en vijand voorbij vlogen als sitting duck

      • + 3
      • 5 apr 2026 - 14:43
    • WickieDeViking

      Posts: 939

      🤡

      • + 5
      • 5 apr 2026 - 16:54
    • Robin

      Posts: 3.163

      Tjezus mina als dit geen stalken is 😂

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 18:50
    • WickieDeViking

      Posts: 939

      🤡🤡

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 20:24
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.177

      Deze Senna quote is a) niet van toepassing hier en b) hoe durf je die tijd te vergelijken met die belachelijke nep F1 anno nu........

      • + 2
      • 5 apr 2026 - 20:45
    • WickieDeViking

      Posts: 939

      Hij vergelijkt de uitspraak niet, hij bevestigt er juist mee dat het nu een neppe F1 is.

      • + 0
      • 5 apr 2026 - 20:56
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.049

      @Robin
      "Tjezus mina als dit geen stalken is..."
      Stel je niet zo aan, man! Kan je al wel zelf afvegen, Robin?

      Je hebt vast gezien op welke nietszeggende prietpraat de clown (terecht) aan Stickertje Senna werd getoond. Prikkende peuter.

      • + 1
      • 5 apr 2026 - 22:50
    • snailer

      Posts: 32.298

      Heeft nog veel meer weg met de party mode inhaalacties van de Mercedes

      Zal een voorbeeld geven. 2016 Silverstone. Het regent. Verstappen weet met de 3de auto van het veld achter Rosberg p3 te bezetten en Verstappen rijdt in de natte omstandigheden naar Rosberg toe. Vervolgens maakt hij voor mij de mooiste i haalactie van 2016. Met een auto die inferieur is ten opzichte van de Mercedes haalt Verstappen op een fantastische manier Rosberg in. Pure racecraft. Fantastisch. Direct rijdt Verstappen een paar snelste rondes. Maar dan komt er een droog spoor en de uber Mercedes van Hamilton rijdt weg van Verstaplen. Rosberg sluit het gat weer naar Verstappen. Echter blijft Rosberg achter Verstappen hangen. Hij kwam met de veel snellere auto Verstappen niet voorbij.
      Rosberg komt op de radio: Geen me nog 1 keer fulltime power aub.

      Rosberg krijgt toestemming en hij schakelt de party mode in. Direct vliegt hij Verstaplen voorbij. Alsof hij 500pk extra hybride power uit 2026 er bij kreeg. Niks racekraft. Effe gas er op. Doeiiii. Alleen ging toen de boel niet clippen na een full power boost. Het was volledig op basis van ice overschot.. gedeployed om eenvoudig in te halen.
      Mooiste 3de plek ooit. Hoewel me bij staat dat Veratappen alsnog p2 kreeg door een straf voor Rosberg.

      Overigens was de Ferrari de snelste auto. In de tweede Red Bull periode. Zowel met als zonder drs de hoogste topsnelheid. Kijk maar naar de races op Monza of Miami.

      • + 3
      • 5 apr 2026 - 23:09
    • Robin

      Posts: 3.163

      @glasvezel.. dat je het niet met me eens bent is uiteraard prima maar je opmerking over afvegen is weer van lachwekkend laag niveau.
      Maar ach…. Dat krijg je als je wickie gaat verdedigen 🤡

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 00:33
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.177

      @Wickie

      Ik houd van slechte woordgrappen maar dit is gewoon slechte flauwekul in mijn ogen.

      Totaal ongepast, vind ik.

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 00:52
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.049

      Laag niveau?! Kom op, Robin, jij reageert toch als een kleuter of niet? "... als dit geen stalken is..." En dan ook nog eens als reactie op zo'n kinderlijk simplistisch provocerende post, die we kennen van SennaS.

      Je kan toch wel érgens tegen? Of behoor jij tot de groep overgevoelig deugdzame figuren?!

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 01:25
    • Robin

      Posts: 3.163

      Dat ik het van laag niveau vind betekent niet dat ik er niet tegen kan snuggere Hein.
      Zie je mij gekwetst zijn?
      Door figuren als jij 😂

      • + 0
      • 6 apr 2026 - 02:29
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.925

    "Antonelli vreest voor Verstappen".

    Kijk, Kimi ziet er best goed uit.
    Hetzelfde met mij, ik zag er vroeger ook appetijtelijk ook.....maar daar is weinig tot niets meer van over.

    Dat Kimi nu zo bang is voor Max heeft niets met de skills van Max te maken, maar meer met zijn uiterlijk.
    Ieder normaal denkend mens zou dus 'n straatje omlopen als hij Max ziet lopen.
    Of je moet graag willen braken....

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 13:46
  • Schumi86

    Posts: 603

    Whaat Russel 2.0

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 14:23
  • F1 bekijker

    Posts: 201

    Hihi

    • + 2
    • 5 apr 2026 - 14:37
  • SennaS

    Posts: 11.947

    Ik geloof Kimi wel, hij zag ook hoe Russell aangepakt werd

    • + 0
    • 5 apr 2026 - 14:45
  • snailer

    Posts: 32.298

    Onnodige angst. De Mercedes motor is uber dominant. En daarbij is tot nu de Mercedes auto ook nog eens de beste auto.

    De rbpt is de derde motor, maar met 4 of 5 Mercedes aangedreven teams staan er daar 2,5 teams voor met mercedes motor.. plus 2 Ferrari aangedreven auto's.
    Waarschijnlijk lijk vormt de Red Bull Racing auto een groep die vecht om de 5de plek in de team pikorde samen met RB en audi.

    Ook de auto zelf is vrij matig. Vooral voor een top team.

    Niks aan de had voor Antonelli. Gewoon focussen op zichzelf. Russell is de enige die hem dit jaar van een kampioenschap af kan houden. Of hij kan zelf falen.

    • + 1
    • 5 apr 2026 - 23:19

JP Grand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

JPGrand Prix van Japan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.453
  • Podiums 127
  • Grand Prix 235
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar