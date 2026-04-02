Meer dan ooit staat de Formule 1 in de hele wereld ter discussie. De nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, die voor een complete metamorfose hebben gezorgd, hebben menig wenkbrauw in de paddock laten fronsen. De kijkcijfers na de Grand Prix van Japan wijzen er in ieder geval op dat er weinig vooruitgang is geboekt.

De F1 ziet er compleet anders uit dan voorgaande jaren. Mede omdat de motor van de nieuwe auto's voor de helft gedreven is door een batterij, moet de coureur meer managen en kan hij niet overal vol gas rijden. Dit resulteerde in bakken kritiek vanuit coureurs, teambazen en diversen uit de hele racerij.

Kijkcijfers drastisch omlaag

Tot zover bewijzen de kijkcijfers dat de FOM en de FIA met de nieuwe auto's een plank hebben misgeslagen. Met name in Spanje lijkt het dieptepunt te zijn bereikt. Na de GP van Japan is gebleken dat op de Spaanse F1-zender DAZN er slechts 63.000 duizend kijkers gesignaleerd zijn. Dit is maar liefst 49 procent minder dan normaal. Ongetwijfeld zal dit ook te maken hebben met het feit dat de lokale helden Fernando Alonso en Carlos Sainz ergens achterin het veld te bekennen zijn.

Ook in Frankrijk zijn de kijkcijfers bijna voor de helft omlaag gegaan. Op Canal Plus waren er tijdens de Japanse GP slechts 404.000 duizend kijkers, maar liefst 43 procent omlaag.

Daarbij hebben ook Oostenrijk en Duitsland behoorlijk wat kijkers ingeleverd tijdens de GP van Japan. Servus TV daalde maar liefst 36 procent en kwam daarmee uit op 269.000 duizend kijkers, terwijl Sky Sports met 342.000 duizend kijkers en verlies leed van 21 procent.

Antonelli-hype barst los

In Italië lijkt de hype rondom Andrea Kimi Antonelli te zijn losgebarsten. De 19-jarige pakte zijn eerste twee overwinningen in China en in Japan en greep zo meteen de leiding in het wereldkampioenschap. De ijzersterke start van de Mercedes-coureur is ook in Italië niet onopgemerkt gebleven. Daar waar de meesten terrein verloren qua kijkcijfers, stegen de kijkers bij Sky Sports Italia. Daar steeg het percentage met maar lieft 36 procent en kwam het aantal uit op 824.000 duizend kijkers.

Daarbij is het ook een feit dat Ferrari er veel beter voorstaat. Daar waar de Scuderia in 2025 geen enkele race won, hebben Charles Leclerc en Lewis Hamilton allebei al een podiumplek weten te bemachtigen in 2026.