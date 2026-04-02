Nieuwe auto's blameren Formule 1: Kijkcijfers drastisch gedaald

Meer dan ooit staat de Formule 1 in de hele wereld ter discussie. De nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, die voor een complete metamorfose hebben gezorgd, hebben menig wenkbrauw in de paddock laten fronsen. De kijkcijfers na de Grand Prix van Japan wijzen er in ieder geval op dat er weinig vooruitgang is geboekt. 

De F1 ziet er compleet anders uit dan voorgaande jaren. Mede omdat de motor van de nieuwe auto's voor de helft gedreven is door een batterij, moet de coureur meer managen en kan hij niet overal vol gas rijden. Dit resulteerde in bakken kritiek vanuit coureurs, teambazen en diversen uit de hele racerij. 

Kijkcijfers drastisch omlaag 

Tot zover bewijzen de kijkcijfers dat de FOM en de FIA met de nieuwe auto's een plank hebben misgeslagen. Met name in Spanje lijkt het dieptepunt te zijn bereikt. Na de GP van Japan is gebleken dat op de Spaanse F1-zender DAZN er slechts 63.000 duizend kijkers gesignaleerd zijn. Dit is maar liefst 49 procent minder dan normaal. Ongetwijfeld zal dit ook te maken hebben met het feit dat de lokale helden Fernando Alonso en Carlos Sainz ergens achterin het veld te bekennen zijn.

Ook in Frankrijk zijn de kijkcijfers bijna voor de helft omlaag gegaan. Op Canal Plus waren er tijdens de Japanse GP slechts 404.000 duizend kijkers, maar liefst 43 procent omlaag. 

Daarbij hebben ook Oostenrijk en Duitsland behoorlijk wat kijkers ingeleverd tijdens de GP van Japan. Servus TV daalde maar liefst 36 procent en kwam daarmee uit op 269.000 duizend kijkers, terwijl Sky Sports met 342.000 duizend kijkers en verlies leed van 21 procent. 

Antonelli-hype barst los

In Italië lijkt de hype rondom Andrea Kimi Antonelli te zijn losgebarsten. De 19-jarige pakte zijn eerste twee overwinningen in China en in Japan en greep zo meteen de leiding in het wereldkampioenschap. De ijzersterke start van de Mercedes-coureur is ook in Italië niet onopgemerkt gebleven. Daar waar de meesten terrein verloren qua kijkcijfers, stegen de kijkers bij Sky Sports Italia. Daar steeg het percentage met maar lieft 36 procent en kwam het aantal uit op 824.000 duizend kijkers. 

Daarbij is het ook een feit dat Ferrari er veel beter voorstaat. Daar waar de Scuderia in 2025 geen enkele race won, hebben Charles Leclerc en Lewis Hamilton allebei al een podiumplek weten te bemachtigen in 2026.

Reacties (40)

  • Cyril Ratatouille

    Posts: 3.334

    Goed nieuws, want money talks. Nog een paar van dit soort weekenden en sponsoren stappen ook op. Ik denk daarom dat ze de zaak heel snel gaan veranderen.

    • + 48
    • 2 apr 2026 - 16:55
    • hupholland

      Posts: 9.804

      in 2018 keken er volgens datzelfde lijstje slechts 33.000 mensen in Spanje. Dus met de regels heeft het weinig te maken. Verder is Italië een veel grotere markt en maakt die stijging daar de verliezen van de rest van het lijstje grotendeels goed.
      Overigens mag je afvragen waar de F1 uberhaupt naartoe is gegaan, er schenen toch altijd honderden miljoenen te kijken, met dit lijstje van toch wel een aantal grote autosportlanden kom je amper aan 2 miljoen, of het nu om 2025 of 2026 gaat. Maar ga vooral gelijk weer allemaal lopen schreeuwen als een statistiek je op een bepaalde manier goed uitkomt. Het wordt steeds sneuer wat dat betreft.

      • + 12
      • 2 apr 2026 - 17:38
    • 919

      Posts: 4.190

      Dus...

      De statistiek komt je op een bepaalde manier niet goed uit?

      • + 25
      • 2 apr 2026 - 17:45
    • hupholland

      Posts: 9.804

      statistieken zijn ook maar statistieken. Volgens de statistieken is Hamilton beter dan Verstappen. Is wat mij betreft niet zo, maar volgens bepaalde cijfers wel. Volgens andere statistieken hebben vorig jaar 400.000 Viaplay abonnee's (in NL en Scandinavië) opgezegd. Dus een daling in race 3 tov race 3 vorig jaar kan ook zeker voor een deel nog te maken hebben met 2025. En zo zijn er nog veel meer kanttekeningen te plaatsen, maar dat is hier toch aan dovemansoren gericht.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 18:02
    • 919

      Posts: 4.190

      De statistiek komt je dus op een bepaalde manier niet goed uit.

      • + 17
      • 2 apr 2026 - 18:04
    • NicoS

      Posts: 20.561

      Maakt niet uit waar je leest, wat je leest, er zijn maar enkele personen die deze regels leuk vinden.
      Er zal kennelijk wel ergens iets mis zijn met de huidige F1….
      Je kunt natuurlijk blijven ontkennen, maar als zelfs Will Buxton zwaar teleurgesteld is in hoe de F1 op dit moment is, en hij is lang niet de enige, dan weet je dat er iets niet goed zit.
      Steeds meer coureurs klagen, en dat zal niet zomaar voorbij gaan.
      Er zal echt iets moeten gebeuren, want elke race die er gereden wordt onder de huidige regels, zullen de negatieve geluiden steeds sterker worden, en steeds meer kijkers het allemaal wel geloven, die vinden een beknopte samenvatting meer dan genoeg.

      • + 31
      • 2 apr 2026 - 18:11
    • hupholland

      Posts: 9.804

      geen idee, ik heb de cijfers in Spanje gezien en die schieten echt alle kanten op. Daarnaast is er dus een flinke stijging in Italië, wat eigenlijk mijn beeld wel bevestigd dat het gevoel over de nieuwe regels heel erg bepaald wordt door de mate van succes. Maar goed, ik denk niet zo zwart/wit als de meesten hier, dus ik geloof ook best dat er onder dat gevoel van teleurstelling ook echt zorgen over de nieuwe regels zijn. Ik zit zeg maar meestal een beetje in het midden tussen de schreeuwende kampen in. Vreselijk dat tegenwoordig, mede dankzij het internet elke discussie zo in extremen gevoerd moet worden.

      • + 2
      • 2 apr 2026 - 18:15
    • snailer

      Posts: 32.273

      Ik ben het in die zin eens dat statistiek gebruiken een manier is om onderbouwd te liegen.

      Vooral in de politiek zijn daar voorbeelden van:
      Partij a gebruikt een statitistisch onderzoek om een gekozen standpunt te onderbouwen met stats.
      Partij b gebruikt de zelfde statistieken, maar dan om het gekozen standpunt van die partij te kiezen. En die staat dan lijnrecht op het standpunt van partij a.

      Kijkcijfers is lastig, omdat er nu zo enorm veel manieren zijn om te kijken. Per land. En dan zijn er ook de illegale kijkers, b.v. via ip tv. Er zijn vaak ook 2 of 3 gezinnen die kijken via 1 f1tv abo.
      In veel landen wordt er over dat hele land in krogen gekeken.

      Kijkcijfers bij F1 (en voetbal kloppen niet. Daarbij zien wa aan viaplay dat de kijkmethode per jaar enorm sterk kan verschuiven.


      Als ik om he heen kijk zie ik vooral de wat oudere garde afhaken. Ik hoor daar zelf bij overigens.

      Maar juist netflix toont dat F1 niet slecht gaat. Die gaan niet seizoen na seizoen doen als er amper wordt gekeken. EN juist de Netflix garde is de nieuwe doelgroep. Die vinden het fijn als er af en toe een crash is en die krijgen een stijffie als iemand inhaalt en vervolgens de direct wordt terug ingehaald doordat de batterijen plots leeg zijn.
      F1 gaat wel overleven. alleen zal er een ander publiek gaan kijken.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 19:12
    • Patrace

      Posts: 6.625

      @hupholland:: er kijken ook wel honderden miljoenen over een heel seizoen.
      Dit waren pakweg 2 miljoen voor 1 race. Met 24 races (nu 22) loopt het voor die paar landen al op tot zo’n 50 miljoen.
      En dan zijn er wereldwijd natuurlijk nog veel meer landen, waarvan sommige nog veel meer kijkers trekken, zoals in China.
      Daarnaast worden er ook beelden op sociale media gedeeld die worden bekeken.
      Dat alles opgeteld geeft je dan wel een totaal van enkele honderden miljoenen kijkers.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 20:24
    • Regenrace

      Posts: 2.551

      F1 is een mondiale sport. Dat het in landjes op en neer gaat zal ze een worst wezen; het gaat hen om het grotere plaatje. Als je zag hoe vol de tribunes in China zaten en ze daar ook steeds beter weten wie wie is, vermoed ik de kijkcijfers daar in de lift zitten. In die zin heeft Hupholland gelijk - dit zijn gewoon selectief geshopte cijfers (die 919 wellicht goed uitkomen?).
      Zelf heb ik een paar dagen geleden geprobeerd de mondiale trend boven water te krijgen maar dat is me niet gelukt. Wat je vindt is een diffuus beeld, met plussen en minnen her en der, maar geen duidelijke trend. Daarvoor is kennelijk nog een beetje te vroeg. Ook wordt erop gewezen dat 2025 een topjaar was. Als dat wordt geëvenaard kun je dat rustig als een succes uitleggen.
      In ieder geval, wat ze hier doen, is wel duidelijk tendentieus - je verwacht ook niet anders van zo'n benepen beuter site.

      • + 4
      • 2 apr 2026 - 20:30
    • Larry Perkins

      Posts: 64.053

      Heb je deze inmiddels bekeken @Snailer?
      Want te reageerde er niet op.

      Hier vertelt Max (nog eens!) precies hoe het zit, het gaat hem puur om de f*cking regels
      https://x(.)com/SCUDERIAFEMBOY/status/2038704722899607574
      (BBC, 3,17 minuten)

      * haakjes verwijderen (herhaalde plaatsing)

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 21:47
    • Mick34

      Posts: 1.294

      Dat de circuits uitverkocht waren zegt dus helemaal niets... Ten eerste kom je daar vooral voor de sfeer en het gevoel van de F1 en niet om echt racen te kunnen bekijken. Dat zie je over een hele ronde het beste via de tv.

      Maar het belangrijkste; de meeste kaartjes zullen maanden geleden besteld zijn. Bij TV kijken kun je direct beslissen het niet meer te doen. Circuit bezoekers kunnen dat niet.

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 22:41
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.334

      Het is vrij eenvoudig om de verhouding ICE/batterij te veranderen. Gezien de veiligheidsrisico's, zie ik ze dat wel aanpassen. Dan moet men wel de regels brandstofverbruik en turbodruk versoepelen. FIA kan dat onder het mom van veiligheid gewoon doordrukken. Gezien de kritiek van publiek en coureurs kunnen ze dat maar beter snel even doen.

      • + 6
      • 2 apr 2026 - 23:35
    • snailer

      Posts: 32.273

      Dat kan Verstappen nooit hebben gezegd. Die zegt geen f*cking regels.

      Dan krijgt hij een taakstraf namelijk. En een boete van 50k.

      • + 1
      • 3 apr 2026 - 02:48
    • 919

      Posts: 4.190

      ”(die 919 wellicht goed uitkomen?).”

      Haal wellicht maar weg hoor, en het betreft denk ik iedereen inclusief jezelf. Een val in kijkers is positief voor iedereen die verandering wil zien in de huidige belachelijke regelgeving die niets meer met racen te maken heeft.

      • + 3
      • 3 apr 2026 - 08:09
    • JM_K

      Posts: 1.241

      Uitslagen van onderzoeken kun je net zo makkelijk manipuleren.

      Laten eerst wat races verder kijken.. .. de eerste 3 races waren in ieder geval uitverkocht. Ik heb in ieder geval genoten van de eerste 3 races

      • + 0
      • 3 apr 2026 - 10:01
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.334

      Dat ben je een van de weinigen, maar dat kan natuurlijk. Het is echter ook levensgevaarlijk en daar kan niemand aan voorbijgaan.

      De analyse van de cijfers slaat sowieso nergens op, want het gaat erom dat de cijfers sinds de start van het seizoen enorm gekelderd zijn en dat gaat alleen maar erger worden. Er zijn bijvoorbeeld ook veel mensen die hun abonnement al hebben opgezegd, maar waarvan het pas over enkele weken of maanden daadwerkelijk afloopt.

      • + 4
      • 3 apr 2026 - 10:45
  • meister

    Posts: 4.264

    Go Woke Go Broke
    En FaFo, Fuck around Find out.

    • + 19
    • 2 apr 2026 - 17:02
  • Nomar

    Posts: 855

    Goh, wie had dat nou gedacht!

    • + 3
    • 2 apr 2026 - 17:06
  • f(1)orum

    Posts: 9.912

    Ik ben wel benieuwd of deze cijfers dan ten opzichte van vorig jaar of de vorige race zijn, eigenlijk.

    • + 1
    • 2 apr 2026 - 17:07
  • monzaron

    Posts: 884

    Toto zal er alles aan doen om grote veranderingen uit te sluiten of ver vooruit te schuiven. En op eventuele kleine veranderingen zijn zij, MB al op voor voorbereid. Ik denk aan veel politiek geneuzel de komende 3-4 maanden ☺️

    • + 7
    • 2 apr 2026 - 17:21
  • Larry Perkins

    Posts: 64.053

    Ik ga de komende drie-en-een-halve week ook niet kijken...

    • + 9
    • 2 apr 2026 - 17:45
    • Pietje Bell

      Posts: 34.108

      "drie-en-een-halve week"

      Begint bij jou op maandag het GP weekend?

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 19:44
    • nr 76

      Posts: 7.398

      Ja, want dan os het RAWE-CEEK!!

      • + 0
      • 2 apr 2026 - 20:03
    • Ferrari412T1

      Posts: 501

      Ik kijk sowieso niet meer na de race in Australie! Waardeloze bagger is dit geworden!

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 10:29
  • Larry Perkins

    Posts: 64.053

    Bij de Spaanse F1-zender DAZN zijn de kijkcijfers voornamelijk gekelderd omdat de knappe vriendin van Alonso met zwangerschapsverlof is. De Spanjolen missen haar zwoele, passionele stemgeluid en dito verschijning.
    Dat de sukkeltjes dat niet hebben opgemerkt...

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 17:55
  • Rimmer

    Posts: 13.203

    Ik heb VT1 en VT2 in Australië gekeken. Daarna VT1 in China en de sprint. In Japan heb ik de kwali gezien. Dat was genoeg,
    Voor iemand die vanaf 94 eigenlijk geen race gemist heeft een zeer triest resultaat maar het geeft aan dat het gewoon geen moer aan is. Ik juich de prestaties van Kimi toe en de strijd met Russell zou op zichzelf al een reden zijn om toch te kijken maar dit is geen racen.
    Ik heb in totaal zo’n 5 Formule E races gezien. Daarna nooit meer. Zelfde verhaal.
    Gelukkig ben ik niet alleen. Dat doet mij deugd. Ik zal mijn Viaplee ook maar demonstratief opzeggen. Hopelijk wordt het volgend jaar dan weer wat, helaas wel zonder Max maar dat is dan maar zo.

    • + 13
    • 2 apr 2026 - 19:35
    • Erwinnaar

      Posts: 5.628

      Vond de formule e in Jarama juist een verademing (op het geluid na). Was prima te pruimen eindelijk. Dus f1 ook maar op dat circuit. De wagens passen simpelweg niet op de huidige banen op Monaco , Hongarije en misschien Zandvoort na. Dus 20 races door het putje. Kleine korte baantjes met korte rechte stukjes prima.

      De rest ene drama. Met dieptepunten Monza, Silverstone, Baku, Spa.

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 20:09
  • Bertrand Gachot

    Posts: 434

    Ik woon al 24 jaar in Spanje ( Baskenland)helft van het jaar) en om heel eerlijk te zijn, kijkt er echt niemand die ik ken naar de f1, voor Alonso tijdperk werd het niet eens uitgezonden, als je het over racen of gp’s hebt dan hebben ze het over MotoGP, sporten in Spanje eerst voetbal, dan hele tijd niks, dan basketbal dan weer hele tijd niks, dan ieder land binnen Spanje zijn eigen debiele volkssport ( zoals in Baskenland en Andalusië etc) dan wielrennen en moto gp, golf en dan misschien f1. F1 betekent echt niks in Spanje.

    • + 4
    • 2 apr 2026 - 21:02
    • ThisGuy

      Posts: 1.684

      Ik heb zo het idee dat zelfs het stierenvechten meer kijkers trekt dan F1

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 21:39
    • Bertrand Gachot

      Posts: 434

      @thisguy, na een paar jaar hybride is het traditioneel stieren vechten nu 100% elektrisch geworden, zeker na het superclippen haakten de vaste kijkers af. Zonder gekheid, het stierenvechten is echt bijna overal gestopt, en dat is beter ook echt diermishandeling!

      • + 3
      • 2 apr 2026 - 21:46
    • ThisGuy

      Posts: 1.684

      Het heeft lang geduurd maar de Spanjaarden leren blijkbaar wel. Mooi zo.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 22:02
    • Bertrand Gachot

      Posts: 434

      @mezelf ik heb even de kijkcijfers erbij gehaald, de laatste rugby wedstrijd in baskenland werd bekeken door 200 duizend mensen! Dus in mijn regio met 2 miljoen mensen. Vergelijk dat eens met de f1 60 duizend kijkers voor heel spanje (50 miljoen), zoals gezegd de F1 betekent helemaal niks in Spanje (spanje bestaat trouwens ook niet), autonome landen.

      • + 1
      • 2 apr 2026 - 23:34
    • snailer

      Posts: 32.273

      Ik heb familie in de regio Valecia. Het zijn eigenlijk allemaal lieve mensen. Maar zodra de politiek aan gaat, dan worden ze plots helemaal rechts. Ze hebben het dan over wapens gebruiken richting bepaalde groeperingen.
      Maar goed. Ik herken wat je zegt. Laatste keer dat ik er was. Ongeveer in 2018. Toen keek men alles van F1. Moet zeggen wel illegaal.

      Ze waren overtuigd dat Sainz exceptioneel was en net zo goed zou worden als Alonso.

      Support is er wel Spanjaarden hadden in die wijk allemaal schotels met decoders. Illegaal.

      Mogelijk is het streek gebonden.

      • + 2
      • 3 apr 2026 - 07:27
  • AUDI_F1

    Posts: 3.646

    De daling bij Servus TV is te danken dat Dr. Helmut Marko er niet meer bij is :-)

    • + 1
    • 3 apr 2026 - 00:00
  • Supa

    Posts: 2.688

    Knap hoe die gast aan de cijfers komt.

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 07:19
  • Trelas

    Posts: 1.140

    In de woorden van een 2-voudig wereldkampioen: KARMAAAAA!! 😂🤣

    (en logisch natuurlijk)

    • + 0
    • 3 apr 2026 - 15:10

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

