Verstappen moet vrezen: "Weet niet of Red Bull hier bovenop komt"

Verstappen moet vrezen: "Weet niet of Red Bull hier bovenop komt"

Max Verstappen bevindt zich in een van zijn moeilijkste fases in zijn Formule 1-carrière. Daar waar de Nederlander de afgelopen jaren meedeed om overwinningen en podiumplekken, vecht hij nu achterin het middenveld met een matige RB22. Volgens voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers, heeft Red Bull Racing een jasje uitgedaan. 

Verstappen en Red Bull waren de afgelopen jaren een van de toonaangevende figuren in de F1. Met vier achtereenvolgende wereldtitels drukte de Nederlander dan ook zijn stempel in het zogenaamde 'grondeffect-tijdperk'. Maar dit jaar zijn de kaarten anders geschud. Met de entree van de nieuwe reglementen en compleet nieuwe auto's op de grid, heeft de 28-jarige na drie races nog geen podium weten te bemachtigen. Op dit moment lijken Mercedes, Ferrari en ook McLaren te sterk. 

Albers ziet Red Bull worstelen

Volgens Albers heeft het team van Verstappen de afgelopen jaren performance verloren, mede door het vertrek van een aantal kopstukken. "Dat team was zo dominant, maar is uiteindelijk uit elkaar gevallen", zo benadrukt de Nederlander in de F1-podcast van de Telegraaf. "De kerstboom waar iedereen in zat, die zijn allemaal naar andere teams gegaan." 

Hiermee doelt Albers op het feit dat onder andere Adrian Newey is vertrokken en de druk volledig kwam te liggen bij de nieuwe ontwerper Pierre Waché. "Hij moest toen alleen de kar gaan trekken en ik vond het niet zo succesvol, met alle respect. Heel veel updates functioneerden niet, daarna op het einde kwamen ze er weer bij, maar het karakter van de auto bleef een draak. Dan is met de nieuwe reglementen de basis van de dominante auto helemaal weg en moet je opnieuw beginnen, er moet een gigantische job gebeuren", zo vervolgde Albers. 

Krijgt Verstappen nog een winnende auto?

Of Red Bull daadwerkelijk de achterstand naar Mercedes, Ferrari en McLaren gaat dichten, moet Albers nog maar zien. "Met alle respect, ik weet niet of Red Bull hier bovenop gaat komen en of ze weer een dominante auto kunnen bouwen. Ik denk dat als de FOM en de FIA het straks met die batterij voor elkaar gaan krijgen en dat iedereen wat dichter bij elkaar komt, dat vegen we dan even aan de kant. Maar gaat Red Bull hier bovenop komen nadat ze zoveel topmensen zijn verloren?", zo sloot Albers uiteindelijk af. 

Red Bull heeft in ieder geval een aantal weken om de RB22 te verbeteren voor Verstappen in Miami. Door de situatie in het Midden-Oosten zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt en is de komende race pas weer op 3 mei. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Christijan Albers Red Bull Racing

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 316

    Er is maar 1 oplossing weg gaan bij redbull.
    Bij Mercedes of ferrari rijden.

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 12:26
    • Pietje Bell

      Posts: 34.043

      Want daar hoeven ze de accu niet te op te laden op de meest idiote momenten?

      • + 4
      • 31 maa 2026 - 12:28
  • Pietje Bell

    Posts: 34.043

    Hier word je weer even vrolijk van. Geluid erbij:

    x.com/maxsredbull/status/2038890545829785706

    • + 0
    • 31 maa 2026 - 12:26
  • f(1)orum

    Posts: 9.857

    "Volgens voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers, heeft Red Bull Racing een jasje uitgedaan. "
    Volgens mij betekent een 'jas hebt uitgedaan' dat je bent afgevallen, maar dat is bij de RB22 nu juist totaal niet het geval.

    • + 2
    • 31 maa 2026 - 12:31
    • Pietje Bell

      Posts: 34.043

      Scherp!!

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:32
    • f(1)orum

      Posts: 9.857

      Yep @Pietje; ik had, net als Albers, even een momentopname....

      • + 0
      • 31 maa 2026 - 12:35

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

