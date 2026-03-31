Max Verstappen bevindt zich in een van zijn moeilijkste fases in zijn Formule 1-carrière. Daar waar de Nederlander de afgelopen jaren meedeed om overwinningen en podiumplekken, vecht hij nu achterin het middenveld met een matige RB22. Volgens voormalig Formule 1-coureur Christijan Albers, heeft Red Bull Racing een jasje uitgedaan.

Verstappen en Red Bull waren de afgelopen jaren een van de toonaangevende figuren in de F1. Met vier achtereenvolgende wereldtitels drukte de Nederlander dan ook zijn stempel in het zogenaamde 'grondeffect-tijdperk'. Maar dit jaar zijn de kaarten anders geschud. Met de entree van de nieuwe reglementen en compleet nieuwe auto's op de grid, heeft de 28-jarige na drie races nog geen podium weten te bemachtigen. Op dit moment lijken Mercedes, Ferrari en ook McLaren te sterk.

Albers ziet Red Bull worstelen

Volgens Albers heeft het team van Verstappen de afgelopen jaren performance verloren, mede door het vertrek van een aantal kopstukken. "Dat team was zo dominant, maar is uiteindelijk uit elkaar gevallen", zo benadrukt de Nederlander in de F1-podcast van de Telegraaf. "De kerstboom waar iedereen in zat, die zijn allemaal naar andere teams gegaan."

Hiermee doelt Albers op het feit dat onder andere Adrian Newey is vertrokken en de druk volledig kwam te liggen bij de nieuwe ontwerper Pierre Waché. "Hij moest toen alleen de kar gaan trekken en ik vond het niet zo succesvol, met alle respect. Heel veel updates functioneerden niet, daarna op het einde kwamen ze er weer bij, maar het karakter van de auto bleef een draak. Dan is met de nieuwe reglementen de basis van de dominante auto helemaal weg en moet je opnieuw beginnen, er moet een gigantische job gebeuren", zo vervolgde Albers.

Krijgt Verstappen nog een winnende auto?

Of Red Bull daadwerkelijk de achterstand naar Mercedes, Ferrari en McLaren gaat dichten, moet Albers nog maar zien. "Met alle respect, ik weet niet of Red Bull hier bovenop gaat komen en of ze weer een dominante auto kunnen bouwen. Ik denk dat als de FOM en de FIA het straks met die batterij voor elkaar gaan krijgen en dat iedereen wat dichter bij elkaar komt, dat vegen we dan even aan de kant. Maar gaat Red Bull hier bovenop komen nadat ze zoveel topmensen zijn verloren?", zo sloot Albers uiteindelijk af.

Red Bull heeft in ieder geval een aantal weken om de RB22 te verbeteren voor Verstappen in Miami. Door de situatie in het Midden-Oosten zijn de races in Bahrein en Saoedi-Arabië geschrapt en is de komende race pas weer op 3 mei.