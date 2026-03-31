Max Verstappen is gearriveerd op de Nürburgring Nordschleife waar hij vandaag een GT3-test uitvoert. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reisde gisteravond af naar Duitsland, en werd vanochtend op het iconische circuit gespot. Opvallend genoeg rijdt zijn team niet rond met één, maar met twee Mercedessen.

Verstappen neemt over anderhalve maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op dit avontuur. Twee weken geleden nam hij deel aan de NLS2-race en in de april-break van de Formule 1 zal hij vaker op de Ring te vinden zijn. Zoals GPToday.net afgelopen weekend wist te melden, werkt hij vandaag een test af met zijn Mercedes-AMG GT3 op de Nordschleife.

Uitdagende omstandigheden

Op beelden die vanochtend uitlekten is te zien hoe twee Mercedessen in de kleuren van Verstappen Racing over de Nordschleife rijden. De coureurs doen overduidelijk voorzichtig, want het is momenteel zeer koud in de Eifel. Vanochtend hing er mist op het circuit en was het gras in de uitloopzones wit van de vorst.

Verstappen zal vandaag meters gaan maken tijdens de test, waarna hij vanavond weer huiswaarts keert. Wie de tweede auto bestuurt, is niet bekend. Verstappens GT3-teamgenoot Jules Gounon hintte gisteren al op het feit dat hij zou afreizen naar de Ring. De kans is dus groot dat de in Andorra woonachtige Fransman ook aanwezig is in de Groene Hel.

Wat zijn de plannen voor de komende weken?

Verstappen zal tijdens de 24 uur van de Nürburgring zijn auto delen met Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Tijdens de NLS2-race deelde Verstappen zijn auto met Juncadella en Gounon, en het is de verwachting dat hij samen met Auer in actie zal komen tijdens de kwalificatieraces in april. In Japan liet Verstappen al doorschemeren dat de kans zeer groot was dat hij hier aan de start zal verschijnen. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij immers meer tijd.

Verstappen sloot wel uit dat zijn team aan de start zal verschijnen van de NLS3-race. De Nederlander stelde dat zijn team dan deelneemt aan een race op Paul Ricard. In Japan liet Verstappen weten dat hij graag nog in de regen en in het donker op de Ring wilde rijden. De baanomstandigheden van vandaag bieden hem in ieder geval weer een kans om veel ervaring op te doen.