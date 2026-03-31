Verstappen zit niet stil en komt direct in actie op ijskoude Nürburgring

Max Verstappen is gearriveerd op de Nürburgring Nordschleife waar hij vandaag een GT3-test uitvoert. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reisde gisteravond af naar Duitsland, en werd vanochtend op het iconische circuit gespot. Opvallend genoeg rijdt zijn team niet rond met één, maar met twee Mercedessen.

Verstappen neemt over anderhalve maand deel aan de 24 uur van de Nürburgring, en hij wil zich zo goed mogelijk voorbereiden op dit avontuur. Twee weken geleden nam hij deel aan de NLS2-race en in de april-break van de Formule 1 zal hij vaker op de Ring te vinden zijn. Zoals GPToday.net afgelopen weekend wist te melden, werkt hij vandaag een test af met zijn Mercedes-AMG GT3 op de Nordschleife.

Uitdagende omstandigheden

Op beelden die vanochtend uitlekten is te zien hoe twee Mercedessen in de kleuren van Verstappen Racing over de Nordschleife rijden. De coureurs doen overduidelijk voorzichtig, want het is momenteel zeer koud in de Eifel. Vanochtend hing er mist op het circuit en was het gras in de uitloopzones wit van de vorst.

Verstappen zal vandaag meters gaan maken tijdens de test, waarna hij vanavond weer huiswaarts keert. Wie de tweede auto bestuurt, is niet bekend. Verstappens GT3-teamgenoot Jules Gounon hintte gisteren al op het feit dat hij zou afreizen naar de Ring. De kans is dus groot dat de in Andorra woonachtige Fransman ook aanwezig is in de Groene Hel.

Wat zijn de plannen voor de komende weken?

Verstappen zal tijdens de 24 uur van de Nürburgring zijn auto delen met Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer. Tijdens de NLS2-race deelde Verstappen zijn auto met Juncadella en Gounon, en het is de verwachting dat hij samen met Auer in actie zal komen tijdens de kwalificatieraces in april. In Japan liet Verstappen al doorschemeren dat de kans zeer groot was dat hij hier aan de start zal verschijnen. Door het schrappen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft hij immers meer tijd.

Verstappen sloot wel uit dat zijn team aan de start zal verschijnen van de NLS3-race. De Nederlander stelde dat zijn team dan deelneemt aan een race op Paul Ricard. In Japan liet Verstappen weten dat hij graag nog in de regen en in het donker op de Ring wilde rijden. De baanomstandigheden van vandaag bieden hem in ieder geval weer een kans om veel ervaring op te doen.

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Red Bull Racing
