Verstappen spoelt dinsdag F1-teleurstelling weg met speciale Nürburgring-test

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen spoelt dinsdag F1-teleurstelling weg met speciale Nürburgring-test

Max Verstappen heeft een rampzalig raceweekend in Japan achter de rug. Na de teleurstellende race op het circuit van Suzuka stapte hij snel het vliegtuig in, terug naar huis. Hij zal niet lang in zijn woonplaats Monaco blijven hangen, want het lijkt er sterk op dat hij deze week weer op de Nürburgring te vinden is.

Verstappen kwam op het circuit van Suzuka slechts op de achtste plek over de streep. De teleurstelling was groot bij de Nederlander, die zelfs hardop speculeerde over het stoppen met de Formule 1. Verstappen geniet meer van het racen in GT3-auto's, zoals op de Nürburgring. Het lijkt erop dat hij dinsdag weer op de Ring te vinden is. Verstappen vliegt morgenavond naar Keulen, wat in de buurt van de Nürburgring ligt. Op dinsdag is hij waarschijnlijk op de Ring te vinden, waarna hij die avond terugvliegt.

Verstappen is nu nog bezig met de terugvlucht vanuit Japan. Een paar uur na het vallen van de vlag werd hij per helikopter naar het vliegveld gebracht, vanaf waar hij koers zette naar huis. Verstappens privéjet is ondertussen weer op weg naar het vliegveld van Nice, wat vlakbij zijn woonplaats Monaco ligt. Tussendoor zullen ze nog wel een korte tankstop maken op het vliegveld van de Georgische hoofdstad Tbilisi.

Voorbereiden op de grote race

Vanaf daar vliegen Verstappen en zijn entourage terug naar huis. Op maandagavond staat de volgende vlucht al gepland, want dan zullen ze doorvliegen naar Keulen. De kans is dus zeer groot dat Verstappen vanaf daar doorreist naar de Nürburgring Nordschleife, om zich te gaan voorbereiden op de 24 uur van de Nürburgring.

Ter voorbereiding op dit nieuwe avontuur nam Verstappen anderhalve week geleden al deel aan de NLS2-race. Samen met Jules Gounon en Daniel Juncadella wist hij zijn Mercedes-AMG GT3 naar de overwinning te sturen. Uren later werden ze echter gediskwalificeerd, omdat ze zeven in plaats van de toegestane zes bandensets hadden gebruikt.

Wat zijn de plannen voor april?

Door het wegvallen van de Grands Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië heeft Verstappen meer kansen om te rijden op de Ring. In Japan liet Verstappen al weten dat het voor zijn team niet mogelijk is om deel te nemen aan de NLS3-race op 11 april, maar dat de kans aanwezig is dat hij op 18 en 19 april aan de start verschijnt van de kwalificatieraces voor de 24uurs-race. Op dit moment staat alleen Lucas Auer ingeschreven in de auto, en Verstappen kan hem gezelschap gaan houden.

Of Auer dinsdag ook te vinden is op de Nürburgring Nordschleife, is nog niet duidelijk. Ook Gounon en Juncadella zouden kunnen testen, terwijl Verstappens protegé Chris Lulham in een ander kampioenschap ook met de Mercedes rijdt. 

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

