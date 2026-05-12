Hadjar zelfverzekerd: "Volgend jaar ga ik met Red Bull races winnen"

Isack Hadjar heeft zich opvallend optimistisch uitgelaten over de toekomst van Red Bull. Het jonge talent, dat dicht tegen de top van de Oostenrijkse renstal aanzit, verwacht dat het team binnen afzienbare tijd opnieuw over een absolute topwagen zal beschikken. Volgens Hadjar staat er richting 2027 een flinke stap vooruit op de planning.

Hadjar ziet veel potentie bij Red Bull

Hadjar heeft er vertrouwen in dat Red Bull de komende seizoenen een stevige ontwikkeling zal doormaken. De Fransman verwacht dat het team tegen begin 2027 een wagen heeft gebouwd die een enorme stap vooruit heeft gezet ten opzichte van de huidige situatie.

“Begin 2027 staan we er volgens mij veel sterker voor en zullen we enorme vooruitgang hebben geboekt met de auto”, klinkt het overtuigd bij Hadjar.

‘Volgend jaar al races winnen’

De jonge coureur denkt bovendien dat Red Bull al sneller opnieuw voor zeges kan strijden. Volgens Hadjar zal de renstal volgend seizoen al over een wagen beschikken die goed genoeg is om mee te doen voor overwinningen.

“Volgend seizoen moeten we al kunnen starten met een auto waarmee races gewonnen kunnen worden. En ik verwacht dat ik daar gewoon deel van uitmaak”, aldus Hadjar, die duidelijk vertrouwen uitspreekt in zijn toekomst binnen de Red Bull-familie.

Red Bull-upgrades werkten in Miami 

In Miami arriveerde Red Bull met het eerste grote upgrade-pakket en dat werkte in tegenstelling tot de eerste paar races. Daar waar Max Verstappen in de eerste drie Grands Prix van 2026 geen vuist kon maken, vocht hij in Florida met Mercedes, McLaren en Ferrari om een podiumplek. Uiteindelijk kwam de Nederlander als vijfde over de streep. 

Hadjar kende een desastreus weekend in Miami, maar zal ook met genoegen hebben gekeken naar de race van Verstappen. Wellicht dat de Fransman met een verbeterde RB22 zich op korte termijn kan mengen in de top van het Formule 1-veld. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.082

    Morgen gratis bier 😎

    • + 2
    • 12 mei 2026 - 08:50
  • Larry Perkins

    Posts: 64.937

    Niets aan de hand, na het Miami-debacle heeft Hadjar van zijn psycholoog (of van Anthony Hamilton?) als opdracht meegekregen om zichzelf niet zo down te praten...

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 09:00
  • StevenQ

    Posts: 10.451

    Eerst maar eens zorgen dat je volgend jaar nog in die auto zit.

    • + 1
    • 12 mei 2026 - 09:30
  • Flexwing

    Posts: 370

    Probeer eerst maar op podium te komen .

    • + 0
    • 12 mei 2026 - 09:38

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

