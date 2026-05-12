Isack Hadjar heeft zich opvallend optimistisch uitgelaten over de toekomst van Red Bull. Het jonge talent, dat dicht tegen de top van de Oostenrijkse renstal aanzit, verwacht dat het team binnen afzienbare tijd opnieuw over een absolute topwagen zal beschikken. Volgens Hadjar staat er richting 2027 een flinke stap vooruit op de planning.

Hadjar ziet veel potentie bij Red Bull

Hadjar heeft er vertrouwen in dat Red Bull de komende seizoenen een stevige ontwikkeling zal doormaken. De Fransman verwacht dat het team tegen begin 2027 een wagen heeft gebouwd die een enorme stap vooruit heeft gezet ten opzichte van de huidige situatie.

“Begin 2027 staan we er volgens mij veel sterker voor en zullen we enorme vooruitgang hebben geboekt met de auto”, klinkt het overtuigd bij Hadjar.

‘Volgend jaar al races winnen’

De jonge coureur denkt bovendien dat Red Bull al sneller opnieuw voor zeges kan strijden. Volgens Hadjar zal de renstal volgend seizoen al over een wagen beschikken die goed genoeg is om mee te doen voor overwinningen.

“Volgend seizoen moeten we al kunnen starten met een auto waarmee races gewonnen kunnen worden. En ik verwacht dat ik daar gewoon deel van uitmaak”, aldus Hadjar, die duidelijk vertrouwen uitspreekt in zijn toekomst binnen de Red Bull-familie.

Red Bull-upgrades werkten in Miami

In Miami arriveerde Red Bull met het eerste grote upgrade-pakket en dat werkte in tegenstelling tot de eerste paar races. Daar waar Max Verstappen in de eerste drie Grands Prix van 2026 geen vuist kon maken, vocht hij in Florida met Mercedes, McLaren en Ferrari om een podiumplek. Uiteindelijk kwam de Nederlander als vijfde over de streep.

Hadjar kende een desastreus weekend in Miami, maar zal ook met genoegen hebben gekeken naar de race van Verstappen. Wellicht dat de Fransman met een verbeterde RB22 zich op korte termijn kan mengen in de top van het Formule 1-veld.