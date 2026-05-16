De rivalen van Verstappen: Topcoureurs azen op Nürburgring-zege

Max Verstappen en zijn teamgenoten Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer gaan vandaag op jacht naar de zege in de 24 uur van de Nürburgring. Ze weten dat dit geen makkelijke opgave gaat worden, en het barst van de snelle, sterke coureurs op de Nürburgring. Wie moeten Verstappen en zijn team de komende 24 uur vooral in de gaten houden?

Verstappen zag gisteren hoe zijn teamgenoot Juncadella de Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen Racing op de vierde plek wist te kwalificeren. De Spanjaard reed een goede sessie, en hield de blauwe bolide op de baan. Vanaf de vierde plaats is er al veel mogelijk, en Verstappen zal gaan jagen op de eindzege. Er liggen echter genoeg kapers op de kust, en GPToday.net zet een aantal van hen op een rijtje.

De Lamborghini's

In de Top Quali 3 van gisteren waren de twee Lamborghini Huracan GT3's van Red Bull Team ABT opvallend sterk. Sterker nog, de twee wagens kwalificeerden zich op de eerste en de tweede tijd. De pole ging naar de Lamborghini #84 die werd bestuurd door Luca Engstler, die de auto deelt met Mirko Bortolotti en Patric Niederhauser. Het is een ijzersterke line-up, en ze worden door hun pole position ook automatisch gezien als de favorieten voor de zege.

Naast hen op de eerste startrij staat de felgroene zusterauto #130, die in de Top Quali 3 werd bestuurd door de bloedsnelle Italiaan Marco Mapelli. Hij deelt zijn auto met de rappe Brit Nick Yelloly en de Nederlander Nicky Catsburg. De Amersfoorter geldt als een echte Nürburgring-veteraan en wist de 24-uursrace al twee keer te winnen. Deze equipe kan dus zomaar een grote rol gaan spelen in de race van vandaag.

Scherer Sport PHX Audi #16

Als Verstappen vandaag de race start, dan ziet hij naast zich de inmiddels welbekende blauwe Audi #16 naast zich staan. Deze auto wordt bestuurd door de razendsnelle veteraan Christopher Haase, Alexander Sims en Ben Green.

Haase werd een soort beroemdheid door zijn prachtige duels met Verstappen in de NLS-races van dit jaar. Het waren waanzinnige duels, en Haase liet tot wat hij in staat is. Samen met zijn snelle teamgenoten kan hij het Verstappen knap lastig gaan maken, en dat kan weer voor mooie duels én veel spektakel gaan opleveren.

ROWE BMW

Een team dat al veel ervaring heeft op de Nürburgring, is ROWE Racing. Het team rijdt dit jaar met BMW's, en ze verdedigen hun kroon dit jaar. Ze verschijnen met twee auto's aan de start van de race, en beide wagens kunnen een gooi naar de zege gaan doen.

De BMW #1 van Augusto Farfus, Raffaele Marciello, Jordan Pepper en Kelvin van der Linde kwam het beste voor de dag in de Top Quali 3, en ze zullen de race vanaf de negende plaats starten. Het biedt ze genoeg kansen voor de zege, en daar zullen ze ook vol voor gaan. De zusterauto #99 die wordt bestuurd door Daniel Harper, Max Hesse, Sheldon van der Linde en Dries Vanthoor start iets verder naar achteren, en ook voor hen liggen er kansen.

Winward Racing #80

Voorafgaand aan het raceweekend werd de zusterauto van het team van Verstappen gezien als één van de grote favorieten. Winward Racing, wat de auto van Verstappen runt, zet ook de auto van Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin in. Engel daagde Verstappen eerder al uit, maar hij ging de mist in in Top Quali 2. Hij crashte op de Nordschleife, en ze moeten vandaag een inhaalrace rijden. Lukt dat, dan kunnen ze Verstappen laten zweten.

DeGladdeViking

Posts: 936

Gaaf natuurlijk die race van Verstappen! Maar vanavond staat ook een geweldige kwalificatie in Indianapolis op het programma!

Vanaf 20:00 uur kwalificeren en volgende week de race. Grootste spektakel op racegebied van het jaar wmb.

  • 16 mei 2026 - 08:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes Nürburgring Nordschleife

  • DeGladdeViking

    Posts: 936

    Gaaf natuurlijk die race van Verstappen! Maar vanavond staat ook een geweldige kwalificatie in Indianapolis op het programma!

    Vanaf 20:00 uur kwalificeren en volgende week de race. Grootste spektakel op racegebied van het jaar wmb.

    • 16 mei 2026 - 08:54
    • snailer

      Posts: 32.881

      Je kan alle twee kijken. 24 uur duurt hoe dan ook veel te lang om naar te kijken.

      • 16 mei 2026 - 08:59

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

