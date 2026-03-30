Max Verstappen sprak afgelopen weekend zijn frustratie uit over de huidige Formule 1-regels. Hij maakte een terneergeslagen indruk, en stelde zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Volgens Christijan Albers staat er binnenkort een speciaal, en misschien wel cruciaal, diner tussen Verstappen en Stefano Domenicali op de planning.

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Eerder maakte hij een zeer gefrustreerde indruk, maar afgelopen weekend in Japan sloegen de emoties om. Verstappen klonk teleurgesteld, en stelde dat hij ging nadenken over zijn toekomst in de Formule 1. Het zorgt ervoor dat er nu serieus wordt gespeculeerd over het vertrek van superster Verstappen uit de koningsklasse.

Moet de Formule 1 zich zorgen maken?

Verstappen sprak zich afgelopen weekend uit bij Viaplay na de race. Na dat interview kwam analist Christijan Albers met een duidelijke reactie vanuit de studio: "Dit is wel een serieus interview, hoor. Hier moet gewoon verandering in worden gebracht. Hij moet gewoon in de Formule 1 blijven."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur moeten de hoge heren van de sport snel ingrijpen: "Dit is nog steeds de koningsklasse van de autosport. Ik begrijp dat hij op deze manier de druk zo probeert op te voeren. Hij is niet echt de persoon die dat doet, want hij spreekt zich altijd uit. Hij zegt ook wat hij denkt."

Belangrijk gesprek op komst

Albers heeft het één en ander gehoord, en stelt dat Verstappen om tafel gaat met de CEO van de Formule 1: "Ik weet dat er een diner op het programma staat tussen Max en Stefano Domenicali. Het is nog maar de vraag wat daaruit komt. Eén jaar dat het niet lekker loopt betekent niet dat er geen verandering komt in 2027. Op dat gebied heb ik er dan wel vertrouwen in."

Verstappen liet afgelopen weekend al doorschemeren dat hij wil dat de regels worden aangepast. Hij hekelt vooral het feit dat de batterijen een veel grotere rol spelen dan eerst, iets wat Verstappen vergeleek met Mario Kart.