'Verstappen gaat om tafel met Domenicali: Speciaal diner op komst'

'Verstappen gaat om tafel met Domenicali: Speciaal diner op komst'

Max Verstappen sprak afgelopen weekend zijn frustratie uit over de huidige Formule 1-regels. Hij maakte een terneergeslagen indruk, en stelde zelfs dat hij gaat nadenken over zijn toekomst in de sport. Volgens Christijan Albers staat er binnenkort een speciaal, en misschien wel cruciaal, diner tussen Verstappen en Stefano Domenicali op de planning.

Verstappen maakte er geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe Formule 1-regels. Eerder maakte hij een zeer gefrustreerde indruk, maar afgelopen weekend in Japan sloegen de emoties om. Verstappen klonk teleurgesteld, en stelde dat hij ging nadenken over zijn toekomst in de Formule 1. Het zorgt ervoor dat er nu serieus wordt gespeculeerd over het vertrek van superster Verstappen uit de koningsklasse.

Meer over Max Verstappen Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

Kijk hier live en gratis naar Max Verstappen op de Nürburgring

21 maa
 Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

Gediskwalificeerde Verstappen bezorgt Nürburgring torenhoge kijkcijfers

22 maa

Moet de Formule 1 zich zorgen maken?

Verstappen sprak zich afgelopen weekend uit bij Viaplay na de race. Na dat interview kwam analist Christijan Albers met een duidelijke reactie vanuit de studio: "Dit is wel een serieus interview, hoor. Hier moet gewoon verandering in worden gebracht. Hij moet gewoon in de Formule 1 blijven."

Volgens de voormalig Formule 1-coureur moeten de hoge heren van de sport snel ingrijpen: "Dit is nog steeds de koningsklasse van de autosport. Ik begrijp dat hij op deze manier de druk zo probeert op te voeren. Hij is niet echt de persoon die dat doet, want hij spreekt zich altijd uit. Hij zegt ook wat hij denkt."

Belangrijk gesprek op komst

Albers heeft het één en ander gehoord, en stelt dat Verstappen om tafel gaat met de CEO van de Formule 1: "Ik weet dat er een diner op het programma staat tussen Max en Stefano Domenicali. Het is nog maar de vraag wat daaruit komt. Eén jaar dat het niet lekker loopt betekent niet dat er geen verandering komt in 2027. Op dat gebied heb ik er dan wel vertrouwen in."

Verstappen liet afgelopen weekend al doorschemeren dat hij wil dat de regels worden aangepast. Hij hekelt vooral het feit dat de batterijen een veel grotere rol spelen dan eerst, iets wat Verstappen vergeleek met Mario Kart.

919

Posts: 4.133

Hoofd, een paard heeft een hoofd, benen en een mond!

Paardelul!

😁

  • 9
  • 30 maa 2026 - 16:26
F1 Nieuws Max Verstappen Christijan Albers Stefano Domenicali Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (41)

  • Skoda F1

    Posts: 618

    "The Last Supper"

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 16:12
    • 919

      Posts: 4.132

      Na het gesprek volgt een aankondiging van Formule 1 pensioen.








      Die van Max, of van Stefano.

      😁

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 16:15
    • koppie toe

      Posts: 5.234

      Galgenmaal.
      Maar voor wie?

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 17:40
  • F1 bekijker

    Posts: 186

    Een paardenkop?

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 16:15
    • 919

      Posts: 4.132

      Hoofd, een paard heeft een hoofd, benen en een mond!

      Paardelul!

      😁

      • + 9
      • 30 maa 2026 - 16:26
    • koppie toe

      Posts: 5.234

      Paardenlul.
      En is een paarden penis dan ook edel eigenlijk?


      Ow wacht je bedoelt F1 bekijker. ;)

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 17:44
    • AnalizeThis

      Posts: 80

      PaardeNlul, 919, paardeNlul.

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 18:22
  • The Wolf

    Posts: 477

    ah gezellig, een vorkje prikken met de parasiet, voetjes onder tafel, lekker relaxen, even de batterij opladen... oh wacht

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 16:18
  • VES

    Posts: 1.720

    “Gonna Make You an Offer You Can't Refuse"

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 16:20
    • 919

      Posts: 4.132

      Look at how they massacred my boy!

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 16:27
  • f(1)orum

    Posts: 9.842

    "Verhalen over een gepland ’crisisdiner’ met Verstappen en Domenicali worden overigens afgedaan als onzin."

    Bron: Erik van Haren

    Tja, wat zal ik ervan zeggen, dit was weer eens een 'momentopname' van Christijan?

    • + 3
    • 30 maa 2026 - 16:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.022

      Kan het nergens vinden dat van Haren dat gezegd heeft. Waar zag je dat?

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 17:05
    • f(1)orum

      Posts: 9.842

      Artikel in De Telegraaf van 1 uur geleden met de kop: "Formule 1-top neemt woorden Max Verstappen serieus: wat moet er veranderen om superster binnenboord te houden?"

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 17:12
    • Pietje Bell

      Posts: 34.022

      Bedankt. Zit helaas achter de betaalmuur en archive.is/ werkt niet op dat artikel.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 17:27
    • f(1)orum

      Posts: 9.842

      Formule 1-top neemt woorden Max Verstappen serieus: wat moet er veranderen om superster binnenboord te houden?
      Dat Max Verstappen openlijk twijfelt over zijn toekomst in de Formule 1 en zelfs een pensioen ná dit jaar niet uitsluit, heeft een flinke bom doen ontploffen. „Ze weten wat ze moeten doen”, doelt de hoofdpersoon op flinke veranderingen in het reglement. Maar is dat mogelijk?

      Verslaggever Telesport, schrijft over: Formule 1
      1 uur geleden

      Om de pleister er maar direct af te trekken: verwacht niet dat het hele reglement in de koningsklasse dit jaar op de schop gaat. Nog los van het feit dat niemand na drie Grand Prixs overhaaste beslissingen zal willen nemen, is dat niet realistisch.

      Max Verstappen denkt serieus na over vertrek uit Formule 1 na 2026: cruciale weken in aantocht
      In samenspraak met de leiding van de sport en autosportfederatie FIA zijn de motorenleveranciers jaren geleden al deze reglementen overeen gekomen, waarin ongeveer de helft van het vermogen komt van het elektrische gedeelte van de batterij.
      Zware crash Oliver Bearman
      Waar vrijwel iedereen het wel over eens is, is dat er op korte termijn op z’n minst kleine veranderingen moeten worden doorgevoerd. Dit bijvoorbeeld om de kwalificatiesessies interessanter te maken. En óók om gevaarlijke situaties in races in de toekomst tegen te gaan, nu de zware crash van Oliver Bearman (Haas) in Japan bewees dat plotselinge snelheidsverschillen tussen coureurs tot heftige ongelukken kunnen leiden.
      Fernando Alonso over ’laadstations’ in de Formule 1: ’Helft van het team kan de auto nu besturen in Japan’
      Hoe cru ook - gelukkig hield Bearman er geen botbreuken aan over - kwam de crash van de jonge Engelsman op het juiste moment. De Formule 1-top en de FIA hebben voor de komende periode de nodige vergaderingen belegd met alle belanghebbenden om de eerste races van het seizoen uitgebreid te analyseren en te kijken wat er veranderd moet worden.

      De teambazen zaten al om tafel na de tweede race in China en kwamen toen overeen dat er geen veranderingen noodzakelijk waren voor de eerstvolgende race in Japan, los van een kleine aanpassing die door de FIA werd doorgevoerd voor de kwalificatie wat het batterijgebruik betreft. Veel teams vonden c.q. vinden het niet noodzakelijk om voor de races op zondag nu grote wijzigingen te realiseren, omdat er volgens hen genoeg spektakel en actie te zien is.


      Wat de kwalificaties betreft is het een mogelijke optie om de hoeveelheid energieterugwinning tijdens het vol gas rijden te verhogen van 250 KW naar de maximale 350 KW, van 335 pk naar 470 pk. Coureurs zouden dan uiteindelijk meer kunnen pushen in zo’n ultiem kwalificatierondje.
      Maar zoals Verstappen zelf al zegt: de basis van de reglementen gaat dit jaar niet veranderen. Dan moet gekeken worden naar bijvoorbeeld 2027. Wat Verstappen graag zou zien, is dat de 50-50-verhouding in de krachtbron verdwijnt. En dat bijvoorbeeld weer 70 of 80 procent van het vermogen van de verbrandingsmotor komt, zoals de afgelopen jaren het geval zal zijn.
      Jos Verstappen hekelt criticasters en vreest voor toekomst zoon Max in Formule 1: ’Ben bang dat hij zijn motivatie verliest’
      Niet alleen Verstappen zal die hoop hebben, maar het is de vraag of zo’n grote verandering al na één seizoen in het nieuwe tijdperk gaat plaatsvinden. Daarvoor is bijvoorbeeld een supermeerderheid onder de motorfabrikanten nodig, wat neerkomt op vier van de vijf huidige leveranciers die vóór moeten stemmen.

      Verstappen zal de komende weken c.q. maanden vast nog vaker om tafel gaan met de FIA en met Formule 1-baas Stefano Domenicali, met wie hij een prima relatie heeft. Verstappen heeft al vaker gezegd dat hij zich zeker gehoord voelt door de Italiaan en diens rechterhand Liam Parker.


      Het management van de Formule 1 kiest ervoor om nu niet openlijk te reageren op de vrees van veel fans van de sport, dat Verstappen er daadwerkelijk mee stopt na dit seizoen. Verhalen over een gepland ’crisisdiner’ met Verstappen en Domenicali worden overigens afgedaan als onzin. Maar er zal zeker contact zijn tussen die twee in de komende, Formule 1-loze periode. Zoals Domenicali sowieso goed contact heeft met de meeste coureurs én teambazen.
      Achter de schermen klinkt door dat ook de Formule 1 inziet dat Verstappen, en hij niet alleen, allesbehalve tevreden is in de huidige situatie. Zijn zorgen over de huidige staat van de koningsklasse worden serieus genomen.

      Daarbij moet wel worden aangetekend dat coureurs officieel geen stem hebben in alle vergaderingen. Wat dat betreft zijn de elf teams en de vijf motorfabrikanten aan zet. En juist zij spreken niet altijd met dezelfde stem als de rijders. Maar de boodschap van Domenicali - oud-teambaas van Ferrari - is altijd duidelijk geweest: hij vindt het belangrijk om de coureurs erbij te betrekken en naar hen te luisteren. Maar ook Domenicali kan niet alles alleen bepalen, hij heeft de hulp van de FIA én van de teams nodig.

      Of het genoeg is om Verstappen over de streep te trekken richting de toekomst, zal de komende tijd moeten uitwijzen.

      • + 4
      • 30 maa 2026 - 17:35
    • Larry Perkins

      Posts: 63.896

      Fijn dat je witregels gebruikt @f(1)orum, dat leest een stuk prettiger...

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 18:10
    • Pietje Bell

      Posts: 34.022

      Super!! bedankt @F1orum!

      Beetje vaag / dubbel dit:

      Verhalen over een gepland ’crisisdiner’ met Verstappen en Domenicali worden overigens afgedaan als onzin.
      Maar er zal zeker contact zijn tussen die twee in de komende,
      Formule 1-loze periode.

      Door wie? En is die 2e zin Van Haren zijn mening?

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 18:12
    • f(1)orum

      Posts: 9.842

      Dat denk ik wel @Pietje

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 18:59
  • Tony

    Posts: 1.593

    Vergeet je portemonnee niet Stefano, die krent laat vaker anderen betalen voor diners.

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 16:27
  • Larry Perkins

    Posts: 63.896

    Max Verstappen bestelt een echte originele Italiaanse pizza,
    Stefano Domenicali, de parasiet van de Formule 1, bestelt een (nep) pizza Hawaï...

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 16:30
    • Klus

      Posts: 2.431

      Ik stel me bij dit soort diners voor dat je na afloop nog langs de McDonalds moet.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 17:17
    • koppie toe

      Posts: 5.234

      Nog altijd beter dan een kale Margherita.

      Ah nee toch maar niet.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 17:50
    • Skoda F1

      Posts: 618

      Nou koppie! Een kale Margherita met een dubbel D lijkt mij niet te versmaden..

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 18:11
    • Larry Perkins

      Posts: 63.896

      Als die dubbel D tot op de vloer hangt is die over de houdbaarheidsdatum heen. Denk, ik waarschuw maar effe...

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 18:18
    • Skoda F1

      Posts: 618

      Alles beter als siliconen tits!..

      • + 3
      • 30 maa 2026 - 18:42
    • koppie toe

      Posts: 5.234

      Is dat geen Calzone?

      Vraag het voor een vriend.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 19:20
  • Sluweslager

    Posts: 236

    Wie o wie heeft het nummer van Max?
    Dan bel ik hem even op om te zeggen dat hij moet pleiten voor de terugkeer van de V10 zonder batterij gezeik.

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 16:51
    • Tony

      Posts: 1.593

      Heeft geen zin, de accu van zijn tel is leeg.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 16:52
    • 919

      Posts: 4.132

      +33-3 333 333 33

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 16:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.877

    Volgens Christijan Albers gaat het diner tussen Max en Stefano Domenicali plaatsvinden in een restaurant wat Max voorstelt.
    Kan Max wat voorbereidend werk verrichten.
    Ook volgens Christijan, wat hij natuurlijk niet vertelt, zal het in 'n hoekje zijn waar 'n lang dik gordijn hangt waar iemand achter kan gaan staan zonder dat men die persoon kan zien.
    En we eten allemaal wie er achter dat gordijn gaat staan hè?

    • + 1
    • 30 maa 2026 - 16:53
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.877

      w

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 16:56
    • Skoda F1

      Posts: 618

      Is het Ron Jeremy ouw?

      • + 2
      • 30 maa 2026 - 16:59
    • Klus

      Posts: 2.431

      Special sauce from the kok bij Domenicali erin.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 17:19
  • mario

    Posts: 15.254

    Max mag de Paaseieren van Domenicali gaan zoeken...

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 16:58
  • f1 benelux

    Posts: 4.264

    Ik heb het zelf ook enkele keren meegemaakt. Een organisatie gaat niet alles omgooien, of zelfs enkele veranderingen doorvoeren, omwille van één pion. Hoe belangrijk die pion ook is.
    De F1 valt of staat niet met Max. Of Lewis, Fernando, of wie dan ook ...
    'Ontwikkelen' is van alle tijden, veranderingen ook. Dat het niet altijd de juiste kant op gaat, zien we vandaag de dag heel duidelijk! .. Ik geloof bijvoorbeeld niet in zonnepanelen en het rendement, elektrisch rijden, of windmolens (als je ziet hoeveel energie het kost om zo'n ding te maken) ... maar ik begrijp wel dat het bij deze tijd 'past'. En datzelfde heb ik ook met F1.
    We kunnen zeuren en klagen zoveel we willen maar we accepteren het sneller, dan dat er veranderingen worden doorgevoerd. Dat heeft het verleden toch al meerdere keren bewezen? ...






    Zo ...

    • + 0
    • 30 maa 2026 - 17:08
    • Klus

      Posts: 2.431

      Het wordt passend gemaakt (lees: opgedrongen). Dat is bij F1 niet anders. De keus is meedoen of een andere hobby zoeken.

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 17:20
    • Joeppp

      Posts: 8.478

      Jaja, heb je de laatste tijd een beetje de olieprijzen in de gaten gehouden? Zou toch lekker zijn als je wat dingen op je dak kan leggen waarmee je je auto vult en kan rijden zonder afhankelijk te zijn van gas of olie. Tsja, het is maar een idee hoor...

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 17:55
  • Larry Perkins

    Posts: 63.896

    Nog 89 berichten tot aan Miami over Max eventuele vertrek uit de F1. And counting backwards...

    • + 2
    • 30 maa 2026 - 17:30
    • Joeppp

      Posts: 8.478

      Nou, de berichten uit Miami kan je ook alvast bedenken. Het is niks qua circuit en de auto's zijn ook ruk.

      • + 1
      • 30 maa 2026 - 17:56
    • koppie toe

      Posts: 5.234

      Wat doet het weer in Miami?

      • + 0
      • 30 maa 2026 - 19:26

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

