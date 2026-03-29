Max Verstappen moest het vandaag in de Japanse Grand Prix doen met een achtste plaats. De Nederlandse Red Bull-coureur zat vrijwel de hele race vast achter Pierre Gasly, en leek er na afloop weinig zin meer in te hebben. Hij stelde wederom dat hij over zijn toekomst gaat nadenken.

Verstappen startte de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka vanaf de teleurstellende elfde plaats. De Red Bull-coureur wist bij de start een paar posities goed te maken, maar moest daarna het gevecht aangaan met Pierre Gasly. De Alpine was echter elke keer net een tel te snel, waardoor het onmogelijk was om hem te passeren.

Hoe kijkt Verstappen terug op de race?

Verstappen verveelde zich dood in zijn auto, en liet aan Viaplay weten dat hij de rondjes aftelde tot het vallen van de vlag: "Ja, ik was de rondjes wel aan het tellen, ja. Nog vijftien te gaan, nog tien te gaan, vijf... Kom op! Ja, het is klaar!"

Het was een frustrerende race voor Verstappen, en daar deed hij ook niet heel geheimzinnig over: "Ja, maar weet je, ik zat ook in China achter hem. Ik heb in China achter heel veel auto's gezeten. Je kan gewoon niet fatsoenlijk inhalen. Je kan wel inhalen, maar dan heb je op het volgende stuk weer geen batterij meer. Hij had ook geen batterij meer."

Verstappen ziet dat zijn medecoureurs er precies zo ook over denken: "Ja, ik probeer er maar een beetje om te lachen. Om nou de hele tijd zo gefrustreerd te doen, dan schiet je ook niets op. Maar ja, het is natuurlijk ook niet hoe het moet."

Wat brengt de toekomst?

Verstappen heeft er weinig vertrouwen in dat er iets gaat veranderen. In de komende vrije weken hoopt hij dat Red Bull stappen gaat zetten: "Hopelijk kunnen we veel doen, want we hebben ook veel problemen. Hopelijk wordt het allemaal wat bestuurbaarder. De race was gewoon hetzelfde als in de kwalificatie. Ik race me wel een beetje naar voren, maar dat is het dan ook."

Verstappen wordt daarna gevraagd naar zijn toekomst, want eerder stelde hij dat hij zijn motivatie kwijt was: "Het leven gaat door hé. Het is niet alleen de Formule 1 in het leven."