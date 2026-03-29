Verstappen hint weer op afscheid: "Er is meer dan de Formule 1 in het leven"

Max Verstappen moest het vandaag in de Japanse Grand Prix doen met een achtste plaats. De Nederlandse Red Bull-coureur zat vrijwel de hele race vast achter Pierre Gasly, en leek er na afloop weinig zin meer in te hebben. Hij stelde wederom dat hij over zijn toekomst gaat nadenken.

Verstappen startte de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka vanaf de teleurstellende elfde plaats. De Red Bull-coureur wist bij de start een paar posities goed te maken, maar moest daarna het gevecht aangaan met Pierre Gasly. De Alpine was echter elke keer net een tel te snel, waardoor het onmogelijk was om hem te passeren.

Hoe kijkt Verstappen terug op de race?

Verstappen verveelde zich dood in zijn auto, en liet aan Viaplay weten dat hij de rondjes aftelde tot het vallen van de vlag: "Ja, ik was de rondjes wel aan het tellen, ja. Nog vijftien te gaan, nog tien te gaan, vijf... Kom op! Ja, het is klaar!"

Het was een frustrerende race voor Verstappen, en daar deed hij ook niet heel geheimzinnig over: "Ja, maar weet je, ik zat ook in China achter hem. Ik heb in China achter heel veel auto's gezeten. Je kan gewoon niet fatsoenlijk inhalen. Je kan wel inhalen, maar dan heb je op het volgende stuk weer geen batterij meer. Hij had ook geen batterij meer."

Verstappen ziet dat zijn medecoureurs er precies zo ook over denken: "Ja, ik probeer er maar een beetje om te lachen. Om nou de hele tijd zo gefrustreerd te doen, dan schiet je ook niets op. Maar ja, het is natuurlijk ook niet hoe het moet."

Wat brengt de toekomst?

Verstappen heeft er weinig vertrouwen in dat er iets gaat veranderen. In de komende vrije weken hoopt hij dat Red Bull stappen gaat zetten: "Hopelijk kunnen we veel doen, want we hebben ook veel problemen. Hopelijk wordt het allemaal wat bestuurbaarder. De race was gewoon hetzelfde als in de kwalificatie. Ik race me wel een beetje naar voren, maar dat is het dan ook."

Verstappen wordt daarna gevraagd naar zijn toekomst, want eerder stelde hij dat hij zijn motivatie kwijt was: "Het leven gaat door hé. Het is niet alleen de Formule 1 in het leven."

Regenrace

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Japan 2026

Reacties (9)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.630

    Lees dat meer mensen de F1 de rug toekeren en het niet meer gaan volgen. Dus een ommekeer?
    Vanavond maar weer eens normaal racen kijken met de Indycar en de MotoGP.

    • + 3
    • 29 maa 2026 - 09:59
    • Regenrace

      Posts: 2.504

      F2 schijnt ook best weer te pruimen zijn. F1 heeft in 't medialandschap natuurlijk een veel te grote monopoliepositie. De huidige situatie is daar ook een uitvloeisel van; kennelijk kunnen ze voorschotelen wat ze willen. Het zou natuurlijk beter zijn als zij echt de hete adem van andere klassen zouden voelen.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:16
  • Sander

    Posts: 1.666

    Veel coureurs zijn het eens met Max dat dit niet de manier van racen is waar ze van hebben gedroomd. Velen kunnen / mogen dat niet echt uiten. Nou ja, het was een zware start van het seizoen. Kan iedereen weer even het batterijtje opladen....

    • + 1
    • 29 maa 2026 - 09:59
  • Regenrace

    Posts: 2.504

    Mopperaar Max zal zijn contract gewoon uitdienen; ik geloof er niks van dat ie dat voortijdig gaat inleveren.

    • + 5
    • 29 maa 2026 - 10:00
    • F1 bekijker

      Posts: 181

      Dat denk ik ook wel en het ging vandaag al een stuk beter.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:04
  • pixel

    Posts: 784

    Zou het kunnen dat we na dit seizoen in één keer afscheid gaan nemen van dertien wereldkampioenschappen?

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 10:08
    • F1 bekijker

      Posts: 181

      2 zijn al op leeftijd en de 3e? Nee denk het niet.

      • + 0
      • 29 maa 2026 - 10:11
  • John6

    Posts: 11.545

    Max geeft gewoon antwoordt, ja er is meer dan de F1 dat doet hij toch ook al, uiteraard stopt hij nog niet, hij zal ook sponsorcontracten hebben lopen.

    Hij zal ook niet naar en ander team gaan denk ik, hij kan bij red Bull doen wat hij wi;, bij een ander team veranderen de auto's niet, ja de 1 gaat sneller dan de ander daar blijft het ook bij.

    2028 dan is het wel mooi geweest denk ik voor Max en zal die stoppen in de F1, of het moet nog zo veranderen maar ik denk dat hij er dan wel klaar mee is.

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 10:17
  • Larry Perkins

    Posts: 63.822

    Verstappen zwaaide naar Gasly

    Verstappen zat de hele race klem achter Gasly. Toen hij de Fransman eenmaal voorbij ging, werd hij teruggepakt omdat Verstappen door zijn energie heen was. Verstappen besloot maar te zwaaien naar Gasly. "Je gaat ineens 50 kilometer per uur langzamer", gaf Verstappen als reden. "Ik was de rondjes aan het tellen. Nog 15, 10, 5. Toen was het klaar."

    "Ik probeer erom te lachen, want je moet niet de hele tijd gefrustreerd zijn."

    • + 0
    • 29 maa 2026 - 10:19

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
98
2
Ferrari
67
3
McLaren
18
4
Haas F1
17
5
Red Bull Racing
12
6
Racing Bulls
12
7
Alpine F1
10
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

