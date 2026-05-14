Max Verstappen heeft voor het eerst rondjes gereden in het donker op de Nürburgring Nordschleife. In de stromende regen kwam hij in het laatste uurtje in actie, maar een snelle tijd zat er niet in. De Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen Racing staat daardoor nog steeds op de derde tijd van vandaag.

Het weer kan op de Nürburgring altijd voor een enorme chaos zorgen. In voorgaande edities van de 24 uur van de Nürburgring zetten regen, mist en hagel de race regelmatig op stelten. Op deze eerste dag van dit raceweekend was het weer ook weer een spelbreker. In de eerste kwalificatietraining van vanmiddag vielen er al grote hagelstenen uit de hemel, en in de kwalificatietraining in de middag leek het wel alsof iemand in de hemel de douche had aangezet.

Wat deed het weer?

Het kwam met bakken uit de hemel en overal op het extreem lange circuit waren er kleine riviertjes ontstaan. Voor Verstappen was dit een nadeel, want hij moest meters in het donker maken om aankomend weekend nachtstints te mogen rijden in de race. Rond 22:00 zat Verstappen klaar in de auto, maar de regen was zo heftig, dat werd besloten om Verstappen weer te laten uitstappen.

De Nederlander wachtte geduldig voordat hij weer de baan op mocht gaan. Toen hij eindelijk zijn blauwe Mercedes-AMG GT3 het asfalt opdraaide, was het nog steeds opvallend nat. Hij reed voorzichtig een rondje over de Nordschleife, maar de rondetijd was vanzelfsprekend niet heel snel. Wel hield hij zijn auto onder controle, en dat gaf vertrouwen voor de race van aankomend weekend. Na zijn rondje kwam hij weer naar binnen, en stapte hij uit.

Sterke indruk

Eerder in de kwalificatietraining hadden Verstappens teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella de tijd verdeeld in het daglicht. Ook tijdens hun stints regende het hard, en het was niet mogelijk om hun tijd te verbeteren. Dat nam echter niet weg dat alles er sterk en stabiel uitzag.

Wat viel er nog meer op?

In de eerste uren waren er weinig grote incidenten. Alleen de populaire Dacia Logan zorgde voor oponthoud, door te spinnen in de Carrousel. De coureur moest een soort U-turn maken om de auto weer de juiste richting op te krijgen, en dat zorgde zelfs voor een kleine file. Het leverde het team zelfs een straf op.

Daarnaast viel op dat de Porsche #900, die vanochtend nog in de brand stond en werd aangereden, weer de baan opkwam. In deze avondsessie kwamen soortgelijke megacrashes echter niet voor.

Wanneer begint het echte werk?

Door de regen werden er geen snellere tijden dan in de middag gereden. Hierdoor stond de snelste tijd nog steeds op naam van de Mercedes-AMG GT3 #80 van Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin. Dat betekent echter niet dat ze al de pole hebben gepakt, want de topcoureurs moeten morgen aan de bak in de Top Quali's.