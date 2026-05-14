user icon
icon

Uitslag tweede training Nürburgring: Verstappen maakt nachtelijke meters in kletsnatte sessie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Uitslag tweede training Nürburgring: </b> Verstappen maakt nachtelijke meters in kletsnatte sessie

Max Verstappen heeft voor het eerst rondjes gereden in het donker op de Nürburgring Nordschleife. In de stromende regen kwam hij in het laatste uurtje in actie, maar een snelle tijd zat er niet in. De Mercedes-AMG GT3 #3 van Verstappen Racing staat daardoor nog steeds op de derde tijd van vandaag.

Het weer kan op de Nürburgring altijd voor een enorme chaos zorgen. In voorgaande edities van de 24 uur van de Nürburgring zetten regen, mist en hagel de race regelmatig op stelten. Op deze eerste dag van dit raceweekend was het weer ook weer een spelbreker. In de eerste kwalificatietraining van vanmiddag vielen er al grote hagelstenen uit de hemel, en in de kwalificatietraining in de middag leek het wel alsof iemand in de hemel de douche had aangezet.

Meer over Max Verstappen Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

Japanse coureur reageert gefrustreerd op test van Verstappen

12 mei
 Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei

Wat deed het weer?

Het kwam met bakken uit de hemel en overal op het extreem lange circuit waren er kleine riviertjes ontstaan. Voor Verstappen was dit een nadeel, want hij moest meters in het donker maken om aankomend weekend nachtstints te mogen rijden in de race. Rond 22:00 zat Verstappen klaar in de auto, maar de regen was zo heftig, dat werd besloten om Verstappen weer te laten uitstappen.

De Nederlander wachtte geduldig voordat hij weer de baan op mocht gaan. Toen hij eindelijk zijn blauwe Mercedes-AMG GT3 het asfalt opdraaide, was het nog steeds opvallend nat. Hij reed voorzichtig een rondje over de Nordschleife, maar de rondetijd was vanzelfsprekend niet heel snel. Wel hield hij zijn auto onder controle, en dat gaf vertrouwen voor de race van aankomend weekend. Na zijn rondje kwam hij weer naar binnen, en stapte hij uit.

Sterke indruk

Eerder in de kwalificatietraining hadden Verstappens teamgenoten Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella de tijd verdeeld in het daglicht. Ook tijdens hun stints regende het hard, en het was niet mogelijk om hun tijd te verbeteren. Dat nam echter niet weg dat alles er sterk en stabiel uitzag.

Wat viel er nog meer op?

In de eerste uren waren er weinig grote incidenten. Alleen de populaire Dacia Logan zorgde voor oponthoud, door te spinnen in de Carrousel. De coureur moest een soort U-turn maken om de auto weer de juiste richting op te krijgen, en dat zorgde zelfs voor een kleine file. Het leverde het team zelfs een straf op.

Daarnaast viel op dat de Porsche #900, die vanochtend nog in de brand stond en werd aangereden, weer de baan opkwam. In deze avondsessie kwamen soortgelijke megacrashes echter niet voor.

Wanneer begint het echte werk?

Door de regen werden er geen snellere tijden dan in de middag gereden. Hierdoor stond de snelste tijd nog steeds op naam van de Mercedes-AMG GT3 #80 van Maro Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller en Maxime Martin. Dat betekent echter niet dat ze al de pole hebben gepakt, want de topcoureurs moeten morgen aan de bak in de Top Quali's.

F1 bekijker

Posts: 315

En de uitslag is?

  • 3
  • 15 mei 2026 - 00:11
Foto's 24H Nurburgring 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar